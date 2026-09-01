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Hansi Flick şaşkın: Barcelona, Gabriel Jesus'u Arsenal'dan yalnızca 10 milyon avroya transfer etti
Jesus, Barça'ya imza attı
Barcelona, Jesus'i 10 milyon € başlangıç bedeli karşılığında transfer etmek için Arsenal ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, iki yıllık sözleşmeyi tamamlamak için pazartesi günü Katalonya'ya gitti.
Jesus, yeni takım arkadaşlarının Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup etmesini izlemek için Camp Nou'daydı. Bu baskın galibiyet, Barcelona'nın La Liga sezonuna mükemmel başlangıcını üst üste üçüncü galibiyetle sürdürmesini sağladı. Yaz transfer döneminde kulübün altıncı önemli takviyesi olarak salı günü resmen tanıtılacak.
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Flick, uygun maliyetli transfere tepki gösterdi
Görece düşük bonservis bedeli, Barcelona Teknik Direktörü Flick'i hazırlıksız yakaladı. Alman teknik adam, Premier League ekibinin forvetini transfer döneminin bu kadar geç bir aşamasında göndermesine izin vereceğini beklemediğini itiraf etti.
Flick, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Onu alma fırsatımız olmasına biraz şaşırdım. Ona gerçekten bayılıyorum, futbol oynama tarzını seviyorum, bizim tarzımıza uyuyor. Bence maçlarda bize çok yardımcı olabilir" dedi.
Deco, hareketli geçen yaz dönemi nedeniyle övgü aldı
Jesus, yoğun geçen yaz transfer döneminin ardından ciddi şekilde güçlendirilen Barcelona kadrosuna katıldı. Sportif direktör Deco, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Dominik Livakovic'i şimdiden Camp Nou'ya getirdi. Flick, Jesus transferinin gerçekleşmesinde Deco'nun kilit rolünü vurgulamakta gecikmedi.
"Bizim için önemli bir oyuncu olabilir, bu yüzden Deco'ya teşekkürler çünkü yine mükemmel bir iş çıkardı" dedi.
Katalan devi daha önce hücum hattını güçlendirmek için Julian Alvarez'i transfer etmeye çalışmıştı. Ancak yurt içindeki rakibi Atletico Madrid, Barcelona ile bir anlaşma için pazarlık yapmayı kesin bir dille reddetti.
- Getty Images
Son gün transferlerinin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor
Barcelona, teorik olarak yeni bir stoper transferine hâlâ açık olsa da transfer dönemi salı akşamı kapanıyor. Kulübün başka büyük hamleler yapması için zaman hızla daralıyor. Taraftarların önümüzdeki 24 saatte başka transferler bekleyip beklememesi gerektiği sorulduğunda Flick, bu ihtimali küçümsedi. Teknik direktör, "Sanmıyorum ama göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.
Jesus'un bu hafta kadroya tamamen entegre olmasıyla birlikte Barcelona yeniden yurt içi görevlerine odaklanacak. Flick'in ekibi, sıradaki Liga maçında Mestalla'da Valencia ile karşılaşacak.
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