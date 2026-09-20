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Hansi Flick, oyunun seyrini değiştiren Raphinha'nın Barcelona'yı Sevilla karşısında kurtarmasıyla Barcelona'nın yaşadığı sıkıntıları kabul etti
Flick, galibiyete rağmen daha yüksek standartlar talep ediyor
Flick, takımının Ramon Sanchez Pizjuan’daki zorlu galibiyetinin ardından pragmatik bir bakış açısını korudu. Youssouf Fofana’nın 18. dakikada ev sahibi takım adına skoru açmasının ardından Barcelona karşılık vermek zorunda kaldı. Sevilla’nın temposunun deplasman ekibini bunaltıyor gibi göründüğü ilk yarıda Flick, kenarda gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşıyordu. Takım performansı genel olarak gelişime açık olsa da, Raphinha’nın bireysel performansı kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Kısa süre önce sözleşmesi 2030’a kadar uzatılan Brezilyalı, Sevilla savunmasını dağıtan acımasız hat-trickiyle kulübün kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmadı.
Alman teknik adam, “Zor bir maçtı, özellikle de ilk yarı. Kendi seviyemizde oynamadık” dedi. “Onlara çok fazla pozisyon verdiğimizi ve kendi standardımızda oynamadığımızı söyledim. Çok daha iyi olmak zorundayız, ben de onlara bunu söyledim. İkinci yarı çok daha iyiydi.”
- Getty Images
Oyunu değiştirenlere övgü
Katalan devi son dönemde bol gollü farklı galibiyetlerle özdeşleşmiş olsa da Flick, takımının ayaklarını sıkı sıkıya yere bastırıyor. Üst düzey rekabetin gerçeğine dikkat çeken teknik adam, akşamın en memnuniyet verici yanının takımın uyum sağlama becerisi olduğunu vurguladı. Flick için gecenin asıl öne çıkan noktası, bir başka skor çılgınlığı değil, takımının yavaş başlayan ilk bölümün ardından ortaya koyduğu taktik olgunluk ve uyum sağlama yeteneğiydi. Barcelona'nın teknik patronunun, maç kazandıran performanslarıyla Raphinha ve Lamine Yamal sayesinde gülümsemek için fazlasıyla nedeni vardı.
"Her zaman beş gol atarak kazanamazsınız. En iyi yaptığımız şey, ilk yarıda yaptıklarımızın ardından toparlanmamızdı" dedi. "Raphinha oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu; ondan ve kulübün sözleşmesini yenileme kararından çok memnunum. Bize çok şey katıyor, takımı güçlendiriyor ama aynı zamanda Lamine'in de altını çizmek istiyorum, o da oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncu."
Sevilla kaçan fırsatlara hayıflandı
Ev sahibi ekip cephesinde, neler olabileceğine dair bir his vardı. Sevilla Teknik Direktörü Luis Garcia Plaza, maçın ardından Barcelona'nın üstün kalitesini hemen alkışladı ve takımının, özellikle etkili geçen ilk bölümde, kendisini çok iyi gösterdiğini vurguladı. Katalan devinin La Liga'daki diğer takımlardan tamamen farklı bir seviyede olduğunu kabul eden teknik adam, oyuncularının lideri maçın başlarında zor durumda bırakmasından dolayı yine de gurur duyduğunu belirtti.
"İlk yarıda olağanüstüydük ama sonra ikinci yarıda o seviyeyi sürdüremedik. Maçtan önce de söylediğim gibi, Barcelona ligin geri kalanının ışık yılları önünde" dedi Luis García.
- AFP
Flick'in ekibi araya tartışmasız lider olarak giriyor
Son düdük, Barcelona adına önemli bir sonucu tescilledi; Katalan ekibi La Liga'da mümkün olan 21 puanın 21'ini topladı. 3-1'lik galibiyet, 2026/27 sezonunun başında çok az kişinin beklediği kusursuz bir performansla, milli ara öncesinde liderlik koltuğunda kalmalarını sağladı. Hansi Flick'in taktik kimliği giderek daha net hâle geliyor; takım, savunmadaki direnç ile hücumdaki yıkıcı verimliliği bir arada sergiliyor.
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