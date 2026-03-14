Flick, orta saha oyuncusunun sahalara dönebileceği konusunda konuşurken oldukça mutlu görünüyordu; ancak taraftarlara, genç oyuncunun rekabetçi maçlara kademeli olarak alıştırılması gerektiğini hemen hatırlattı. "Bunu daha önce duyurmuş muyduk? Tıbbi olarak sahalara çıkma izni aldı, mutluyum. Umarım birkaç dakika oynayabilir. Antrenmanlarda gösterdiği performansı beğendim, ancak elbette onu dikkatli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor," diye açıkladı Alman teknik direktör. Plan, maçın gidişatına bağlı olarak 21 yaşındaki oyuncuyu maçın son dakikalarında sahaya sürmek. Flick şunları ekledi: "Adım adım, yavaş yavaş ilerlemeliyiz. Onun için kolay bir süreç olmadı ve önünde uzun bir futbol kariyeri var."