Getty/GOAL
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"Harcayacak bol para" - 116 milyon sterlinlik Elliot Anderson satışı, Nottingham Forest’a bir ikilem yaratırken, Reds efsanesi Des Walker “yeni kan” ve fanatik desteğin önemini ele alıyor
Forest, Anderson’ı rekor bir bedel karşılığında Man City’ye sattı
Forest, 2024 yazında 35 milyon sterlin (47 milyon dolar) karşılığında transfer ettiği Newcastle akademisi mezunu Anderson’dan önemli bir kâr elde etti. Trentside’da geçirdiği iki sezon boyunca, çalışkan 23 yaşındaki oyuncu Premier Lig’de top kazanma istatistiklerinde zirveye ulaşırken, 2026 Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımının planlarında da kilit bir rol üstlendi.
Anderson, Nottingham'dan pek çok iyi dilekle ayrıldı; Forest ise artık bir İngiliz oyuncu için tarihe geçecek bir transfer ücreti elde ederek kadrosunu güçlendirebilecek bir konumda bulunuyor. Ancak bu, o kadar da kolay olmayacak; zira Avrupa'daki rakipler, "Kırmızılar"ın şu anda ne kadar nakit paraya sahip olduğunun tam olarak farkındalar.
Talep edilen fiyatlar buna bağlı olarak yükselecektir ve yeni teknik direktör Oliver Glasner, yönetim kurulu ile birlikte, kalabalık ve son derece rekabetçi bir pazarda uygun transferler bulma görevini üstlenmiştir. Liverpool’un orta saha oyuncusu Curtis Jones ve Tottenham’ın yıldızı Lucas Bergvall gibi en önemli hedeflerin şimdiden belirlendiği söylenmektedir.
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Forest’ın en önemli transfer hedefleri için harcayacak parası var
Forest’ın efsanesi Walker, ToonieBet ile yaptığı işbirliği kapsamında GOAL’a, herkesin ne kadar paralı olduğunuzu bildiği bir ortamda yatırım yapma konusundaki sorusuna şu yanıtı verdi: “Mesele parayı akıllıca harcamaktır, çünkü herkes paranızı boşa harcayacağınızı düşünüyor. Son beş yıl içinde pek çok oyuncu transfer ettik. Ancak bu transferler arasında bazı iyi oyuncular da vardı. Hatta çok iyi olanlar da. Dolayısıyla kulübe gelen oyuncuları eleştiremezsiniz.
“Ara sıra işe yaramayanlar da oluyor, ne yaparsınız. Bu durum Liverpool, Manchester United, Manchester City için de geçerli; hepsi hatalar yaptı ve takımlarına uymayan oyuncular transfer etti. Efsane Brian Clough da bunlardan epey bir tane transfer etmişti. Dolayısıyla her teknik direktör risk almalı ve şansını denemelidir.
“Takımı güçlendirmemiz gerekecek. Sezon başında büyük bir transfer yapmanın iyi olacağını düşünüyorum. Taraftarlar buna bayılır, bu onları olumlu bir ruh haline sokar. En iyi oyuncularından birini kaybettiler. Dolayısıyla, sezon başladığında hemen iyi bir başlangıç yapabilmek için takıma taze kan katmak iyi olur.
“Bence sezonu fena bitirmedik. Dolayısıyla, her zaman olduğu gibi, iyi bir başlangıç yapabilirsek, Premier Lig’de önemli olan da iyi bir başlangıçtır. Çünkü kötü bir başlangıç yaptığınız anda, arkanızı kollamaya başlarsınız, özgüveniniz kaybolur ve taraftarlar da uzaklaşır.”
Forest taraftarlarının City Ground’da üstlenmeleri gereken hayati rol
Walker, ortak hedeflerin peşinde koşarken hayati bir rol üstlenen sadık ve tutkulu bir taraftar kitlesini yanlarında tutmanın önemine değindi: “Forest, son 25-30 yıldır taraftarlar takımın arkasında durduğunda takımın her zaman iyi performans gösterdiği kulüplerden biridir. Taraftarlar arasında en ufak bir olumsuzluk, herhangi bir olumsuzluk ortaya çıktığı anda takımın performansı düşüyor gibi görünüyor.
“Aslında bu çok komik, çünkü oynadığımız dönemde dünyanın en mutsuz seyircisi bizdeydi. 2-3 gibi bir skorla kazanmıyorsanız, sizi yuhalamaya başlıyorlar! Brian Cough’un takımlarında, o sadece gerçekten yüksek manevi cesarete sahip oyuncuları desteklerdi. Bazen şöyle düşünürdüm: ‘Sanırım iyi olup olmadığım umurunda değil, yeter ki onun benden yapmamı istediği şeyi yapacak cesaretim olsun’. İşte o da takımını bu şekilde kurdu. Umurunda değildi.
“Taraftarlar sizin yanınızda olmadığında onları biraz görmezden gelirdiniz. Oynadığımız bir maçı hep hatırlarım, sanırım QPR’dı, 4-0 öndeydik. Son 10 dakikada sadece topu elimizde tutuyorduk. Beşinci golü atmadığımız için taraftarlarımız yuhalıyordu. “Bir dakika” diye düşünüyorsunuz. Ama dürüst olmak gerekirse, Avrupa’da oynamış olan oyuncular standartları belirlemişti. Sanırım biz de onların standartlarına uymaya çalışıyorduk ve sonra kendi standartlarımızı belirledik.
“Son 30 yılda fark ettim ki en önemli rol seyircilere aitti. İlk kez üst lige çıktığımızda ve ligde kalmayı başardığımızda, yetenek açısından ligin en alt iki takımı arasındaydık diyebiliriz. Ama en iyi taraftarlarımız vardı ve taraftarlarımız tek başlarına bizi ligde tuttu.
“Bazen evimizde top hakimiyetimiz %25’teyken bile şarkı söylüyorlardı. Sanki 3-0 öndeymişiz gibi şarkı söylüyorlardı. Ara sıra berabere kalmayı başardık. Bir keresinde Man City’den bir beraberlik kopardık. O zaman kendi kendime, ‘bu taraftarlar inanılmaz’ demiştim.
“Umarım sezon başında iyi bir transfer yapabilirseniz ve bu taraftarlara pozitif bir hava katarsa, onlar da ‘ah, bir oyuncumuzu kaybettik, falan filan’ diye düşünmek yerine takıma karşı olumlu davranmaya başlarlar. Bu da bir kar topu etkisi yaratır. İki, üç, dört iyi sonuçla başlarız ve oradan devam ederiz. İyi bir başlangıç yaparsak, oradan devam ederiz.”
- Getty/GOAL
Glasner dönemi: Forest, 2026-27 sezonuna Leeds karşısında başlayacak
30 yıl aradan sonra ilk kez kıtasal turnuvalara geri dönerek Avrupa Ligi yarı finallerine ulaşan Forest, geçen sezon ligi 16. sırada tamamladı. Vitor Pereira, takımı küme düşme hattının üstüne çıkarmayı başardı, ancak teknik direktörlük görevini eski Crystal Palace teknik direktörü Glasner’e devretti.
Avusturyalı teknik adamın takımın başında oynayacağı ilk resmi maç, 22 Ağustos’ta Leeds’i evinde ağırlayacakları 2026-27 sezonunun açılış maçı olacak. Plan, Anderson’dan elde edilen geliri iyi bir şekilde değerlendirmek ve City Ground’un dolup taşan tribünleri yeniden sesini duyurmadan önce takıma yeni yüzler kazandırmak.
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