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Hansi Flick, Real Madrid’in kaotik bir sezon geçirirken Barcelona’yı üst üste iki La Liga şampiyonluğuna taşımasının ardından La Liga’da Yılın Teknik Direktörü seçildi
Katalan devleri için tarihi bir lig sezonu
Çarşamba günü La Liga tarafından yapılan resmi açıklamayla, Flick’in final oylamasında Getafe teknik direktörü Jose Bordalas ve Villarreal teknik direktörü Marcelino’yu geride bıraktığı doğrulandı. Alman teknik direktör, Barcelona'yı olağanüstü bir lig zaferine taşıyarak sezonu 94 puanla tamamladı. Barcelona, yıl boyunca üstün bir performans sergiledi, 95 gol attı ve 38 iç saha maçından sadece 6'sını kaybetti. Özellikle, Katalan kulübü, 38 maçlık formatın uygulanmaya başlanmasından bu yana tek bir sezonda 19 iç saha maçını da kazanan ilk takım olarak tarihe geçti. Flick, kulüpte kendine özgü oyun stilini sağlam bir şekilde oturtmayı başardı.
- Getty Images Sport
Avrupa'daki hayal kırıklıklarına rağmen inanılmaz istatistikler
Genel bir bakışla, Flick İspanya'daki görev süresi boyunca dikkate değer istatistiklere imza attı. Bu sezon tüm turnuvalarda takımı 57 maç oynadı ve 44 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. Ancak, ligdeki başarılarına rağmen, Avrupa'daki zorluklar endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Flick, Şampiyonlar Ligi'nde kulübün nihai hedefine ikinci yıl üst üste ulaşamadı ve Atletico Madrid'e karşı çeyrek finalde hayal kırıklığı yaratan bir elenme yaşadı. Bu kıtasal başarısızlığa rağmen, ligdeki üstünlüğü tamamen tartışılmaz olmaya devam ediyor.
Real Madrid'in kaotik sezonundan yararlanmak
Flick’in Barcelona’daki olağanüstü başarıları, en büyük rakibi Real Madrid’de yaşanan tam bir kaos ortamı nedeniyle daha da öne çıktı. Katalan kulübü istikrarlı bir dönem geçirirken, başkent ekibi soyunma odası krizleri ve oyuncular ile teknik kadro arasındaki şiddetli çatışmalarla boğuşan, kupa kazanamayan felaket bir sezon yaşadı. Kargaşa, Xabi Alonso'nun sadece yarım sezon sonra teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla doruğa ulaştı. Ardından Alvaro Arbeloa, gemiyi dengelemek için göreve getirildi, ancak anlamlı bir taktiksel iyileşme sağlayamadı. Sonuç olarak, Real Madrid sezonu tamamen eli boş tamamladı. Bu sefil yılın ardından, kulüp şimdi büyük olasılıkla Jose Mourinho'nun merakla beklenen ikinci döneminin liderliğinde yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor.
- Getty Images Sport
Gelecek sezon kıtasal zafer hedefinde
Önümüzdeki dönemde Flick ve takımı, yeni sezon hazırlıklarına başlamadan önce hak ettikleri bir tatile çıkacak. Yurtiçinde üstünlükleri tartışılmaz olsa da, gelecek sezonun başlıca hedefi şüphesiz Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olacak. Teknik direktör, bu dönemi gerçek anlamda tarihi bir dönem olarak tarihe geçirmek için yurtiçindeki istikrarını Avrupa sahnesine de yansıtmak zorunda.