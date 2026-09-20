Flick, takımının Ramon Sanchez Pizjuan’daki zorlu galibiyetinin ardından pragmatik bir bakış açısını korudu. Youssouf Fofana’nın 18. dakikada ev sahibi takım adına skoru açmasının ardından Barcelona karşılık vermek zorunda kaldı. Sevilla’nın temposunun deplasman ekibini bunaltıyor gibi göründüğü ilk yarıda Flick, kenarda gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşıyordu. Takım performansı genel olarak gelişime açık olsa da, Raphinha’nın bireysel performansı kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Kısa süre önce sözleşmesi 2030’a kadar uzatılan Brezilyalı, Sevilla savunmasını dağıtan acımasız hat-trickiyle kulübün kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.

Alman teknik adam, “Zor bir maçtı, özellikle de ilk yarı. Kendi seviyemizde oynamadık” dedi. “Onlara çok fazla pozisyon verdiğimizi ve kendi standardımızda oynamadığımızı söyledim. Çok daha iyi olmak zorundayız, ben de onlara bunu söyledim. İkinci yarı çok daha iyiydi.”