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"Harika bir çaba gösteriyor" - Mauricio Pochettino, Christian Pulisic'in ABD Milli Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde son anda forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi
- Getty Images Sport
Durum
Pulisic, ABD Milli Takımı’nın Paraguay’ı yendiği maçın yalnızca ilk 45 dakikasında forma giydi ve devre arasında Sebastian Berhalter ile değiştirildi. Pochettino’ya göre, AC Milan’ın yıldız oyuncusu hafta içinde antrenman sırasında bir darbe almıştı; ancak Paraguay maçında baldırına aldığı bir tekmeyle bu sakatlık yeniden şiddetlendi.
Pulisic, hafta boyunca spor salonu çalışmaları ile uyarlanmış bireysel antrenmanları birleştirerek kendi başına antrenman yaptı. Maç gününden önceki son antrenmanın ardından Pochettino’ya Pulisic’in durumu sorulduğunda, maç gününe kadar durumun biraz belirsizliğini koruduğunu söyledi.
- AFP
Pochettino'nun sözleri
"Tüm hafta boyunca bireysel antrenman yaptı," diye söze başlayan ABD Milli Takımı teknik direktörü, "ama her zamanki gibi, bu akşam, maçtan bir gün önce, sağlık ekibimizle bir toplantı yapıp tüm oyuncu kadrosunu değerlendireceğiz ve yarın bu akşam üzerinde anlaştığımız hususları duyuracağız.
"Durumu iyileşiyor. Cuma gününden bu yana çok daha iyi durumda. Şu an için bekleyip göreceğiz. Yarın oynayamazsa, bir sonraki maçta oynayabilir, ama bence hazır olmak için büyük çaba sarf ediyor. Bence ülkesini seven her oyuncu için bu, keyif almak, takımın iyi performans göstermesine yardımcı olmak ve maçları kazanmak için harika bir fırsat. Bu tür şeyler olduğunda her zaman üzücü olur, ama bence Christian güçlü ve harika bir zihniyete sahip. Mümkün olduğunca çabuk hazır olmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor."
- Getty Images Sport
Pochettino'nun seçenekleri
Pulisic’in Cuma günü oynayamaması durumunda Pochettino’nun değerlendirebileceği seçenekler bol. Weston McKennie ya da Malik Tillman’ı sahada daha ileriye kaydırabilir; ayrıca Tim Weah, Brenden Aaronson, Gio Reyna veya Alex Zendejas da Paraguay maçına yedek kulübesinden başlayıp oyuna dahil edildikleri takdirde bu hücum pozisyonlarından birinde etkili olabilirler.
Cuma günü ABD Milli Takımı teknik direktörüne bu seçenekler hakkında soru soruldu, ancak o kartlarını sakladı.
Pulisic’in yerine geçecek oyuncuda ne aradığı sorulduğunda, “Eğer durum öyle olursa yarın size söylerim,” dedi. “Şu anda, her ihtimale karşı tüm bu olasılıkları değerlendiriyoruz ve bu akşam bir yönde kesinleşme olduğunda kararımızı vereceğiz.”
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
ABD’nin grup birinciliğini kazanmak için mücadele ettiği Cuma günkü Avustralya maçı büyük önem taşıyor. Socceroos’u yenmesi halinde ABD, grup birinciliğinde en avantajlı konuma geçecek ve eleme turlarına yükselme yolunda önemli bir adım atmış olacak.
Kaybetmesi veya berabere kalması durumunda ise her şey, Los Angeles’ta Türkiye ile oynayacakları grup aşaması son maçına kalacak.