Barcola, Atletico karşısındaki vasat altı bitiriciliği nedeniyle ciddi eleştiriler aldı. Geçen ay Paris Saint-Germain'den 123 milyon £ karşılığında transfer olan kanat oyuncusu, karşı karşıya pozisyonda şutunu auta göndererek önemli bir fırsatı harcadı. Bir diğer net girişiminde de Jan Oblak'ı geçemedi. Sky Sports'a konuşan yorumcu Tim Sherwood, hücum oyuncusunun performansına ilişkin endişe verici bir değerlendirmede bulundu.

"Hayır, iyi bir gece değildi" diyen Sherwood, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok fazla fırsatı vardı. Tehlikeli göründü ama Oblak'la karşı karşıya kaldığı birkaç pozisyonda bitirişi yapamadı. Harika bir bitirici değil, bunu söylemem gerek. Bu gece birkaç yüzde yüzlük fırsatı kaçırdı."