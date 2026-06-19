"Harika bir çaba gösteriyor" - Mauricio Pochettino, Christian Pulisic'in ABD Milli Takımı'nın Avustralya ile oynayacağı Dünya Kupası maçı öncesinde son anda forma giyip giyemeyeceğinin belirsiz olduğunu söyledi

"Tüm hafta boyunca bireysel antrenman yaptı," diye söze başlayan ABD Milli Takımı teknik direktörü, "ama her zamanki gibi, bu akşam, maçtan bir gün önce, sağlık ekibimizle bir toplantı yapıp tüm oyuncu kadrosunu değerlendireceğiz ve yarın bu akşam üzerinde anlaştığımız hususları duyuracağız.

"Durumu iyileşiyor. Cuma gününden bu yana çok daha iyi durumda. Şu an için bekleyip göreceğiz. Yarın oynayamazsa, bir sonraki maçta oynayabilir, ama bence hazır olmak için büyük çaba sarf ediyor. Bence ülkesini seven her oyuncu için bu, keyif almak, takımın iyi performans göstermesine yardımcı olmak ve maçları kazanmak için harika bir fırsat. Bu tür şeyler olduğunda her zaman üzücü olur, ama bence Christian güçlü ve harika bir zihniyete sahip. Mümkün olduğunca çabuk hazır olmak için olağanüstü bir çaba gösteriyor."