"Bu mantıklı bir transfer olurdu," dedi Crouch, Paddy Power'da Polonyalı tecrübeli oyuncu hakkında şunları ekledi: "O dünya çapında bir oyuncu. Artık genç sayılmaz, ama harika bir seçenek olurdu."
"Harika bir seçenek": Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski'nin adı Liverpool FC ile anılıyor
37 yaşındaki Lewandowski'nin geleceği belirsiz. Barcelona'daki sözleşmesi sona eriyor. Bu arada Liverpool'un hücum hattında bazı değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor: Süperstar Mohamed Salah, Reds'ten ayrılıyor. Hugo Ekitike, ağır Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalacak ve Alexander Isak, Newcastle United'dan rekor transfer ücretiyle Anfield Road'a geldikten sonra zorlu bir ilk sezon geçirdi.
Crouch şöyle açıkladı: "Isak yeni geri dönüyor ve bence gelecek sezon iyi bir performans gösterecek. Ama Lewandowski'nin transferine kim hayır diyebilir ki? O hala gol atmayı çok iyi biliyor. Buna hiç şüphe yok." Liverpool'un bu sezon Premier League şampiyonluk yarışından "millerce" uzakta olduğunu ve bu nedenle kadrosunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.
Ancak Liverpool'un yaklaşık bir yıl önce yaptığı gibi muazzam yatırımlar artık mümkün değil. Ayrıca Crouch, "Geçen yıl harcadıkları paranın karşılığını tam olarak alamadılar" dedi.
Robert Lewandowski bu sezon 22 gol ve asist toplamış durumda
İki kez Dünya'nın En İyi Futbolcusu seçilen Lewandowski hakkında şu sıralar bazı söylentiler dolaşıyor. Chicago Fire'a ve MLS'e yönelik söylentiler son zamanlarda sönümlenirken, eski FC Bayern forveti özellikle Serie A'nın dev kulüpleri Juventus ve AC Milan ile anılıyor.
Kendisi birkaç gün önce Sky Sports'a verdiği demeçte geleceği konusunda rahat olduğunu belirtti: "İyi olan şey, üzerimde herhangi bir baskı olmaması. 30 yaşında olsaydım belki hislerim farklı olurdu. Şu anda bir planım yok. Sabırlıyım ve ne yapmak istediğime karar vermek için yaklaşık üç ayım var. Bu kararı tamamen tek başıma vereceğim."
Lewandowski, bu sezon Barça formasıyla 42 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol attı ve 4 asist yaptı.
Bu sezon yeni oyuncular için 500 milyon avroya yakın bir harcama yapan Liverpool, şu anda Premier Lig'de dördüncü sırada yer alıyor. Pazar günü ezeli rakibi Manchester United'a 2-3 yenilmesine rağmen, ligin bitimine üç hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hala elinde. Ancak lider Arsenal ile arasındaki puan farkı tam 18 puan.
Robert Lewandowski'nin kariyer aşamaları
Dönem Kulüp Maçlar Goller Şampiyonluklar 2006 - 2008 Znicz Pruszkow 32 21 0 2008 - 2010 Lech Poznan 82 41 3 2010 - 2014 Borussia Dortmund 187 103 3 2014 - 2022 FC Bayern 375 344 19 2022 - günümüz FC Barcelona 189 119 6