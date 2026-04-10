AFP
Çeviri:
Hansi Flick, teknik direktör olarak La Liga şampiyonluğundan çok Avrupa kupasını öncelikli gördüğü için Barcelona yıldızlarının Şampiyonlar Ligi maçlarında "daha motive" olduklarını kabul ediyor
Avrupa rüyası ön plana çıkıyor
La Liga'nın zirvesinde Real Madrid'e karşı 7 puanlık büyük bir üstünlüğe sahip olmasına rağmen, Flick, ulusal ligin kıtasal başarıya göre ikinci planda kalabileceğini ima etti. Blaugrana şu anda şampiyonluk yarışı ile yüksek riskli Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesini dengelemeye çalışıyor, ancak bu hafta Atletico Madrid'e 2-0 yenilerek kıtasal başarı umutları büyük bir darbe aldı. Blaugrana üzerindeki baskı artıyor ve teknik direktör, kulübün gerçek tutkusunun nerede yattığı konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor.
Basın mensuplarına konuşan Flick, sezonun nihai hedefi konusunda açık sözlüydü. "Elbette La Liga, Şampiyonlar Ligi'nde oynamamızın nedenidir, ancak her teknik direktör, oyuncu ve taraftarın hayali Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır ve bu yüzden oradayız," diye açıkladı.
- AFP
Oyuncular Şampiyonlar Ligi için ekstra ekipman buluyor
Alman teknik adam, ünlü marş çalındığında takımındaki atmosfer ve yoğunlukta hissedilir bir fark olduğunu belirterek, oyuncularının haftalık lig maçlarına kıyasla Avrupa geceslerinde daha fazla konsantrasyon gösterdiğini kabul etti.
"Takımın Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha motive olduğunu görüyorsunuz ve bu, kazanmak istediğimiz turnuva," diye itiraf etti Flick. Sezonun en kritik aşamasına girerken, bu psikolojik değişim taktiksel düşüncesinin arkasındaki itici güç gibi görünüyor ve teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nin yıldızları üzerinde yarattığı çekiciliği kabul ediyor.
Kıtasal tacın önceliği
Barcelona ligde güçlü konumunu korurken, Flick kulübün 2015'ten beri kazanamadığı kupayı takıma kazandırmaya kararlı. Hafta ortasında Atletico Madrid'e karşı evinde oynanan ilk maçta alınan yenilgiye rağmen, teknik direktörün bu skoru tersine çevirip kupayı kazanma azmi sarsılmıyor; bu, La Liga'da risk almak anlamına gelse bile.
Flick, kulübün hedef sıralamasını yineleyerek şunları söyledi: "Ligde işimizi yapmalıyız ama en önemli şey Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Bu, oyuncuların ve kulübün hedefi ve bu yüzden buradayız."
- Getty Images Sport
Derbi öncesinde kadro değişiklikleri bekleniyor
Avrupa'da kritik bir rövanş maçı yaklaşırken, Espanyol ile oynanacak derbi öncesinde kadroda büyük çaplı rotasyonlar yapılması ihtimali gündemin en önemli maddesi haline geldi. Flick'in Şampiyonlar Ligi'nin önemine yaptığı vurgu, birçok kilit oyuncunun bir sonraki Avrupa maçı için en iyi formda olmalarını sağlamak amacıyla dinlendirilebileceğini ima ediyor.
Kadrosunda değişiklik yapıp yapmayacağı sorulduğunda, Flick kadro seçimi konusunda net bir cevap vermekten kaçındı, ancak değişikliklere kapıyı ardına kadar açık bıraktı. Avrupa'da başarıya ulaşmanın mutlak öncelik olduğu görüşünü göz önünde bulundurursak, Alman teknik adamın, en "motive" yıldızlarını yıpratmadan Barcelona'nın her iki cephede de rekabet gücünü koruması için kaynaklarını dikkatli bir şekilde yönetmesi bekleniyor.