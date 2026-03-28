Harika bir nostaljik fotoğrafta, Almanya milli takımına yeni seçilen Lennart Karl'ın, sadece dört yıl önce Bayern Münih'te top toplayıcı olarak görev yaparken Julian Nagelsmann'ı kucakladığı görülüyor
Basel'de masalsı bir yükseliş
18 yaşındaki oyuncunun yıldırım gibi yükselişi, Cuma akşamı Almanya’nın İsviçre’yi 4-3 mağlup ettiği heyecan verici maçta yeni bir zirveye ulaştı. 63. dakikada Leroy Sane'nin yerine oyuna giren Karl, son dakikalarda takımının geri dönüşüne katkıda bulunurken hiçbir gerginlik belirtisi göstermedi. Florian Wirtz, attığı iki golle manşetleri süslerken, İsviçre savunmasını zorlayan ise sağ kanatta Karl'ın direkt koşuları ve yaratıcı yeteneğiydi. Yüksek baskı altındaki geçişlerdeki soğukkanlılığı, sonunda Wirtz'in 85. dakikada galibiyet golünü atması için gerekli boşluğu bulmasını sağladı.
Saha kenarından sahaya
Maçın ardından, Nagelsmann’ın Bayern Münih’teki görev süresi sırasında genç Karl’ın onu kucakladığı nostaljik bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Sadece dört yıl önce çekilen fotoğrafta, şu anki Almanya milli takım oyuncusu top toplayıcı olarak görevini yerine getirirken, Nagelsmann ise teknik alanından talimatlar yağdırıyor. Bu fotoğraf, Karl'ın Bayern hiyerarşisinde ne kadar hızlı bir yükseliş kaydettiğini gözler önüne seriyor. Birkaç kısa sezon içinde, idollerini saha kenarından izlemekten, onlarla aynı soyunma odasını paylaşmaya kadar geldi.
Genç oyuncunun kalitesine hayran kaldım
Maç öncesinde Nagelsmann, antrenmanlarda Karl'ın yeteneklerinden etkilendiğini itiraf etti. DFB'nin resmi internet sitesinden alıntılanan sözlerine göre Nagelsmann, "Antrenmanları çok iyi buldum" dedi. "Beklediğimden daha sakin ve çok odaklanmış bir izlenim bırakıyor. Antrenmanlarda kendine çok güveniyordu, ancak aşırıya kaçmadan. Onun yaşında, bu heyecanı iyi yönetmesi çok önemli. Bu kadar genç bir oyuncuyu kadroya dahil ediyorsanız, bunun nedeni onun çok kaygısız olmasıdır. Ondan çok olumlu bir izlenim edindim."
Şimdi ne olacak?
Almanya, Pazartesi günü Gana ile oynayacağı maça hazırlanırken, taraftarlar Bayern'in genç yeteneğinin A milli takımda ilk kez ilk 11'de yer almasını istiyor. Bu sezon Vincent Kompany yönetiminde kendini kilit bir oyuncu olarak kanıtlayan Karl, Avrupa futbolunun en çok rağbet gören genç yeteneklerinden biri haline geliyor; ayrıca yaklaşan Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer almayı da hedefliyor.