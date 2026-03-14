Getty Images Sport
Çeviri:
Hansi Flick, uzun süren sakatlık döneminin ardından Gavi'yi tekrar kadroda görmekten büyük mutluluk duyarken, Barcelona teknik direktörü orta saha oyuncusu için bu sakatlık cehennemi döneminin "hiç de kolay olmadığını" kabul etti
Barcelona'nın resmi açıklaması
Aylar süren yoğun bir iyileşme sürecinin ardından Barcelona, resmi internet sitesinde yayınladığı etkileyici bir açıklamayla Gavi'nin geri dönüşünü doğruladı. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmadan önce, orta saha oyuncusu geçen Ağustos ayında sadece Mallorca ve Levante maçlarında forma giymişti. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Orta saha oyuncusu artık Hansi Flick'in kadro seçimleri için yeniden hazır... Sahaya çıkması halinde, 205 gün aradan sonra tekrar forma giymiş olacak."
- Getty Images Sport
Geri dönüşü yönetmek
Flick, orta saha oyuncusunun sahalara dönebileceği konusunda konuşurken oldukça mutlu görünüyordu; ancak taraftarlara, genç oyuncunun rekabetçi maçlara kademeli olarak alıştırılması gerektiğini hemen hatırlattı. "Bunu daha önce duyurmuş muyduk? Tıbbi olarak sahalara çıkma izni aldı, mutluyum. Umarım birkaç dakika oynayabilir. Antrenmanlarda gösterdiği performansı beğendim, ancak elbette onu dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor," diye açıkladı Alman teknik direktör. Plan, maçın gidişatına bağlı olarak 21 yaşındaki oyuncuyu maçın son dakikalarında sahaya sürmek. Flick şunları ekledi: "Adım adım, yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Onun için kolay bir süreç olmadı ve önünde uzun bir futbol kariyeri var."
Sürece güvenmek
Yaralanmanın ciddiyetine rağmen Flick, Gavi’nin gerekli zihinsel dayanıklılığı koruduğundan emin. Teknik direktör, oyuncunun psikolojik durumu ya da fiziksel mücadelelere girme istekliliği konusundaki endişeleri yalınlaştırdı. “Doğru bir tutum sergiliyor. Bu iyi bir şey. Her şeyin nasıl gelişeceğini göreceğiz. Vücuduna ve nasıl oynayabileceğine %100 güveniyor. Hepimiz Gavi'yi tanıyoruz, onun yoğunluğunu seviyorum," diyen Flick, La Masia mezununu taraftarların gözdesi yapan karakteristik azmini vurguladı.
- Getty Images Sport
Taktiğe büyük bir katkı
"O, bu kulüp ve bu takım için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Onun geri dönmesi harika bir haber," diye sözlerini tamamladı Flick. Yıldız oyuncunun dönüşü, Blaugrana için çok önemli bir zamanda gerçekleşiyor; takım, pazar günü Sevilla ile karşılaşacak ve ligin zirvesindeki ivmesini sürdürmeyi hedefliyor.
