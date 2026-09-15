Flick, Lamine Yamal'ın sıra dışı özelliklerine dikkat çekerek, sahadaki özgüveninin doğrudan maç kazandıran anlara ve istikrarlı gol performansına dönüştüğünü belirtti. Deneyimli teknik adam, genç oyuncunun medyadaki fırtınanın bir kısmından uzak kalmasını tercih edeceğini kabul etti, ancak nihayetinde futbolcunun ferahlatıcı samimiyetine değer verdiğini söyledi.

"O genç bir oyuncu, samimi ve özgüvenli. Ben de bunu seviyorum. Kendi oyununda özgüvenli. Bunu sürdürmesini istiyoruz; bire bir ve bire karşı iki durumları bu şekilde kazanıyor. Özgüven ona bunu veriyor. Eğer bunu hak ettiğine inanıyorsa, ben de inanıyorum," diye açıkladı Flick.