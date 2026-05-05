37 yaşındaki Lewandowski'nin geleceği belirsiz. Barcelona'daki sözleşmesi sona eriyor. Bu arada Liverpool'un hücum hattında bazı değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor: Süperstar Mohamed Salah, Reds'ten ayrılıyor. Hugo Ekitike, ağır Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalacak ve Alexander Isak, Newcastle United'dan rekor transfer ücretiyle Anfield Road'a geldikten sonra zorlu bir ilk sezon geçirdi.

Crouch şöyle açıkladı: "Isak yeni geri dönüyor ve bence gelecek sezon iyi bir performans gösterecek. Ama Lewandowski'nin transferine kim hayır diyebilir ki? O hala gol atmayı çok iyi biliyor. Buna hiç şüphe yok." Liverpool'un bu sezon Premier League şampiyonluk yarışından "millerce" uzakta olduğunu ve bu nedenle kadrosunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Ancak Liverpool'un yaklaşık bir yıl önce yaptığı gibi muazzam yatırımlar artık mümkün değil. Ayrıca Crouch, "Geçen yıl harcadıkları paranın karşılığını tam olarak alamadılar" dedi.