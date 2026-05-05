FC Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA Sports
"Harika bir seçenek": Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski'nin adı Liverpool FC ile anılıyor

R. Lewandowski

Eski İngiliz milli futbolcu Peter Crouch, eski kulübü FC Liverpool'a yaz transfer döneminde FC Barcelona'dan Robert Lewandowski'yi kadroya katmasını tavsiye etti.

"Bu mantıklı bir transfer olurdu," dedi Crouch, Paddy Power'da Polonyalı tecrübeli oyuncu hakkında şunları ekledi: "O dünya çapında bir oyuncu. Artık genç sayılmaz, ama harika bir seçenek olurdu."

  • 37 yaşındaki Lewandowski'nin geleceği belirsiz. Barcelona'daki sözleşmesi sona eriyor. Bu arada Liverpool'un hücum hattında bazı değişiklikler yaşanacak gibi görünüyor: Süperstar Mohamed Salah, Reds'ten ayrılıyor. Hugo Ekitike, ağır Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle aylarca sahalardan uzak kalacak ve Alexander Isak, Newcastle United'dan rekor transfer ücretiyle Anfield Road'a geldikten sonra zorlu bir ilk sezon geçirdi.

    Crouch şöyle açıkladı: "Isak yeni geri dönüyor ve bence gelecek sezon iyi bir performans gösterecek. Ama Lewandowski'nin transferine kim hayır diyebilir ki? O hala gol atmayı çok iyi biliyor. Buna hiç şüphe yok." Liverpool'un bu sezon Premier League şampiyonluk yarışından "millerce" uzakta olduğunu ve bu nedenle kadrosunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

    Ancak Liverpool'un yaklaşık bir yıl önce yaptığı gibi muazzam yatırımlar artık mümkün değil. Ayrıca Crouch, "Geçen yıl harcadıkları paranın karşılığını tam olarak alamadılar" dedi.

  Robert Lewandowski Barcelona 2025-26

    Robert Lewandowski bu sezon 22 gol ve asist toplamış durumda

    İki kez Dünya'nın En İyi Futbolcusu seçilen Lewandowski hakkında şu sıralar bazı söylentiler dolaşıyor. Chicago Fire'a ve MLS'e yönelik söylentiler son zamanlarda sönümlenirken, eski FC Bayern forveti özellikle Serie A'nın dev kulüpleri Juventus ve AC Milan ile anılıyor.

    Kendisi birkaç gün önce Sky Sports'a verdiği demeçte geleceği konusunda rahat olduğunu belirtti: "İyi olan şey, üzerimde herhangi bir baskı olmaması. 30 yaşında olsaydım belki hislerim farklı olurdu. Şu anda bir planım yok. Sabırlıyım ve ne yapmak istediğime karar vermek için yaklaşık üç ayım var. Bu kararı tamamen tek başıma vereceğim."

    Lewandowski, bu sezon Barça formasıyla 42 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 18 gol attı ve 4 asist yaptı.

    Bu sezon yeni oyuncular için 500 milyon avroya yakın bir harcama yapan Liverpool, şu anda Premier Lig'de dördüncü sırada yer alıyor. Pazar günü ezeli rakibi Manchester United'a 2-3 yenilmesine rağmen, ligin bitimine üç hafta kala Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hala elinde. Ancak lider Arsenal ile arasındaki puan farkı tam 18 puan.

  • Robert Lewandowski'nin kariyer aşamaları

    DönemKulüpMaçlarGollerŞampiyonluklar
    2006 - 2008Znicz Pruszkow32210
    2008 - 2010Lech Poznan82413
    2010 - 2014Borussia Dortmund1871033
    2014 - 2022FC Bayern37534419
    2022 - günümüzFC Barcelona1891196
