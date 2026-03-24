Joao Cancelo, sezon sonuna kadar Al-Hilal'den FC Barcelona'ya kiralanmış durumda. Teknik direktör Hansi Flick'in istediği gibi giderse, Portekizli oyuncu sezonun ötesinde de takımda kalacak.
Hansi Flick onun büyük bir hayranı: Barcelona yıldızının kalıp kalmayacağı görünüşe göre iki koşula bağlı
İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, eski milli takım teknik direktörü Cancelo için yeni bir sözleşmeye şimdiden yeşil ışık yaktı. Ancak iki şart var: Birincisi, 31 yaşındaki oyuncunun ana kulübü Al-Hilal'den serbest bırakılma izni alması gerekiyor. Suudi kulübünün zaten onunla plan yapmadığı için bunun bir sorun teşkil etmeyeceği belirtiliyor. İkincisi ise Cancelo'nun önemli bir maaş kesintisini kabul etmesi gerekiyor. Mali açıdan zor durumda olan Barcelona, basında yer alan 12 milyon avroluk yıllık maaşını karşılayamaz durumda.
Cancelo'nun Al-Hilal ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar geçerli.
Al-Hilal, Ocak ayında Cancelo'nun Katalan ekibine kiralanmasına onay verdi; bu transfer, sağ bek oyuncusunun 2024 yılında 25 milyon avroya çöl kulübüne transfer olmasının ardından gerçekleşti. Flick'in takımında, hücum gücü yüksek olan bu sağ bek, bu sezon on iki resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda bir gol attı, dört asist yaptı.
Cancelo, 2023/24 sezonunda da FC Barcelona'ya kiralanmıştı. Daha önce forma giydiği kulüpler arasında Manchester City, FC Bayern Münih ve Juventus Turin de bulunuyor. Bayern ile 2023 sezonunun ikinci yarısında Almanya şampiyonluğunu kazandı.
Joao Cancelo: 2025/26 sezonunda Barcelona formasıyla istatistikleri
Oyunlar
12
Gol
1
Asist
4