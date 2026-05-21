"Harika bir proje" - Xabi Alonso, Chelsea'de göreve başlamaktan heyecan duyuyor
Chelsea’nin yeni dönemi Alonso yönetiminde başlıyor
Alonso, Batı Londra’ya resmi olarak gelmeden önce Madrid’de görülmesinin ardından şimdiden Chelsea taraftarları arasında heyecan uyandırdı. İspanyol teknik adam, İspanyol televizyon programı El Chiringuito’ya verdiği röportajda yaklaşan transferiyle ilgili kısaca konuştu. Chelsea yönetimi, kulübün geçirdiği zorlu dönemin ardından Alonso’nun atanmasını önemli bir mesaj olarak görüyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasına rağmen, eski orta saha oyuncusu Stamford Bridge'de izlenen yoldan tamamen ikna olmuş görünüyor. Alonso'nun görevi 1 Temmuz'da resmen başlayacak, ancak Chelsea kritik bir yaz dönemi yeniden yapılanması planlamasına devam ederken, yeni sezon hazırlıkları kulislerde şimdiden başladı.
Alonso, Chelsea'nin kendisine neden cazip geldiğini açıklıyor
Röportaj sırasında Alonso'ya, Chelsea'nin Avrupa kupalarında yer almamasının transfer görüşmelerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı soruldu. Bu endişelere yanıt veren İspanyol oyuncu şöyle dedi: "Hayır, bu konuya her zaman açık oldum ve, şey, bu harika bir proje. Chelsea güzel bir proje, çok iyi bir seçenek."
Chelsea bir başka önemli yaz dönemine hazırlanıyor
Kulübün kadro dengesini daha da iyileştirmeye çalışması nedeniyle Alonso’nun Chelsea’nin yaz transfer döneminde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Haberlere göre forvet Joao Pedro’nun 100 milyon avroluk bir transferle Barcelona’ya geçeceği konuşuluyor. Ayrıca Alonso’nun, bu yaz Stamford Bridge’den ayrılacağı söylenen Enzo Fernandez ve Marc Cucurella’yı takımda tutmaya istekli olduğu da bildiriliyor.
Chelsea'nin uzun vadeli projesi, özellikle tutarsız sonuçlar ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaması nedeniyle, uzmanlar ve rakip taraftarlar tarafından eleştirilere maruz kaldı. İspanyol teknik adam, Avrupa'nın en parlak genç teknik direktörlerinden biri olarak giderek artan bir üne sahip ve taraftarlar şimdi onun fikirlerini Stamford Bridge'de ne kadar hızlı hayata geçirebileceğini merakla bekliyor.
- AFP
Dikkatler hazırlık dönemine ve transferlere yöneliyor
Chelsea’nin odağı artık yaz transfer dönemine ve Alonso’nun teknik direktör olarak geçireceği ilk hazırlık sezonuna kayacak. Kulübün deneyimli oyuncuları, halihazırda yetenekli genç çekirdek kadroyla harmanlamaya çalışması nedeniyle transfer kararlarının hayati öneme sahip olması bekleniyor. Alonso’nun Chelsea’siyle birçok isim anılıyor. Football365’e göre, Alonso’nun eski Real Madrid oyuncuları Arda Güler ve Álvaro Carreras da hedefler arasında yer alıyor.