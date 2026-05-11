Hansi Flick ve Barcelona, La Liga şampiyonluğunu başarıyla korumanın ardından sözleşme uzatması konusunda tam bir anlaşmaya vardı

Mundo Deportivo’nun haberine göre, menajeri Pini Zahavi tarafından temsil edilen Flick ile Barcelona, Alman teknik direktörün sözleşmesinin uzatılması konusunda tam bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Flick’in etkileyici performansının bir ödülü niteliğinde olup, kulübün La Liga şampiyonluğunu başarıyla savunmasının ardından geldi ve Blaugrana’nın spor projesinin merkezinde yer alan konumunu daha da sağlamlaştırdı.

Bu yeni anlaşma, Flick'in Barça ile olan ilişkisini bir yıl daha uzatıyor. Önceki sözleşmesi 2027'de sona erecekken, yeni anlaşma onun Haziran 2028'e kadar takımın başında kalmasını garanti ediyor. Ayrıca sözleşme, belirli performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı olarak bir yıllık uzatma opsiyonu da içeriyor, bu da ortaklığın potansiyel olarak 2029'a kadar uzayabileceği anlamına geliyor.