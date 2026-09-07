Getty Images Sport
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Hansi Flick, zirvedeki Liga liderliğini ele geçiren beş yıldızlı Barcelona'yı "neredeyse kusursuz" diye övdü
Barcelona ligde zirveyi ele geçirdi
Barcelona, La Liga puan tablosunun zirvesine etkileyici bir şekilde yerleşmeyi başardı. Katalan devi, pazar günü Valencia'yı 5-0'lık galibiyetle dağıtarak ilk sıranın tek sahibi oldu. Bu farklı sonuç, Barcelona için tam zamanında geldi. Böylece takım, ezeli rakibi Madrid'in daha önce Betis'e 1-0 mağlup olmasıyla yaptığı pahalıya mal olan puan kaybından tam anlamıyla yararlandı.
- AFP
Flick, antrenman standartlarını övdü
Son düdüğün ardından Flick, galibiyetin bu kadar net olmasından anlaşılabilir şekilde büyük memnuniyet duydu. Alman teknik adam, Valencia karşısındaki baskın performansı takımının sergilediği "neredeyse kusursuz" bir performans olarak nitelendirdi.
Farklı skora rağmen teknik direktör, durmak bilmeyen bu performansın sadece titiz hazırlıklarının doğal bir sonucu olduğunu vurguladı. Hafta sonunda gelen bu acımasız sonucun temelini, takımın antrenman sahasındaki adanmışlığının attığını söyledi.
"Başardıklarımıza şaşırmadım, çünkü bu antrenmanlarımızın kalitesini yansıtıyor" diyen Flick, medyaya şöyle konuştu: "Bu, neredeyse kusursuz bir maçtı."
Teknik direktör taktiksel gelişim talep ediyor
Takımının cevapsız beş gol atmasını izlemesine rağmen Flick, rehavetin soyunma odasına yerleşmesine izin vermedi. Teknik direktör, Barcelona'nın gelişimini sürdürmesi gereken belirli taktik alanlara dikkat çekmekte gecikmedi.
Alman teknik adam, gelecekteki gelişim için öncelikli odak noktalarının topa sahip olma ve oyun yönetimi olduğunu özellikle vurguladı. Oyuncularının, olası rakip tehditlerini boğmak için maçların temposunu çok daha kapsamlı şekilde belirlemesini istiyor.
"5-0'lık bir galibiyetten sonra bunu söylemek gerekir mi bilmiyorum ama gelişim için her zaman yer vardır" diyen Flick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla pasla oyunu daha da fazla kontrol etmeye çalışmamız gerekiyor. Bu sezon oynanacak daha çok maç var ve gelişmeye devam edeceğiz."
- Getty Images Sport
Odağı Avrupa kupalarına çevirin
Barcelona şu anda La Liga puan durumunun zirvesine iyice yerleşmişken, sıra bu olağanüstü lig formunu sürdürme mücadelesine geldi. Ancak Flick'in ekibi, 13 Eylül'de Levante karşısında La Liga'ya dönmeden önce çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında Feyenoord ile karşılaşacak.
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