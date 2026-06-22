Getty Images Sport
Çeviri:
"Harika bir atmosfer!" - Mohamed Salah, Yeni Zelanda karşısında attığı gol ve yaptığı asistle Mısır'ı tarihindeki İLK Dünya Kupası galibiyetine taşıdıktan sonra tepkisini gösterdi
İlk yarıda şok yaşandı
Mısır, BC Place’de Yeni Zelanda’yı 3-1 yenerek tarihteki ilk Dünya Kupası galibiyetini elde etti. Firavunlar, maçın başlarında yaşadıkları aksilikten toparlanarak üç puanı kazandılar ve açılış maçında Belçika ile berabere kaldıkları G Grubu’nda puanlarını dörde çıkardılar.
Salah ve Omar Marmoush'un liderlik ettiği Mısır, maça büyük favori olarak girmesine rağmen 15. dakikada beklenmedik bir darbe aldı. Duran top sırasında savunmadaki gevşeklik, Yeni Zelanda'dan Finn Surman'ın en yükseğe çıkmasına ve Tim Payne'in köşe vuruşundan kafayla gol atmasına izin verdi; bu gol, sesli Mısır taraftarlarını bir anlığına susturdu.
İran ile 2-2 berabere kalarak direncini zaten kanıtlamış olan All Whites, Mısır’ın ilk yarıda ritmini bulmakta zorlandığı bir ortamda üstünlüğünü koruyabilecek gibi görünüyordu. Ancak ikinci yarıda Mısır takımı top hakimiyetini ele geçirip oyunun temposunu belirlemeye başlayınca, teknik üstünlüğü sonunda ortaya çıktı.
- Getty Images Sport
Mısır Kralı iktidarı ele geçirir
Geri dönüş, 58. dakikada Mostafa Ziko’nun Mohamed Hany’nin mükemmel ortasına kafayla dokunarak beraberlik golünü atmasıyla ciddi bir şekilde başladı. Bu gol, maçın gidişatını tamamen değiştirdi ve sadece dokuz dakika sonra, stadyumun beklediği an geldi. Bu kez Ziko asistçi rolünü üstlendi; Salah ile yaptığı akıcı bir paslaşmanın ardından kaptanın pozisyon almasını sağladı. Salah hayalkırıklığına uğratmadı ve kendine özgü güçlü sol ayak vuruşuyla topu ağlara göndererek Mısır'ı öne geçirdi. Mahmoud Trezeguet ise 82. dakikada Salah'ın kullandığı köşe vuruşunu kafayla ağlara göndererek galibiyeti perçinledi.
Salah, atmosferden çok memnun kaldı
Maçın bitiş düdüğünün ardından Salah, hem maçın sonucunu hem de Mısır’ın Vancouver’da gördüğü desteği değerlendirdi.
"Bu, tüm oyuncular için büyük bir başarı. Harika bir galibiyet. Ortam muhteşem. Bir sonraki maç çok önemli," dedi Mısır kaptanı, tarihi geri dönüşe ilham vermesinin ardından gazetecilere.
- Getty Images Sport
Eleme turunu geçme şansı elimizin altında
Mısır, tarihi bir galibiyetin ardından son grup maçına büyük bir özgüvenle çıkıyor. İlk iki maçından dört puan toplayan Firavunlar, eleme turlarına kalma mücadelesinde kendilerini güçlü bir konuma yerleştirdiler. Mısır, G Grubu’nu birinci sırada tamamlamak amacıyla Cumartesi günü Seattle Stadyumu’nda İran ile son grup maçında karşı karşıya gelecek.