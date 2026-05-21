Kulübün kadro dengesini daha da iyileştirmeye çalışması nedeniyle Alonso’nun Chelsea’nin yaz transfer döneminde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Haberlere göre forvet Joao Pedro’nun 100 milyon avroluk bir transferle Barcelona’ya geçeceği konuşuluyor. Ayrıca Alonso’nun, bu yaz Stamford Bridge’den ayrılacağı söylenen Enzo Fernandez ve Marc Cucurella’yı takımda tutmaya istekli olduğu da bildiriliyor.

Chelsea'nin uzun vadeli projesi, özellikle tutarsız sonuçlar ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle, uzmanlar ve rakip taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İspanyol teknik adam, Avrupa'nın en parlak genç teknik direktörlerinden biri olarak giderek artan bir üne sahip ve taraftarlar şimdi onun fikirlerini Stamford Bridge'de ne kadar hızlı hayata geçirebileceğini merakla bekliyor.