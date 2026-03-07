Hansi Flick, Lamine Yamal ve Marcus Rashford'un kadroya alınmasıyla birlikte Robert Lewandowski, Raphinha ve Pedri'yi Barcelona maçında neden yedek bıraktığını açıkladı

Flick, Jules Kounde ve Alejandro Balde'nin sakatlıkları sonrasında savunma krizini de yönetti ve Joao Cancelo'yu sol kanada, Eric Garcia'yı ise sağ kanada kaydırdı. Deneysel dizilişi değerlendiren Flick, "Eric'i sağ bekte, Cancelo'yu ise sol bekte göreceğiz" dedi. Değişikliklere rağmen hedefi sabit kaldı: "Kazanmak ve takımın önceki gün gösterdiği seviyeyi korumak istiyoruz."

Alman teknik adam, RealMadrid'in Cuma günü Celta Vigo'yu mağlup etmesinin ardından, öncelikli hedefin Real Madrid ile arasındaki 4 puanlık farkı yeniden açmak için galibiyet almak olduğunu da açıkça belirtti.