Hansi Flick, Raphinha'yı Barcelona'nın yeni kaptanı olarak açıkladı; bu, Brezilyalı bir oyuncu için tarihi bir ilk oldu

Raphinha, 2026-27 sezonu için Barcelona'nın kaptanı olarak atandı ve ESPN'in haberine göre kulüpte bu görevi üstlenen ilk Brezilyalı oldu. Hansi Flick, kaptan ve kaptan yardımcısı olarak Raphinha ile Pedri'yi seçerken, kadro oylaması Eric García, Frenkie de Jong ve Lamine Yamal'ın liderlik grubunu tamamlayacağını belirledi.

Raphinha, Ajax'a kiralık olarak transfer olan Marc-André ter Stegen'in yerini aldı; Ronald Araújo da kiralık olarak Liverpool'a ayrıldı. Flick, kararı açıklarken şunları söyledi: "Ben ve teknik ekibim iki yıldır buradayız, bu yüzden takımda neler olduğuna dair daha geniş bir bakış açımız var. Benim için iki kaptanımın olması önemliydi. İki kişiyi ben seçtim, diğer oyuncular ise takım tarafından belirlendi."