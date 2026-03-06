Hansi Flick, Lamine Yamal'a kendi oyun süresini 'yönetmesi' gerektiğini söyledi. Barcelona teknik direktörü, La Liga ve Şampiyonlar Ligi yarışının kızışmasıyla birlikte sakatlık krizinin derinleşmesinden endişe duyuyor

Yamal, bu sezon Barcelona'da tüm turnuvalarda 35 kez forma giydi ve sakatlık ve cezadan dolayı sadece altı maçı kaçırdı. Sadece iki kez yedek kulübesinden oyuna girdi: İspanya Süper Kupası yarı finalinde ve Eylül ayında sakatlıktan döndükten sonra La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynadığı ilk maçta. Yaşı nedeniyle oyun süresinin yönetilmesi yönündeki çağrılar artıyor, ancak Flick, oyuncunun iş yükü konusunda bir miktar sorumluluk alması gerektiğini söylüyor.

Önemli maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Alman teknik adam Yamal hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Oyuncuları ve onların oyun sürelerini yönetmek kolay değil. Tüm oyuncularla konuşuyorum; oynayıp oynamayacaklarını biliyorlar. Bir planım var, ancak bu sorumluluğu oyunculara da yüklüyorum çünkü önümüzdeki iki hafta boyunca oynamak için kendilerini yönetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sezon sonuna kadar herkese ihtiyacımız var. Bazen birlikte karar veriyoruz, bazen ben veriyorum. Takımımı böyle yönetmek istiyorum."