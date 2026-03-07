Getty Images Sport
Hansi Flick, Lamine Yamal ve Marcus Rashford'un kadroya alınmasıyla birlikte Robert Lewandowski, Raphinha ve Pedri'yi Barcelona maçında neden yedek bıraktığını açıkladı
Zorlu bir programda iş yükünü dengelemek
Bu stratejik seçim, Atletico Madrid ile oynanan yüksek yoğunluklu maçın da dahil olduğu zorlu bir haftanın ardından takımın maruz kaldığı büyük fiziksel yükü yansıtıyor. Salı günü Copa del Rey yarı finalinin ikinci ayağında 3-0 galip gelmesine rağmen, Barcelona toplamda 4-3'lük bir yenilgiye uğrayarak turnuvadan elendi. Ayrıca, Newcastle United ile oynanacak önemli Avrupa maçı yaklaşırken, Flick bu zorlu dönemde oyuncularının iş yükünü yöneterek kilit oyuncularının uzun vadeli formunu öncelikli olarak gözetiyor.
Blaugrana iş yükünü yönetmek
Bilbao'daki maçtan hemen önce konuşan Flick, kadroyu bu kadar yoğun bir şekilde rotasyona tabi tutma kararını haklı çıkardı. Anlık iç saha talepleri ile kilit oyuncularının fiziksel sağlığı arasında denge kurmanın gerekliliğini vurguladı. Teknik direktör, kadro yönetiminin uzun vadeli bir strateji olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Oyun süresini yönetmeli ve geçmişe bakmalı, ama aynı zamanda geleceği de göz önünde bulundurmalısınız. Herkese fırsat vermelisiniz."
Makine dairesinde inanç
Pedri dinlendirilirken, Flick Marc Casado ve Marc Bernal'a büyük güven gösterdi. Teknik direktör, onların ilk 11'de yer almalarının özel nedenlerini şöyle açıkladı: "Marc Bernal uzun bir sakatlıktan dönüyor. Casado çok pozitif, çok zeki bir oyuncu ve onunla çalışmak harika."
Savunma yeniden düzenlemesi ve şampiyonluk hedefleri
Flick, Jules Kounde ve Alejandro Balde'nin sakatlıkları sonrasında savunma krizini de yönetti ve Joao Cancelo'yu sol kanada, Eric Garcia'yı ise sağ kanada kaydırdı. Deneysel dizilişi değerlendiren Flick, "Eric'i sağ bekte, Cancelo'yu ise sol bekte göreceğiz" dedi. Değişikliklere rağmen hedefi sabit kaldı: "Kazanmak ve takımın önceki gün gösterdiği seviyeyi korumak istiyoruz."
Alman teknik adam, RealMadrid'in Cuma günü Celta Vigo'yu mağlup etmesinin ardından, öncelikli hedefin Real Madrid ile arasındaki 4 puanlık farkı yeniden açmak için galibiyet almak olduğunu da açıkça belirtti.
