Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

"Harika bir atmosfer!" - Mohamed Salah, Yeni Zelanda karşısında attığı gol ve yaptığı asistle Mısır'ı tarihindeki İLK Dünya Kupası galibiyetine taşıdıktan sonra tepkisini gösterdi

M. Salah
Dünya Kupası
Mısır
Yeni Zelanda - Mısır
Yeni Zelanda

Mohamed Salah, Mısır'ın Vancouver'da Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihindeki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etmesinde başrol oynadı. Liverpool'un forveti, Firavunlar'ın maçın başlarında geriye düşmesine rağmen skoru tersine çevirmesinde bir gol atıp bir asist yaptı; bu sonuçla takım G Grubu'nun zirvesine yükseldi ve eleme turlarına yükselme umutlarını güçlendirdi.

  • İlk yarıda şok yaşandı

    Mısır, BC Place’de Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek tarihteki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti. Firavunlar, maçın başlarında yaşadıkları aksilikten toparlanarak üç puanı kazandılar ve açılış maçında Belçika ile berabere kaldıkları G Grubu’nda puanlarını dörde çıkardılar.

    Salah ve Omar Marmoush'un liderlik ettiği Mısır, maça büyük favori olarak girmesine rağmen 15. dakikada beklenmedik bir darbe aldı. Duran top sırasında savunmadaki gevşeklik, Yeni Zelanda'dan Finn Surman'ın en yükseğe çıkmasına ve Tim Payne'in köşe vuruşundan kafayla gol atmasına izin verdi; bu gol, sesli Mısır taraftarlarını bir anlığına susturdu.

    İran ile 2-2 berabere kalarak direncini zaten kanıtlamış olan All Whites, Mısır’ın ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandığı bir ortamda üstünlüğünü koruyabilecek gibi görünüyordu. Ancak ikinci yarıda Mısır takımı top hakimiyetini ele geçirip oyunun temposunu belirlemeye başlayınca, teknik üstünlüğü sonunda ortaya çıktı.

    • Reklam
  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mısır Kralı iktidarı ele geçirir

    Geri dönüş, 58. dakikada Mostafa Ziko’nun Mohamed Hany’nin mükemmel ortasına kafayla dokunarak beraberlik golünü atmasıyla ciddi bir şekilde başladı. Bu gol, maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve sadece dokuz dakika sonra, stadyumun beklediği an geldi. Bu kez Ziko asistçi rolünü üstlendi; Salah ile yaptığı akıcı bir paslaşmanın ardından kaptanın pozisyon almasını sağladı. Salah hayalkırıklığına uğratmadı ve kendine özgü güçlü sol ayak vuruşuyla topu ağlara göndererek Mısır'ı öne geçirdi. Mahmoud Trezeguet ise 82. dakikada Salah'ın kullandığı köşe vuruşunu kafayla ağlara göndererek galibiyeti perçinledi.

  • Salah, atmosferden çok memnun kaldı

    Maçın bitiş düdüğünün ardından Salah, hem maçın sonucunu hem de Mısır’ın Vancouver’da gördüğü desteği değerlendirdi.

    "Bu, tüm oyuncular için büyük bir başarı. Harika bir galibiyet. Ortam muhteşem. Bir sonraki maç çok önemli," dedi Mısır kaptanı, tarihi geri dönüşe ilham vermesinin ardından gazetecilere.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Eleme turunu geçme şansı elimizin altında

    Mısır, tarihi bir galibiyetin ardından son grup maçına büyük bir özgüvenle çıkıyor. İlk iki maçından dört puan toplayan Firavunlar, eleme turlarına kalma mücadelesinde kendilerini güçlü bir konuma yerleştirdiler. Mısır, G Grubu’nu birinci sırada tamamlamak amacıyla Cumartesi günü Seattle Stadyumu’nda İran ile son grup maçında karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası
Mısır crest
Mısır
EGY
İran crest
İran
IRN
Dünya Kupası
Yeni Zelanda crest
Yeni Zelanda
NZL
Belçika crest
Belçika
BEL