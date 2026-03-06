Getty Images
Hansi Flick, Lamine Yamal'a kendi oyun süresini 'yönetmesi' gerektiğini söyledi. Barcelona teknik direktörü, La Liga ve Şampiyonlar Ligi yarışının kızışmasıyla birlikte sakatlık krizinin derinleşmesinden endişe duyuyor
Katalan krizi derinleşiyor
Athletic Club ile San Mames'te oynanacak zorlu maç öncesinde, Blaugrana takımının fiziksel durumu oldukça hassas. Genç yıldız Yamal'ın yoğun iş yükü, takımın en büyük endişesi haline geldi. Takımın fiziksel olarak yıpranması, genç kanat oyuncusunu gündeme taşıdı ve kulüp, zorlu iç saha maçları arasında onun tükenmesini önlemek için çaresizce çaba gösteriyor. Takımın genel derinliği ciddi şekilde zayıfladı ve teknik ekip, uygulanabilir taktik çözümler bulmak için çabalıyor. Tecrübeli forvet Robert Lewandowski'nin yakında geri dönecek olması, hücumda zamanında bir destek sağlayacak olsa da, Real Madrid'e karşı sahip olduğu küçük avantajı korumak için mücadele eden takımın genel durumu hala büyük endişe yaratıyor.
Fiziksel yükü paylaşmak
Yamal, bu sezon Barcelona'da tüm turnuvalarda 35 kez forma giydi ve sakatlık ve cezadan dolayı sadece altı maçı kaçırdı. Sadece iki kez yedek kulübesinden oyuna girdi: İspanya Süper Kupası yarı finalinde ve Eylül ayında sakatlıktan döndükten sonra La Liga'da Real Sociedad'a karşı oynadığı ilk maçta. Yaşı nedeniyle oyun süresinin yönetilmesi yönündeki çağrılar artıyor, ancak Flick, oyuncunun iş yükü konusunda bir miktar sorumluluk alması gerektiğini söylüyor.
Önemli maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Alman teknik adam Yamal hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: "Oyuncuları ve onların oyun sürelerini yönetmek kolay değil. Tüm oyuncularla konuşuyorum; oynayıp oynamayacaklarını biliyorlar. Bir planım var, ancak bu sorumluluğu oyunculara da yüklüyorum çünkü önümüzdeki iki hafta boyunca oynamak için kendilerini yönetmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Sezon sonuna kadar herkese ihtiyacımız var. Bazen birlikte karar veriyoruz, bazen ben veriyorum. Takımımı böyle yönetmek istiyorum."
Mazeretler yerine hesap verebilirlik
Son zamanlarda yaşanan bir dizi fiziksel aksilikleri kulübün sağlık departmanına yüklemek yerine, baş antrenör övgüye değer bir şekilde baskıyı üstlenirken, La Masia akademisi mezunlarını sorunsuz bir şekilde devreye girmeye çağırdı. Katalan kulübü, Jules Kounde'nin Atletico Madrid maçında sakatlık nedeniyle erken çıkmasını gördü, ancak onun yerine giren Alejandro Balde de maçın ilerleyen dakikalarında oyundan alındı. Bu ikiliye Gavi, Frenkie de Jong ve Andreas Christensen de sakatlar listesine eklendi.
"Bu tür şeyler olur. Mutlu değilim" dedi. "Maçtan sonra da bunu söylemiştim. Neler yapabileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Bu her zaman benim sorumluluğumdur ve görmek istediğim de budur. Tıbbi personel veya fizyoterapistler değil, bu benim sorumluluğumdur. Bu konuda endişeliyim. Doktorlarla, fizyoterapistlerle, teknik kadroyla konuşmak ve neleri iyileştirebileceğimizi görmek istiyorum. Bu, takımı yönetmekle ilgili. Özellikle böyle kritik bir anda hoş bir durum değil. Biz iyimseriz. Bu, diğer oyunculara ne kadar iyi olduklarını gösterme fırsatı veriyor."
San Mames mücadelesi
Barcelona, bu hafta sonu, zorlu Athletic Club ile karşılaşırken, ünlü Bask atmosferinin zorlu koşullarına göğüs germesi gerekiyor. Bu zorlu maç, özellikle son zamanlarda oynanan zorlu karşılaşmaların fiziksel olarak büyük bir yük oluşturduğu düşünüldüğünde, iç sahada üstünlük mücadelesinde önemli bir engel teşkil ediyor. Barça, hafta sonu maçlarına Real Madrid'in dört puan önünde giriyor.
