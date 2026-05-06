"Tüm oyuncularımla konuşuyorum, ama buraya geldiğimden beri en çok Karim'le konuştuğumu içtenlikle söyleyebilirim. Onu çok seviyorum, çünkü karakter olarak eşsiz bir insan, harika bir delikanlı, kötü bir insan değil," dedi Borussia Dortmund teknik direktörü, Bild'in 'Phrasenmäher' adlı podcast'inde oyuncusundan övgüyle bahsederken.
"Harika bir çocuk": Niko Kovac, BVB'nin yıldızı ile yaşadığı gerginliklere dair söylentileri yalanladı
Kovac, bazı medya haberlerinin aksine Adeyemi hakkında "Bana kalırsa bazen fazla uslu bir çocuk. Kötü bir yanı yok. Ve bazı şeyleri düzeltirse çok büyük bir futbolcu olabileceğine kesin olarak inanıyorum. Ama bunun için bana biraz daha güvenmesi gerekiyor" dedi.
Almanya milli takımında 11 kez forma giyen oyuncu, bu sezon boyunca kamuoyundan defalarca eleştiri aldı. Bir yandan BVB formasıyla sergilediği dalgalı ve istikrarsız performansları tartışma konusu olurken, diğer yandan 24 yaşındaki oyuncu saha dışında da düşüncesiz davranışlarıyla, örneğin bir Mystery Box sipariş etmesi veya Borussia Mönchengladbach maçındaki öfke patlaması gibi olaylarla olumsuz bir izlenim bıraktı.
Bunun yanı sıra, hücum oyuncusunun Kovac ile en azından gergin bir ilişkisi olduğu söyleniyordu. Bu nedenle de Adeyemi'nin önümüzdeki transfer döneminde Borussia Dortmund'dan ayrılmayı düşündüğü iddia ediliyor.
Karim Adeyemi yazın sonunda da BVB'de kalacak mı?
Bu arada, 2027 yılına kadar süren sözleşmesini Sarı-Siyahlılar ile uzatıp uzatmayacağı ya da sezonun ardından gerçekten de takımdan ayrılıp ayrılmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Adeyemi'nin geleceği sorulduğunda Kovac, birkaç hafta önce bir basın toplantısında şunları söyledi: "Bu konuda şu anda bir şey söyleyemem, çünkü görüşmelerin ne aşamada olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle, bunların hepsi sadece spekülasyon olur. Ancak bu, içimden kötü bir his geldiği anlamına gelmez. Hala zaman var."
Sport Bild'de son olarak, oyuncu ile kulüp arasındaki görüşmelerin şu anda askıya alındığı belirtildi. BVB ile Adeyemi'nin menajeri Jorge Mendes arasındaki telefon görüşmelerinde, Dortmund'un sportif direktörü Ole Book'un daha önce spor patronu Lars Ricken ile içerde belirlediği temel noktalar ortaya kondu. Ancak uyumun sınırlı olduğu anlaşıldı: Mendes de beklentilerini açıkça ortaya koydu ve bu ilk yakınlaşma girişimlerinin sonucu hayal kırıklığı yarattı.
Sorunlar ayrıntıların derinliklerinde yatıyor. Raporda, "İki tarafın görüşleri şu anda birbirinden çok uzak" deniyor. Bir yandan sorun, forvet oyuncusunun gelecekteki maaşı; diğer yandan ise 2027 yazından itibaren yürürlüğe girebilecek çıkış maddelerinin şekli konusunda anlaşmazlık var.
Müzakereler başarısız olursa, yaz aylarında bir ayrılık hiç de olasılık dışı değil; bu durumda BVB, 24 yaşındaki oyuncu için yine de makul bir transfer ücreti elde edebilir. İngiltere, İtalya ve İspanya'dan çeşitli kulüplerin Adeyemi ile ilgilendiği söyleniyor.