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Hansi Flick, Racing Santander maçı öncesinde Barcelona'nın Lamine Yamal için yürüttüğü Ballon d'Or kampanyasını savundu
Genç oyuncuyu dünya çapında bir zafer için desteklemek
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, kulübün Lamine Yamal'ın prestijli Ballon d'Or'u kazanması için yürüttüğü kampanyayı güçlü şekilde savundu. La Liga'da Racing Santander ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında konuşan Flick, genç hücum oyuncusunun bu ödülü hak ettiğine dair son samimi açıklamalarına değindi.
"Lamine için neden kampanya yürütmeyelim ki? O bizim oyuncumuz ve kendine güvenen oyuncuları desteklerim. Bence bu iyi bir fikir. Oyuncularımızı destekliyorum" dedi Flick.
- AFP
Özgüveni ve zirve formu övmek
Flick, Lamine Yamal'ın sıra dışı özelliklerine dikkat çekerek, sahadaki özgüveninin doğrudan maç kazandıran anlara ve istikrarlı gol performansına dönüştüğünü belirtti. Deneyimli teknik adam, genç oyuncunun medyadaki fırtınanın bir kısmından uzak kalmasını tercih edeceğini kabul etti, ancak nihayetinde futbolcunun ferahlatıcı samimiyetine değer verdiğini söyledi.
"O genç bir oyuncu, samimi ve özgüvenli. Ben de bunu seviyorum. Kendi oyununda özgüvenli. Bunu sürdürmesini istiyoruz; bire bir ve bire karşı iki durumları bu şekilde kazanıyor. Özgüven ona bunu veriyor. Eğer bunu hak ettiğine inanıyorsa, ben de inanıyorum," diye açıkladı Flick.
2029 Şampiyonlar Ligi finali haberi memnuniyetle karşılandı
Bireysel ödüllerin yanı sıra Flick, 2029 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak stat olarak Camp Nou'nun seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulüp adına bu dönüm noktasından büyük heyecan duyan Alman teknik adam, dev organizasyon Katalonya'ya geldiğinde hâlâ kulübede olup olmayacağı konusunda ise net konuşmadı.
"Öncelikle onu kazanmak bizim hayalimiz. Finale ev sahipliği yapacak olmak harika bir haber. İnanılmaz olacak. Yüzde 100 burada olacağım, teknik direktör olarak mı olur bilmiyorum. Göreceğiz. Asla bilemezsiniz. Bunun keyfini çıkarıyorum ama ne olacağını asla bilemezsiniz" dedi.
- ABACAPRESS
Racing Santander sınavına odaklanıyor
Ödüller ve gelecekteki statlarla ilgili dış gürültü sürerken, Flick'in önceliği net biçimde iç rekabette kalmak ve kadrosunun ağır iş yükünü yönetmek olmaya devam ediyor. Barcelona teknik direktörü, maç haftası altıncı karşılaşmalarında istekli bir Racing Santander ekibiyle oynayacakları maç öncesinde oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
"Biz rekor kırmak ya da bunun gibi şeylerin peşinde değiliz, bizim istediğimiz maç kazanmak. Yarın kazanmaya odaklandık... cesurca oynayan, derine ve boş alana hücum eden çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız... odaklanmalı ve maçın en iyi takımı olduğumuzu göstermeliyiz," diyerek sözlerini tamamladı Flick.
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