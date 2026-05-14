Hansi Flick, La Liga şampiyonlarının 100 puanlık hayallerini sona erdiren şok Alavés yenilgisinin ardından Barcelona'nın genç yıldızlarını övdü
Dönüş yapan şampiyonlar başarısız oldu
Geçen hafta sonu Real Madrid karşısında şampiyonluğu garantileyen Flick, Mendizorrotza'da kadroda sekiz değişiklik yaptı ve stoper Álvaro Cortés'e A takımdaki ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Marcus Rashford ve Dani Olmo'nun katkılarıyla maçın başlarında üstünlüğü ele geçiren takım, yoğunluk eksikliği nedeniyle ilk yarı bitmeden hemen önce İbrahim Diabate'nin kusursuz vole vuruşuyla Alavés'in öne geçmesine engel olamadı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda kahramanca savunma yaparak ligde kalma mücadelesinde hayati öneme sahip 3 puanı aldı ve Barcelona'nın etkileyici 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.
Flick, rekor kovalamacasının sona erdiğini kabul etti
Barcelona teknik direktörü, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını kabul etse de, yoğun maç takvimi sırasında kadrosunda rotasyon yapmanın olumlu yönlerine odaklanmayı tercih etti. Flick şunları söyledi: "Sonuçtan hayal kırıklığına uğradım, ancak küme düşmemek için mücadele eden bir takıma karşı oynadığımız için bunu kabul etmeliyiz. Kolay olmadı.
"Çok motive olmuş bir takım gördüm. En çok oynayan oyuncuların sürelerini iyi yönettik. İlk yarıda maçı kontrol ettik, ancak onlar çok agresif bir şekilde saldırdı. Bu normal. Hücumda her zamanki kadar iyi değildik, ancak gördüklerimden memnunum. 100 puana ulaşmak artık mümkün değil, ancak oyunculara hoşuma giden şeyler gördüğümü söyledim."
La Masia'dan çıkan genç yeteneğe övgüler
Flick, ilk kez forma giyen Cortes'in performansından ve diğer altyapı oyuncularının etkisinden özellikle övgüyle bahsetti. Flick şöyle konuştu: “Alvaro harika bir maç çıkardı, [Xavi] Espart oyuna iyi girdi, Tommy [Marques] biraz süre aldı, [Marc] Bernal geri döndü ve iyi bir seviyede oynuyor. [Marc] Casado'nun oynaması önemliydi.”
Alman teknik direktör, ilk kez forma giyen oyuncunun bireysel performansını övdü: “Bu onun ilk maçıydı ve gerçekten çok iyiydi. Güçlü forvetlere karşı hava topu mücadelelerini kazandı. Topla kendinden emin bir görüntü sergiledi. Ona antrenmanlarda yaptığı gibi oynamasını söyledim ve çok gelişti. Altı haftadır bizimle birlikte.
"Genç oyunculardan görmek istediğim şey bu, Barca Atletic'te bunu hak ettiklerini göstermeleri. Yol bu. La Masia ile özel bir bağ var. Yıllardır birlikte oynuyorlar. Bu farklı, gerçekten fantastik bir şey."
Sezon finali yaklaşıyor
Flick, tecrübeli oyuncuların sürelerini gençlerin takıma entegrasyonu ile dengelemeye devam ederken, Barcelona son iki haftada hücum ritmini yeniden yakalamaya çalışacak. Son şampiyon, 17 Mayıs’ta Real Betis’i konuk edecek, ardından altı gün sonra Valencia deplasmanında sezonu tamamlayacak. Şampiyonluk şansı çoktan garantilendiği için, odak noktası yaz transfer dönemi ve ardından gelecek olan sezon öncesi hazırlık turu öncesinde kadro derinliğini değerlendirmek yönünde kayıyor.