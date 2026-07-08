"Harcayacak bol para" - 116 milyon sterlinlik Elliot Anderson satışı, Nottingham Forest’a bir ikilem yaratırken, Reds efsanesi Des Walker “yeni kan” ve fanatik desteğin önemini ele alıyor

Forest, 2024 yazında 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) karşılığında transfer ettiği Newcastle akademisi mezunu Anderson’dan önemli bir kâr elde etti. Trentside’da geçirdiği iki sezon boyunca, çalışkan 23 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de top kazanma istatistiklerinde zirveye ulaşırken, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımının planlarında da kilit bir rol üstlendi.

Anderson, Nottingham'dan pek çok iyi dilekle ayrıldı; Forest ise artık bir İngiliz oyuncu için tarihe geçecek bir transfer ücreti elde ederek kadrosunu güçlendirebilecek bir konumda bulunuyor. Ancak bu, o kadar da kolay olmayacak; zira Avrupa'daki rakipler, "Kırmızılar"ın şu anda ne kadar nakit paraya sahip olduğunun tam olarak farkındalar.

Talep edilen fiyatlar buna bağlı olarak yükselecektir ve yeni teknik direktör Oliver Glasner, yönetim kurulu ile birlikte, kalabalık ve son derece rekabetçi bir pazarda uygun transferler bulma görevini üstlenmiştir. Liverpool’un orta saha oyuncusu Curtis Jones ve Tottenham’ın yıldızı Lucas Bergvall gibi en önemli hedeflerin şimdiden belirlendiği söylenmektedir.