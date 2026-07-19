“Hapse girmek istemiyorum!” - İspanya’nın forvet oyuncusu, Dünya Kupası finali sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın elini isteksizce sıkacak

Panenka’ya konuşan forvet oyuncusuna, maç sonrası madalya töreninde ABD Başkanı ile karşılaşma ihtimaline ilişkin ne hissettiği soruldu. LGBTQ+ hakları gibi siyasi ve toplumsal konularda açık sözlü olmasıyla tanınan forvet, esprili bir yanıt verdi. “Evet, şey, hapse girmek istemem!” diye espri yaptı Iglesias.

"Bu, üzerinde düşündüğüm, hatta hayalini kurduğum bir şey. Umarım hepimiz çok mutlu olduğumuz bir anda onunla selamlaşırız ve her şey çok çabuk biter de ben de bunu unutabilirim," dedi. "Bazen yaşadığınız anları da unutmanız gerekir," diye devam eden Iglesias, Dünya Kupası finalinin "tartışma yaratmak" için uygun bir zaman olmadığına inandığını belirtti.

Iglesias şunları ekledi: "İnsanlar benim görüşlerimi zaten biliyor ve pek çok şey yapmak isterdim, ama gerçek şu ki, insanlar beni her şeye gücü yeten biri olarak görse de, bazı şeylerle yüzleşecek kadar gücüm yok. Gerçekten de karmaşık bir durum."







