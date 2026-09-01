Barcelona, Jesus'i 10 milyon € başlangıç bedeli karşılığında transfer etmek için Arsenal ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, iki yıllık sözleşmeyi tamamlamak için pazartesi günü Katalonya'ya gitti.

Jesus, yeni takım arkadaşlarının Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup etmesini izlemek için Camp Nou'daydı. Bu baskın galibiyet, Barcelona'nın La Liga sezonuna mükemmel başlangıcını üst üste üçüncü galibiyetle sürdürmesini sağladı. Yaz transfer döneminde kulübün altıncı önemli takviyesi olarak salı günü resmen tanıtılacak.