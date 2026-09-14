Maçın ardından basına konuşan Alman teknik adam, Gordon'ın taktik disiplininden ve sahadaki genel uyumundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaz transfer döneminde kadroya katılan oyuncunun katkısını savunan teknik direktör, "Bence Anthony bize çok şey katıyor, özellikle de topu aldığında. Topu her zaman kontrol edebiliyor ve ardından takım arkadaşlarımızdan birine aktarabiliyor, böylece topa sahip olmamızı sağlıyor" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette bir hücum oyuncusu olarak, fırsat yakaladığınızda gol atmak istersiniz. Umarım çok yakında gol atar, çünkü bu onun tamamen uyum sağlamasına da yardımcı olacaktır. Ama ben ondan memnunum ve bize kattıklarını gerçekten takdir ediyorum."