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Moataz Elgammal

Çeviri:

Hansi Flick, Raphinha'yı Barcelona'nın yeni kaptanı olarak açıkladı; bu, Brezilyalı bir oyuncu için tarihi bir ilk oldu

H. Flick
Raphinha
Barcelona
La Liga

Raphinha, Barcelona'nın daimi kaptanı olarak seçilen ilk Brezilyalı oyuncu olarak resmen tarihe geçti. Önemli lider isimlerin ayrılmasının ardından teknik direktör Hansi Flick ve A takım kadrosu, formda hücum oyuncusunu kaptanlık pazubandını takıp son İspanya şampiyonunu 2026-27 sezonu boyunca yönetmesi için seçti.

  • Raphinha için tarihi liderlik rolü

    Raphinha, 2026-27 sezonu için Barcelona'nın kaptanı olarak atandı ve ESPN'in haberine göre kulüpte bu görevi üstlenen ilk Brezilyalı oldu. Hansi Flick, kaptan ve kaptan yardımcısı olarak Raphinha ile Pedri'yi seçerken, kadro oylaması Eric García, Frenkie de Jong ve Lamine Yamal'ın liderlik grubunu tamamlayacağını belirledi.

    Raphinha, Ajax'a kiralık olarak transfer olan Marc-André ter Stegen'in yerini aldı; Ronald Araújo da kiralık olarak Liverpool'a ayrıldı. Flick, kararı açıklarken şunları söyledi: "Ben ve teknik ekibim iki yıldır buradayız, bu yüzden takımda neler olduğuna dair daha geniş bir bakış açımız var. Benim için iki kaptanımın olması önemliydi. İki kişiyi ben seçtim, diğer oyuncular ise takım tarafından belirlendi."

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    Flick kaptanlık kararını açıkladı

    Barcelona teknik direktörü, Brezilyalının soyunma odası içindeki hayati etkisinin, kaptanlık pazubandını kalıcı olarak ona vermesinde kilit bir etken olduğunu vurguladı. Geçen yıl zaten yardımcı kaptanlık yapan Raphinha, diğer liderler eksikken sorumluluk aldı.

    Flick, liderlik dinamiklerini ayrıntılandırarak şöyle ekledi: "Yani ilk Raphinha, ikinci Pedri, üçüncü Eric, ardından Frenkie ve Lamine geliyor. Benim için takıma baktığımda, çok büyük etkiye sahip oyuncular Raphinha ve Pedri. Ayrıca neredeyse her zaman oynadıkları için de böyle. Bu net bir karardı. Dediğim gibi, takımı artık eskisinden çok daha iyi tanıyorum. İyi bir grup, iyi bir liderlik ekibi."

  • Yeni bir merkezî rolde yükselişte

    Raphinha, 2022'de yaklaşık 55 milyon euro karşılığında Leeds United'dan kulübe katıldığından bu yana vazgeçilmez bir isim haline geldi. 180 maçta 80 gol atan Brezilyalı, Barcelona'nın üç LaLiga şampiyonluğu, üç İspanya Süper Kupası ve bir Kral Kupası kazanmasına yardımcı oldu.

    Sağ kanat oyuncusu olarak gelmesine rağmen şu anda santrfor olarak parlıyor. Flick, ligde üç maçta beş gol atan hücum oyuncusu için, "Harika gidiyor" dedi. "Şu anda bu pozisyonda bizim için en iyi seçenek o. Dinamizmi ve ön alan baskısını o başlatıyor çünkü çok yüksek yoğunluğa ve hıza sahip, ayrıca bize çok yardımcı oluyor."

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  • RaphinhaGetty Images

    Barcelona ve Raphinha için sırada ne var?

    Raphinha'nın pazar günü Barcelona'nın Valencia ile karşılaşmak için Mestalla'ya gideceği maçta santrfor olarak forma giymeye devam etmesi bekleniyor. Kulüp, LaLiga'da üst üste dördüncü galibiyetini alma ve cuma günü Real Betis'e kaybeden Real Madrid'in puan kaybını değerlendirme fırsatına sahip. Bu arada Flick, Yamal hakkında son fitness kararını maçın başlamasından önce verecek.

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