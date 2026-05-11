Hansi Flick ve Barcelona, La Liga şampiyonluğunu başarıyla korumanın ardından sözleşme uzatması konusunda tam bir anlaşmaya vardı
Alman teknik direktör için yeni bir uzun vadeli sözleşme
Mundo Deportivo’nun haberine göre, menajeri Pini Zahavi tarafından temsil edilen Flick ile Barcelona, Alman teknik direktörün sözleşmesinin uzatılması konusunda tam bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Flick’in etkileyici performansının bir ödülü niteliğinde olup, kulübün La Liga şampiyonluğunu başarıyla savunmasının ardından geldi ve Blaugrana’nın spor projesinin merkezinde yer alan konumunu daha da sağlamlaştırdı.
Bu yeni anlaşma, Flick'in Barça ile olan ilişkisini bir yıl daha uzatıyor. Önceki sözleşmesi 2027'de sona erecekken, yeni anlaşma onun Haziran 2028'e kadar takımın başında kalmasını garanti ediyor. Ayrıca sözleşme, belirli performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine bağlı olarak bir yıllık uzatma opsiyonu da içeriyor, bu da ortaklığın potansiyel olarak 2029'a kadar uzayabileceği anlamına geliyor.
Zahavi ve Deco'nun öncülüğünde yürütülen görüşmeler
Müzakerelerde kaydedilen bu ilerleme, Zahavi ile Barcelona yönetiminin katıldığı bir dizi üst düzey toplantının ardından geldi. Kulüp başkanı Joan Laporta ile yakın bir dostluk bağı bulunan Zahavi, sözleşme uzatmasının mali ve sportif şartlarını kesinleştirmek üzere sportif direktör Deco ile bir araya geldi. Taraflar arasındaki iyi ilişkilerin süreci son derece sorunsuz hale getirdiği anlaşılıyor.
Kulüp, 1 Temmuz'da resmi olarak başlaması planlanan Laporta'nın yeni görev süresinin ilk iki yılında takımı yönetecek ideal kişi olarak Flick'i belirleyerek, Nisan ayından beri bu plan üzerinde çalışıyordu. Bu anlaşmanın sağladığı istikrar, kulübün büyümesini sürdürmesi için hayati öneme sahip olarak görülüyor.
Yakında resmi bir açıklama bekleniyor
Geçici başkan Rafa Yuste, kulübün son şampiyonluk kutlamaları sırasında Flick’in geleceğine ilişkin bir açıklamanın çok yakında yapılacağını ima etmişti. Yuste, teknik direktörün Katalan devine olan bağlılığına tam güven duyduğunu ifade ederek, eski Bayern Münih teknik direktörünün kulübün ve şehrin kendine özgü kültürüne ne kadar iyi uyum sağladığını vurguladı.
Yuste, "Sözleşmenin yenilenmesi çok basit olacak. Herkes onun Barcelona'da çok mutlu olduğunu gördü. Kulübe çok iyi uyum sağladı. Sadece bazı detayları halletmemiz gerekiyor, ancak Deco ve kendisi istediğinde bunu kamuoyuna duyuracağız" dedi.
100 puana ve gollere odaklanın
Barcelona ile Flick arasında bir anlaşma olsa da, Alman teknik adam sezonu başarılı bir şekilde tamamlamaya odaklandığı için duyuru şimdilik askıya alınmış durumda. Takım, bu La Liga sezonunda 100 puan ve 100 gol hedefine ulaşmayı hâlâ hedefliyor. Alaves, Real Betis ve Valencia ile oynayacakları üç maç kala, her iki kategoride de 91'er puana sahipler.