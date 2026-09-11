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‘Harika bir bitirici değil!’ - Tim Sherwood, Şampiyonlar Ligi zaferine rağmen Liverpool'un 123 milyon sterlinlik yıldızı Bradley Barcola'yı yerden yere vurdu
Liverpool, Avrupa'ya galibiyetle başladı
Liverpool, Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyetle başladıktan sonra yükselişini sürdürüyor. Andoni Iraola'nın ekibi, çarşamba günü geriye düşmesine rağmen büyük karakter ortaya koyarak Atletico karşısında 2-1'lik zorlu bir galibiyet aldı. Bu Avrupa zaferinin öncesinde Premier League'de Ipswich Town'a karşı 2-0'lık rahat bir galibiyet gelmişti.
Ancak hareketli gece, takıma yakın dönemde katılan iki isim etrafında geniş tartışmaları da beraberinde getirdi. Barcelona'dan kiralanan Ronald Araujo, nispeten alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda parlamaya devam ederken, yazın yüksek bir bedelle transfer edilen Barcola ise buna oldukça zıt ve hayal kırıklığı yaratan bir performans sergiledi.
- Getty Images Sport
Sherwood, Barcola'nın bitiricilik yeteneğini eleştirdi
Barcola, Atletico karşısındaki vasat altı bitiriciliği nedeniyle ciddi eleştiriler aldı. Geçen ay Paris Saint-Germain'den 123 milyon £ karşılığında transfer olan kanat oyuncusu, karşı karşıya pozisyonda şutunu auta göndererek önemli bir fırsatı harcadı. Bir diğer net girişiminde de Jan Oblak'ı geçemedi. Sky Sports'a konuşan yorumcu Tim Sherwood, hücum oyuncusunun performansına ilişkin endişe verici bir değerlendirmede bulundu.
"Hayır, iyi bir gece değildi" diyen Sherwood, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok fazla fırsatı vardı. Tehlikeli göründü ama Oblak'la karşı karşıya kaldığı birkaç pozisyonda bitirişi yapamadı. Harika bir bitirici değil, bunu söylemem gerek. Bu gece birkaç yüzde yüzlük fırsatı kaçırdı."
Kanat oyuncusu farklı bir taktik tehdit sunuyor
Sol kanatta oynayan forvet, cuma günü Ipswich karşısındaki galibiyette oyuna sonradan girerek resmi maçlardaki ilk maçına çıktı, ancak Atleti karşısında ilk kez sağ kanatta ilk 11'de başladı. Kramp nedeniyle bir saatin ardından oyundan alındı ve zorlu geçen bireysel performansını böylece tamamladı.
Bitiriciliğine yönelik sert eleştirilere rağmen Sherwood, Barcola'nın oyunundaki olumlu yönlere de dikkat çekti. Yorumcu, yeni transferin Iraola'nın hücum hattına belirgin bir taktik avantaj sunduğunu söyledi.
"Onunla ilgili iyi şey, savunmacıları genişletmesi" diye ekledi Sherwood. "Topsuz koşular yapıyor, bu yüzden topu alıp çalım atmana gerek kalmıyor. Gidiyor, kontrol ediyor ve iyi koşular yapıyor."
- Getty Images Sport
Gözler Fulham maçına çevrildi
Avrupa’daki başarılı performansının ardından Liverpool’un hızla yeniden lig fikstürüne odaklanması gerekiyor. Liverpool, cumartesi günkü Premier League maçında Fulham karşısına tüm kulvarlardaki etkileyici son ivmesini sürdürme hedefiyle çıkacak. Barcola ise eleştirmenlerini bir kez daha susturacak ve İngiliz futbolundaki gol perdesini açacak yeni bir fırsat yakalamayı umacak.
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