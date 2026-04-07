FC Bayern Münih'te, özellikle her Bavyeralı'nın damak zevkini okşayan çok özel bir gelenek vardır. Kendi akademisinden yetişen bir yetenek profesyonel takımda ilk kez sahaya çıktığında, kampüsteki tüm çalışanlar ortak bir beyaz sosis kahvaltısına davet edilir. Ancak bu sezon bu bir araya gelme artık pek de özel bir olay sayılmaz; daha çok bir tür rutin haline gelmiştir.
Çeviri:
Hansi Flick öfkelendi, bugünün milli takım oyuncusu kaçtı: Bir transfer hatası FC Bayern Münih'i nasıl böldü
Teknik direktör Vincent Kompany, kampüs yemekhanesi ekibine efsanevi sosisleri tencerelerde ısıtmaları için tam dokuz (!) kez talimat verdi – en azından basit bir hesaplamaya göre öyle. Zira geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda Lennart Karl'ın ilk maçından bu yana, toplamda aynı sayıda genç oyuncu profesyonel ligdeki ilk maçına çıktı. Ancak geçtiğimiz haftalarda aşçılar ve beyaz sosis tedarikçileri işin arkasından yetişemedi.
"İşte yine buradayız - düşündüğümüzden daha hızlı," diye genç takımın teknik direktörü Jochen Sauer kısa süre önce mutfak personelini karşıladı. Aslında bu lezzet şöleni, Mart başında Gladbach'a karşı Maycon Cardozos'un ilk maçının bir sonucuydu, ancak o zamandan beri Deniz Ofli, Filip Pavic ve son olarak Erblin Osmani de ilk maçlarına çıktı. Küçük bir sakatlık sıkıntısı nedeniyle, milli maç arası öncesinde birbiri ardına ilk maçlara çıkan oyuncular oldu. Törenin sunucusu Kompany, sezonun daha önceki dönemlerinde Wisdom Mike, David Santos Daiber, Cassiano Kiala ve Felipe Chavez'i ödüllendirmişti. Bir rekor!
"Şu anda kendi altyapımızdan çıkan oyuncuların bir sezonda en fazla ilk maçına çıkma rekorunu kırdık ve en genç ortalama yaşa sahip oyuncularla toplamda en fazla dakika oynama rekorunu elde ettik," diye coşkuyla konuştu Sauer ve Avrupa'nın en üst liglerinde başka hiçbir kulübün böyle bir orana sahip olmadığını vurguladı. Muhtemelen kampüs personelinin yükünü hafifletmek için de şu anda başka Weißwurst kahvaltısı planlanmıyor. Bunun yerine, "rekor sezonumuzu layıkıyla kutlamak" için yaz aylarında bir barbekü partisi düzenlenecek.
Bu tarihi rekorun ne kadar önemli olduğu, sadece gelenekle planlanan "kopuş"tan değil, yakın geçmişe de bakıldığında anlaşılıyor. Birkaç yıl önce, yeteneklerin bu şekilde desteklenmesi hiç de bu kadar belirgin değildi ve bu durum FC Bayern'e günümüzün pek çok deneyimli üst düzey oyuncusuna mal oldu. Bunların arasında, eski FCB genç takım antrenörü Sebastian Hoeneß yönetimindeki VfB Stuttgart'ta gösterdiği olağanüstü performansla şu anda yaklaşan Dünya Kupası için Alman milli takım kadrosuna girmek için mücadele eden Angelo Stiller de bulunuyor. Alman rekor şampiyonundan ayrılışının öncesinde, öncelikle o dönemki teknik direktör Hansi Flick'in sorumlu olduğu bir "yüzüne tokat" atılmıştı.
- Imago Images / Sven Simon
Tiago Dantas olayın tam ortasında: Hansi Flick yönetiminde unutulması gereken tarihi beşli transfer
2020'ye bir bakış: Bayern, Flick yönetiminde üçlü kupayı kazanmış ve altı kupaya doğru ilerliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle sonbahar transfer dönemi 5 Ekim'e kadar açık kaldığından, bu durum sonbaharda daha önce hiç görülmemiş bir transfer atağına yol açtı. 24 saat içinde Bayern, Marc Roca (o zaman 23 yaşında, 9 milyon euro transfer ücreti), Bouna Sarr (28, 8 milyon), Eric Maxim Choupo-Moting (31, bedelsiz), Douglas Costa (30, kiralık) ve Tiago Dantas (19, kiralık) transferlerini duyurdu. Bunun başlıca sorumlusu, o dönemki sportif direktör Hasan Salihamidzic'ti.
En geç iki yıl sonra, TSG Hoffenheim'a karşı alınan endişe verici 1-4'lük yenilginin ardından, tamamen panikle hareket edilen bu adım, Bayern'in transfer piyasasındaki en başarısız hamlelerinden biri olarak ortaya çıktı. Sadece Choupo-Moting kalıcı bir değer kattı, Sarr ve Costa ise takıma pek yardımcı olamadı. Roca ve Dantas, üstüne üstlük Münih doğumlu ve kulüp tarafından yetiştirilen Stiller ile Adrian Fein'in (bugün SSV Jahn Regensburg'da) önünü kapattı; üstelik hepsi de bir sürü paraya mal oldu.
Roca için Bayern, iki yıl sonra, oyuncunun 12 milyon euroya Leeds United'a transfer olmasıyla 3 milyon euroluk bir transfer kârı elde etti. Bu nedenle Dantas'ın Benfica Lizbon'a kiralanması daha da tartışmalı hale geliyor. Bu transfer özellikle Flick'in ısrarı üzerine gerçekleşti; Flick, şüphesiz yetenekli olan bu Portekizli oyuncuyu DFB'de spor direktörü olarak görev yaptığı dönemde keşfetmişti ve söylentilere göre bu transferde Salihamidzic'i atlayarak karar verdi. O zamanlar "Brazzo"nun orta saha için başka planları olduğu söyleniyordu.
Beşli transfer hamlesinden sadece birkaç ay sonra, düzenli olarak profesyonel takımla antrenman yapan Dantas'ın, kulübün kendi altyapı yeteneği Stiller'e tercih edilmesine kampüste şaşkınlık duyulduğu yönünde bir tartışma alevlendi. Dantas'ın profesyonel takımda oynamaya ancak 1 Ocak'ta hak kazanmış olması, zaten alev alev yanan tartışmaya daha da körükle gitti. Nedeni: Transfer için gerekli belgeler, transfer döneminin fiilen sona ermesinden sonra ulaşmıştı, bu nedenle transfer yasağı süresi dolmadan kayıt ettirilememişti. Bu haberler Flick'i oldukça sinirlendirdi.
"Bu doğru değil," dedi ve şöyle haykırdı: "Profesyoneller ile akademi arasında sürekli bir çomak sokmaya çalışıyorlar." Sonuçta, akademi ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. "Bir sorun olduğunda, tek ses olarak konuşuruz." Ancak, Stiller'in Kasım 2021'deki açıklamalarının da ima ettiği gibi, söylentiler tamamen yanlış değilmiş gibi görünüyor.
Bugün 24 yaşında olan oyuncu, Roca ve Dantas'ın transferlerini "yüzüne atılmış bir tokat" olarak nitelendirdi ve ertesi yaz SPOX'a şunları söyledi: "Sonuç olarak, bu sezonun ardından Bayern'deki yolumun sona ereceği benim için açıktı." Ve öyle de oldu. Stiller sözleşmesinin süresini doldurdu ve bedelsiz olarak TSG Hoffenheim'a transfer oldu. Hoeneß yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelen Stiller, 2023/24 sezonunda Hoeneß'in peşinden VfB Stuttgart'a gitti ve orada gelişiminde büyük ilerleme kaydetti.
Tiago Dantas, FC Bayern'de beklentileri karşılayamadı ve dünyayı dolaşan bir futbolcu haline geldi
Stiller artık ülkenin en iyi orta saha oyuncularından biri ve kısa süre önce, yeni Dünya Kupası yılının başlangıcı niteliğindeki Mart kampında DFB takımında iki kez ilk on birde yer aldı. Ancak milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, bazı uzmanların şaşkınlığına rağmen, Stuttgart'ın kilit oyuncusunu ilk başta kadroya almamıştı. Ancak, yine Münih'in kendi altyapısından yetişen Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha'nın (BVB) sakatlık nedeniyle kadrodan çekilmesiyle, Stiller hemen ilk 11'e yükseldi ve böylece en azından Dünya Kupası biletine dair yeniden umutlanmaya başladı.
Peki ya Dantas? O, büyük beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı. Flick de, onun FC Bayern'e kesinlikle yetmediğini çabucak anlamak zorunda kaldı. Teknik yetenekli orta saha jövesi, özellikle fiziksel olarak büyük eksiklikler sergiledi ve sonunda Bundesliga'da sadece iki maçta forma giyebildi. Salihamidzic ile sürekli süren anlaşmazlıklar nedeniyle yaz aylarında takımdan ayrılan ve milli takım teknik direktörlüğünde büyük bir başarısızlık yaşayan bugünkü Barça teknik direktörü, kulüp yetkilileri ise 8 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Benfica da Dantas'a artık pek ihtiyaç duymuyordu; Dantas, geri döndükten sonra üç kez daha kiralandı ve bir gezgin haline geldi. CD Tondela (Portekiz), PAOK Selanik (Yunanistan) ve AZ Alkmaar (Hollanda) takımlarında forma giyen ve Portekiz U21 Milli Takımı'nda 18 kez forma giyen oyuncu, 2024 yazında Hırvatistan birinci lig ekibi NK Osijek ile bir yıllık sözleşme imzaladı ve henüz genç olan kariyerinde ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Bire bir mücadelelerde hala belirgin eksiklikleri olsa da, Dantas özellikle pasör olarak parladı ve bunun üzerine bu sezon HNK Rijeka'ya bedelsiz transfer oldu. 2017 şampiyonu ve birçok kez kupa kazanan bu takımda, orta sahanın kilit oyuncusu olan Dantas, golcü kimliğiyle de dikkat çekiyor. Şimdiye kadar oynadığı 44 resmi maçta sekiz gol ve on asist kaydetti.
Rijeka, Conference League'in son 16 turunda Racing Strasbourg'a yenilmesaydı, Dantas bir kez daha Alman seyircilerin karşısına çıkabilirdi. Bir sonraki turda Fransızlar, Mainz 05 ile karşılaşacak. Ligde üçüncü sırada olmasına ve lider Dinamo Zagreb'in oldukça gerisinde kalmasına rağmen, Münih'te sürekli yedek olarak şampiyonluk kupasını ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Dantas, takımın önemli bir parçası olarak ilk şampiyonluk hayalini henüz gömmek zorunda değil.
Hajduk Split'e karşı Hırvatistan Kupası çeyrek finalinde uzatmalarda üç (!) gol atarak 3-2'lik muhteşem bir galibiyet elde ettikten sonra (bu gollerin arasında Dantas'ın penaltıdan attığı ve skoru 1-1'e getiren gol de vardı), son dörtlü turunda eski kulübü Osijek ile karşılaşacak. Bir zafer, bugüne kadar pek başarılı olmayan kariyerinin şimdilik en önemli zirvesi olurdu.
- Imago Images / Pixsell
Tiago Dantas: Eski Bayern oyuncusunun kariyerindeki birçok durak
Dönem Kulüp 2013 - 2024 Benfica Lizbon 2020 - 2021 FC Bayern Münih (kiralık) 2021 - 2022 CD Tondela (kiralık) 2022 - 2023 PAOK Selanik (kiralık) 2023 - 2024 AZ Alkmaar (kiralık) 2024 - 2025 NK Osijek 2025'ten günümüze HNK Rijka