Hansi Flick öfkelendi, bugünün milli takım oyuncusu kaçtı: Bir transfer hatası FC Bayern Münih'i nasıl böldü

Teknik direktör Vincent Kompany, kampüs yemekhanesi ekibine efsanevi sosisleri tencerelerde ısıtmaları için tam dokuz (!) kez talimat verdi – en azından basit bir hesaplamaya göre öyle. Zira geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası'nda Lennart Karl'ın ilk maçından bu yana, toplamda aynı sayıda genç oyuncu profesyonel ligdeki ilk maçına çıktı. Ancak geçtiğimiz haftalarda aşçılar ve beyaz sosis tedarikçileri işin arkasından yetişemedi.

"İşte yine buradayız - düşündüğümüzden daha hızlı," diye genç takımın teknik direktörü Jochen Sauer kısa süre önce mutfak personelini karşıladı. Aslında bu lezzet şöleni, Mart başında Gladbach'a karşı Maycon Cardozos'un ilk maçının bir sonucuydu, ancak o zamandan beri Deniz Ofli, Filip Pavic ve son olarak Erblin Osmani de ilk maçlarına çıktı. Küçük bir sakatlık sıkıntısı nedeniyle, milli maç arası öncesinde birbiri ardına ilk maçlara çıkan oyuncular oldu. Törenin sunucusu Kompany, sezonun daha önceki dönemlerinde Wisdom Mike, David Santos Daiber, Cassiano Kiala ve Felipe Chavez'i ödüllendirmişti. Bir rekor!

"Şu anda kendi altyapımızdan çıkan oyuncuların bir sezonda en fazla ilk maçına çıkma rekorunu kırdık ve en genç ortalama yaşa sahip oyuncularla toplamda en fazla dakika oynama rekorunu elde ettik," diye coşkuyla konuştu Sauer ve Avrupa'nın en üst liglerinde başka hiçbir kulübün böyle bir orana sahip olmadığını vurguladı. Muhtemelen kampüs personelinin yükünü hafifletmek için de şu anda başka Weißwurst kahvaltısı planlanmıyor. Bunun yerine, "rekor sezonumuzu layıkıyla kutlamak" için yaz aylarında bir barbekü partisi düzenlenecek.

Bu tarihi rekorun ne kadar önemli olduğu, sadece gelenekle planlanan "kopuş"tan değil, yakın geçmişe de bakıldığında anlaşılıyor. Birkaç yıl önce, yeteneklerin bu şekilde desteklenmesi hiç de bu kadar belirgin değildi ve bu durum FC Bayern'e günümüzün pek çok deneyimli üst düzey oyuncusuna mal oldu. Bunların arasında, eski FCB genç takım antrenörü Sebastian Hoeneß yönetimindeki VfB Stuttgart'ta gösterdiği olağanüstü performansla şu anda yaklaşan Dünya Kupası için Alman milli takım kadrosuna girmek için mücadele eden Angelo Stiller de bulunuyor. Alman rekor şampiyonundan ayrılışının öncesinde, öncelikle o dönemki teknik direktör Hansi Flick'in sorumlu olduğu bir "yüzüne tokat" atılmıştı.