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gabriel-jesus(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Hansi Flick şaşkın: Barcelona, Gabriel Jesus'u Arsenal'dan yalnızca 10 milyon avroya transfer etti

Transfers
G. Jesus
H. Flick
Barcelona
La Liga
Arsenal
Premier Lig

Hansi Flick, Barcelona'nın Arsenal forveti Gabriel Jesus için 10 milyon €'luk bir anlaşma sağlamayı başarmasının ardından şaşkınlığını dile getirdi. Brezilyalı oyuncu, yeni La Liga sezonuna mükemmel bir başlangıç yapmalarının ardından zaten oldukça güçlü olan hücum hattını daha da güçlendirerek Katalan ekibinin yaz dönemindeki altıncı transferi oldu.

  • Jesus, Barça'ya imza attı

    Barcelona, Jesus'i 10 milyon € başlangıç bedeli karşılığında transfer etmek için Arsenal ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki Brezilyalı forvet, iki yıllık sözleşmeyi tamamlamak için pazartesi günü Katalonya'ya gitti.

    Jesus, yeni takım arkadaşlarının Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup etmesini izlemek için Camp Nou'daydı. Bu baskın galibiyet, Barcelona'nın La Liga sezonuna mükemmel başlangıcını üst üste üçüncü galibiyetle sürdürmesini sağladı. Yaz transfer döneminde kulübün altıncı önemli takviyesi olarak salı günü resmen tanıtılacak.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Flick, uygun maliyetli transfere tepki gösterdi

    Görece düşük bonservis bedeli, Barcelona Teknik Direktörü Flick'i hazırlıksız yakaladı. Alman teknik adam, Premier League ekibinin forvetini transfer döneminin bu kadar geç bir aşamasında göndermesine izin vereceğini beklemediğini itiraf etti.

    Flick, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Onu alma fırsatımız olmasına biraz şaşırdım. Ona gerçekten bayılıyorum, futbol oynama tarzını seviyorum, bizim tarzımıza uyuyor. Bence maçlarda bize çok yardımcı olabilir" dedi.

  • Deco, hareketli geçen yaz dönemi nedeniyle övgü aldı

    Jesus, yoğun geçen yaz transfer döneminin ardından ciddi şekilde güçlendirilen Barcelona kadrosuna katıldı. Sportif direktör Deco, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, Joao Cancelo ve Dominik Livakovic'i şimdiden Camp Nou'ya getirdi. Flick, Jesus transferinin gerçekleşmesinde Deco'nun kilit rolünü vurgulamakta gecikmedi.

    "Bizim için önemli bir oyuncu olabilir, bu yüzden Deco'ya teşekkürler çünkü yine mükemmel bir iş çıkardı" dedi.

    Katalan devi daha önce hücum hattını güçlendirmek için Julian Alvarez'i transfer etmeye çalışmıştı. Ancak yurt içindeki rakibi Atletico Madrid, Barcelona ile bir anlaşma için pazarlık yapmayı kesin bir dille reddetti.

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  • Gabriel JesusGetty Images

    Son gün transferlerinin gerçekleşmesi pek olası görünmüyor

    Barcelona, teorik olarak yeni bir stoper transferine hâlâ açık olsa da transfer dönemi salı akşamı kapanıyor. Kulübün başka büyük hamleler yapması için zaman hızla daralıyor. Taraftarların önümüzdeki 24 saatte başka transferler bekleyip beklememesi gerektiği sorulduğunda Flick, bu ihtimali küçümsedi. Teknik direktör, "Sanmıyorum ama göreceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

    Jesus'un bu hafta kadroya tamamen entegre olmasıyla birlikte Barcelona yeniden yurt içi görevlerine odaklanacak. Flick'in ekibi, sıradaki Liga maçında Mestalla'da Valencia ile karşılaşacak.

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