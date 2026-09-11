Getty Images Sport
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'Harika bir şey inşa ediyoruz!' - Lucas Bergvall, Roberto De Zerbi'nin kadro temizliği uyarısının ardından geleceğini Tottenham'a bağladı
Kuzey Londra'da dramatik bir U dönüşü
Bergvall, Tottenham Hotspur ile yeni bir sözleşme imzalayarak geleceğine ilişkin belirsizliği resmen sona erdirdi. Bu hamle, Roberto De Zerbi'nin projesi için de büyük bir destek anlamına geliyor. Yalnızca üç ay önce İsveçli milli oyuncu, geçen sezonun sonunda yaşadığı ve forma süresinin ciddi şekilde kısıtlandığı zorlu dönemin ardından transfer arayışına girmek istediğini kulübe bildirmişti.
Bergvall, kalma kararını ve kulübün De Zerbi yönetiminde izlediği yönü değerlendirirken, kulübün resmi internet sitesine konuştu ve mevcut yapıya duyduğu güveni dile getirdi. Bergvall, "Burada harika bir şey inşa ettiğimizi düşünüyorum. Kulüp için heyecan verici bir dönem ve bu yüzden sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Her zaman elimden gelenin en fazlasını başarmaya, hem saha içinde hem saha dışında kendimin en iyi versiyonu olmaya çalışıyorum ve bunu yapmak için doğru yerin burası olduğunu biliyorum" dedi.
- Getty Images Sport
Premier League’deki fırsatçıları görmezden gelmek
Bu sözleşme yenilemesine giden yol hiç de kolay olmadı; zira birçok üst düzey kulüp, Bergvall'ın başlangıçtaki huzursuzluğundan faydalanmaya çalıştı. Nottingham Forest'ın yaz transfer döneminde yaptığı 38 milyon sterlinlik teklif, Tottenham yönetimi tarafından reddedildi; Aston Villa ve Chelsea de durumu yakından takip ediyordu.
Bergvall, bu sezon şu ana kadar Premier League'de yalnızca 45 dakika süre almasının ardından sahada somut bir etki yaratmaya açıkça odaklanmış durumda. Orta saha oyuncusu, kulübün kendisine duyduğu güvenin karşılığını vermekte kararlı ve şöyle dedi: "Kişisel olarak hedefim, takım için daha fazla üretmek; performans, goller ve asistlerle elimden geldiğince katkı sağlamak. Antrenmanlarda her gün daha iyiye gidiyorum ve önümde gerçekten çok iyi bir sezon olacak olması beni heyecanlandırıyor."
De Zerbi standardı belirliyor
Bu yeni sözleşme, yaz boyunca oyuncularını bağlılık konusunda uyaran ve kimseyi takımda kalmaya zorlamayacağını açıkça belirten De Zerbi'nin yönetimindeki sert bir dönemin ardından geldi. Durumu tersine çevirip 20 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak, Tottenham için çok büyük bir destek anlamına geliyor. Genç yaşına rağmen Bergvall, şimdiden Spurs formasıyla tüm kulvarlarda 80 maça çıktı ve İsveç Milli Takımı'nda 14 kez oynadı. Buna, bu yazki Dünya Kupası'ndaki tarihi performansı da damga vurdu.
Ancak teknik direktör ile oyuncu arasındaki ilişkinin, Spurs'ün bir önceki sezonun kaotik final bölümünde küme düşmekten kıl payı kurtulduğu dönemin ardından açıkça düzeldiği görülüyor. De Zerbi, İsveçli oyuncunun yönetiminde bazı hatalar yaptığını kabul etmişti. Yeni sözleşmenin resmileşmesinin ardından konuşan İtalyan teknik adam, orta saha oyuncusuna övgüler yağdırdı ve proje açısından uzun vadeli önemini vurguladı.
"Her gün antrenmanda Lucas'ın öğrenme, gelişme ve kendini en üst seviyeye taşıma isteğini görebiliyorsunuz" dedi De Zerbi. "Lucas cesur, sorumluluk almak istiyor ve büyük anlarda oynayacak kişiliğe sahip. Ayrıca gelişimin bir süreç olduğunu da biliyor ve oyununda daha da iyi olabileceği alanlar üzerinde çalışma konusunda harika bir tutum sergiledi. Bence en iyi futbolu hâlâ önünde ve Lucas'a tüm potansiyeline ulaşması için bu platformu vermek istiyoruz."
- Getty Images Sport
Bergvall için sezona karışık bir başlangıç
Bergvall, Tottenham'ın sezonun açılışındaki ilk iki maçında forma giydi; Premier League'de Brentford'a 3-0 kaybedilen karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve Charlton Athletic'e karşı Carabao Cup'ta alınan 5-1'lik galibiyette de sahaya çıktı. Ancak Brentford karşısında ilk yarıda yaptığı hata Vitaly Janelt'in golüne yol açınca, orta saha oyuncusu devre arasında oyundan alındı ve o tarihten bu yana Spurs'ün Newcastle ve Forest'a karşı oynadığı sonraki lig maçlarında kulübede olmasına rağmen süre almadı.
İsveçli orta saha oyuncusu, 2024 yazında Djurgarden'den Kuzey Londra'ya transfer olmuştu. Hızlı gelişimi daha önce ona Nisan 2025'te, son olarak Spurs'e yaptığı bağlılıktan önce, kulüple 2031'e kadar sürecek bir sözleşme uzatması kazandırmıştı.
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