Flick’in Barcelona’daki olağanüstü başarıları, en büyük rakibi Real Madrid’de yaşanan tam bir kaos ortamı nedeniyle daha da öne çıktı. Katalan kulübü istikrarlı bir dönem geçirirken, başkent ekibi soyunma odası krizleri ve oyuncular ile teknik kadro arasındaki şiddetli çatışmalarla boğuşan, kupa kazanamayan felaket bir sezon yaşadı. Kargaşa, Xabi Alonso'nun sadece yarım sezon sonra teknik direktörlük görevinden ayrılmasıyla doruğa ulaştı. Ardından Alvaro Arbeloa, gemiyi dengelemek için göreve getirildi, ancak anlamlı bir taktiksel iyileşme sağlayamadı. Sonuç olarak, Real Madrid sezonu tamamen eli boş tamamladı. Bu sefil yılın ardından, kulüp şimdi büyük olasılıkla Jose Mourinho'nun merakla beklenen ikinci döneminin liderliğinde yeni bir döneme başlamaya hazırlanıyor.