"Harika bir çocuk": Niko Kovac, BVB'nin yıldızı ile yaşadığı gerginliklere dair söylentileri yalanladı

Kovac, bazı medya haberlerinin aksine Adeyemi hakkında "Bana kalırsa bazen fazla uslu bir çocuk. Kötü bir yanı yok. Ve bazı şeyleri düzeltirse çok büyük bir futbolcu olabileceğine kesin olarak inanıyorum. Ama bunun için bana biraz daha güvenmesi gerekiyor" dedi.

Almanya milli takımında 11 kez forma giyen oyuncu, bu sezon boyunca kamuoyundan defalarca eleştiri aldı. Bir yandan BVB formasıyla sergilediği dalgalı ve istikrarsız performansları tartışma konusu olurken, diğer yandan 24 yaşındaki oyuncu saha dışında da düşüncesiz davranışlarıyla, örneğin bir Mystery Box sipariş etmesi veya Borussia Mönchengladbach maçındaki öfke patlaması gibi olaylarla olumsuz bir izlenim bıraktı.

Bunun yanı sıra, hücum oyuncusunun Kovac ile en azından gergin bir ilişkisi olduğu söyleniyordu. Bu nedenle de Adeyemi'nin önümüzdeki transfer döneminde Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.