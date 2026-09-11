Bergvall, Tottenham Hotspur ile yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğine ilişkin belirsizliği resmen sona erdirdi. Bu hamle, Roberto De Zerbi'nin projesi için de büyük bir destek anlamına geliyor. Yalnızca üç ay önce İsveçli milli oyuncu, geçen sezonun sonunda yaşadığı ve forma süresinin ciddi şekilde kısıtlandığı zorlu dönemin ardından transfer arayışına girmek istediğini kulübe bildirmişti.

Bergvall, kalma kararını ve kulübün De Zerbi yönetiminde izlediği yönü değerlendirirken, kulübün resmi internet sitesine konuştu ve mevcut yapıya duyduğu güveni dile getirdi. Bergvall, "Burada harika bir şey inşa ettiğimizi düşünüyorum. Kulüp için heyecan verici bir dönem ve bu yüzden sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Her zaman elimden gelenin en fazlasını başarmaya, hem saha içinde hem saha dışında kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum ve bunu yapmak için doğru yerin burası olduğunu biliyorum" dedi.