Mısır, BC Place’de Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek tarihteki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti. Firavunlar, maçın başlarında yaşadıkları aksilikten toparlanarak üç puanı kazandılar ve açılış maçında Belçika ile berabere kaldıkları G Grubu’nda puanlarını dörde çıkardılar.

Salah ve Omar Marmoush'un liderlik ettiği Mısır, maça büyük favori olarak girmesine rağmen 15. dakikada beklenmedik bir darbe aldı. Duran top sırasında savunmadaki gevşeklik, Yeni Zelanda'dan Finn Surman'ın en yükseğe çıkmasına ve Tim Payne'in köşe vuruşundan kafayla gol atmasına izin verdi; bu gol, sesli Mısır taraftarlarını bir anlığına susturdu.

İran ile 2-2 berabere kalarak direncini zaten kanıtlamış olan All Whites, Mısır’ın ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandığı bir ortamda üstünlüğünü koruyabilecek gibi görünüyordu. Ancak ikinci yarıda Mısır takımı top hakimiyetini ele geçirip oyunun temposunu belirlemeye başlayınca, teknik üstünlüğü sonunda ortaya çıktı.