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“Hapse girmek istemiyorum!” - İspanya’nın forvet oyuncusu, Dünya Kupası finali sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın elini isteksizce sıkacak
Maç sonrası prosedürlerin uygulanması
İspanya, MetLife Stadyumu’nda Arjantin ile oynayacağı tarihi 2026 Dünya Kupası finali maçına hazırlanırken, Luis de la Fuente’nin takımının odak noktası, ikinci dünya şampiyonluğunu garantilemek. Ancak, turnuvanın doruk noktasını çevreleyen kaçınılmaz şatafat, La Roja oyuncularının artık başa çıkmak zorunda kaldığı saha dışı bir dinamik ortaya çıkardı.
Genişletilmiş turnuvanın ana ev sahibi ülkesi olan ABD’de, ABD Başkanı Trump’ın New Jersey’de maç sonrası madalya ve kupa törenine başkanlık etmesi planlanıyor. Güçlü sosyal inançlarıyla tanınan oyunculardan oluşan bir takım için, zorunlu tören protokolü hazırlık sürecinde küçük bir tartışma konusu haline geldi ve takımın en önde gelen ilerici seslerinden birinden, karakteristik olarak keskin ve esprili bir tepki aldı.
- (C)Getty Images
Iglesias, hukuki sorunlardan kaçınmakla ilgili şaka yapıyor
Panenka’ya konuşan forvet oyuncusuna, maç sonrası madalya töreninde ABD Başkanı ile karşılaşma ihtimaline ilişkin ne hissettiği soruldu. LGBTQ+ hakları gibi siyasi ve toplumsal konularda açık sözlü olmasıyla tanınan forvet, esprili bir yanıt verdi. “Evet, şey, hapse girmek istemem!” diye espri yaptı Iglesias.
"Bu, üzerinde düşündüğüm, hatta hayalini kurduğum bir şey. Umarım hepimiz çok mutlu olduğumuz bir anda onunla selamlaşırız ve her şey çok çabuk biter de ben de bunu unutabilirim," dedi. "Bazen yaşadığınız anları da unutmanız gerekir," diye devam eden Iglesias, Dünya Kupası finalinin "tartışma yaratmak" için uygun bir zaman olmadığına inandığını belirtti.
Iglesias şunları ekledi: "İnsanlar benim görüşlerimi zaten biliyor ve pek çok şey yapmak isterdim, ama gerçek şu ki, insanlar beni her şeye gücü yeten biri olarak görse de, bazı şeylerle yüzleşecek kadar gücüm yok. Gerçekten de karmaşık bir durum."
Trump’ın 2026 Dünya Kupası üzerindeki etkisi
Donald Trump’ın final maçındaki varlığı, turnuva boyunca aktif rol oynadığını hatırlatıyor; zira Trump, FIFA yönetimi ile olan ilişkisi nedeniyle daha önce de manşetlere çıkmıştı. Eleme turlarının erken aşamalarında Başkan, Folarin Balogun’a gösterilen kırmızı kart konusunda FIFA Başkanı Gianni Infantino üzerinde baskı uyguladığını doğrulamıştı.
Infantino sonunda bu görüşmeyi kabul ederek, devlet başkanlarıyla konuları görüşse de nihai kararın FIFA’nın bağımsız yargı organlarına ait olduğunu belirtti. Ancak bir maçlık ceza nihayetinde bir yıl süreyle askıya alındı ve böylece ABD Milli Takımı’nın yıldız oyuncusu sahalara geri dönebildi. Bu düzeydeki müdahale, Başkan’ı turnuvanın son aşamalarında tartışmalı bir figür haline getirdi.
- AFP
MetLife Stadyumu’ndaki büyük karşılaşmaya hazırlık
İspanya, Lionel Messi’nin Arjantin’iyle karşılaşmaya hazırlanırken, gündem sahadaki mücadele ile VIP localarındaki isimler arasında gidip gelmeye devam ediyor. La Roja için ise, törene hangi üst düzey yetkililerin katıldığına bakılmaksızın odak noktası ikinci bir dünya şampiyonluğu kazanmak olmaya devam ediyor.
Iglesias, İspanya’nın galip gelmesi halinde, kazanmanın sevinci sayesinde el sıkışmanın daha kabul edilebilir hale geleceğini umuyor. ABD, Meksika ve Kanada’da haftalarca süren yüksek tempolu futbol mücadelesinin ardından, final maçının sonunda ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanı, İspanya ya da Arjantin’e en büyük ödülü takdim edecek.
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