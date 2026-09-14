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Adhe Makayasa

Çeviri:

Hansi Flick'ten Anthony Gordon'a net mesaj: İngiltere yıldızı, Newcastle transferinin ardından Barcelona'daki ilk golünü bekliyor

H. Flick
A. Gordon
Levante - Barcelona
Levante
Barcelona
La Liga

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, yazın yapılan flaş transfer Anthony Gordon'a güçlü desteğini verdi. İspanyol futbolunda ilk golünü aramayı sürdüren İngiliz kanat oyuncusu, pazar günü Levante deplasmanında alınan dramatik 4-2'lik galibiyette gol atamadı. Ancak Alman teknik adam, oyuncunun şu ana kadarki genel taktik katkılarından son derece memnun kalmayı sürdürüyor.

  • Gordon ilk golünü bekliyor

    Newcastle United'dan yüksek bedelli bir transferle gelen İngiltereli kanat oyuncusu, Barcelona'nın pazar günü Estadio Ciudad de Valencia'da Levante'yi 4-2 yendiği maçta tek bir şut bile çekemedi. Blaugrana formasıyla ilk golünü beklemeyi sürdüren hücum oyuncusu, buna rağmen bu sezon La Liga'da şimdiden dört asist yaptı ve 10 gol fırsatı yarattı. Bu yaratıcı katkı, son şampiyonun beş maçta topladığı 15 puanla sezona kusursuz başlangıcını sürdürmesine yardımcı oldu.

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    Flick gözde transferi destekliyor

    Maçın ardından basına konuşan Alman teknik adam, Gordon'ın taktik disiplininden ve sahadaki genel uyumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncunun katkısını savunan teknik direktör, "Bence Anthony bize çok şey katıyor, özellikle de topu aldığında. Topu her zaman kontrol edebiliyor ve ardından takım arkadaşlarımızdan birine aktarabiliyor, böylece topa sahip olmamızı sağlıyor" dedi.

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bir hücum oyuncusu olarak, fırsat yakaladığınızda gol atmak istersiniz. Umarım çok yakında gol atar, çünkü bu onun tamamen uyum sağlamasına da yardımcı olacaktır. Ama ben ondan memnunum ve bize kattıklarını gerçekten takdir ediyorum."

  • Barcelona tarihi başlangıcı yakaladı

    Valencia’daki galibiyette Lamine Yamal iki gol atarken, Xavi Espart ve Karim Adeyemi de fileleri havalandırdı; böylece kulüp, lig sezonundaki en iyi başlangıcını toplamda 21-4’lük skorla yakaladı. Bu dikkat çekici seriye ve zirvede Real Madrid’in üç puan önünde olmalarına değinen Flick, şöyle dedi: "Gururluyum. Takımımla gurur duyuyorum ve kulüple gurur duyuyorum. Ama bu yalnızca başlangıç. Sayılara çok fazla bakmıyorum, çünkü onlar da geçmişe ait."

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    Zorlu iç saha fikstürü kapıda

    Katalan devi, La Liga'nın altıncı haftasında Camp Nou'da Racing Santander'i ağırlayarak şampiyonluk unvanını koruma yoluna devam ediyor. Flick'in ekibi daha sonra, 19 Eylül Cumartesi günü Sevilla deplasmanında zorlu bir sınava çıkacak; ardından yurt içi kampanya milli ara nedeniyle duracak. Bu zorlu maç serisi, Gordon'a gol atıp Barcelona'nın puan tablosundaki liderliğini sağlamlaştırması için mükemmel bir fırsat sunuyor.

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