Son düdüğün ardından Flick, galibiyetin bu kadar net olmasından anlaşılabilir şekilde büyük memnuniyet duydu. Alman teknik adam, Valencia karşısındaki baskın performansı takımının sergilediği "neredeyse kusursuz" bir performans olarak nitelendirdi.

Farklı skora rağmen teknik direktör, durmak bilmeyen bu performansın sadece titiz hazırlıklarının doğal bir sonucu olduğunu vurguladı. Hafta sonunda gelen bu acımasız sonucun temelini, takımın antrenman sahasındaki adanmışlığının attığını söyledi.

"Başardıklarımıza şaşırmadım, çünkü bu antrenmanlarımızın kalitesini yansıtıyor" diyen Flick, medyaya şöyle konuştu: "Bu, neredeyse kusursuz bir maçtı."