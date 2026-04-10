Hansi Flick, teknik direktör olarak La Liga şampiyonluğundan çok Avrupa kupasını öncelikli gördüğü için Barcelona yıldızlarının Şampiyonlar Ligi maçlarında "daha motive" olduklarını kabul ediyor

La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'e karşı 7 puanlık büyük bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, Flick, ulusal ligin kıtasal başarıya göre ikinci planda kalabileceğini ima etti. Blaugrana şu anda şampiyonluk yarışı ile yüksek riskli Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesini dengelemeye çalışıyor, ancak bu hafta Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek kıtasal başarı umutları büyük bir darbe aldı. Blaugrana üzerindeki baskı artıyor ve teknik direktör, kulübün gerçek tutkusunun nerede yattığı konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor.

Basın mensuplarına konuşan Flick, sezonun nihai hedefi konusunda açık sözlüydü. "Elbette La Liga, Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızın nedenidir, ancak her teknik direktör, oyuncu ve taraftarın hayali Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır ve bu yüzden oradayız," diye açıkladı.