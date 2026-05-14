Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Hansi Flick, La Liga şampiyonlarının 100 puanlık hayallerini sona erdiren şok Alavés yenilgisinin ardından Barcelona'nın genç yıldızlarını övdü

H. Flick
Barcelona
Deportivo Alaves - Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga

Hansi Flick, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Deportivo Alaves'e karşı alınan şaşırtıcı 1-0 mağlubiyetin ardından, Barcelona'nın altyapısında yetişen yetenekli genç oyuncuları övdü. Bu sonuç, yeni La Liga şampiyonu olan takımın tarihi bir 100 puan barajına ulaşma hedefini resmen sona erdirmiş olsa da, Alman teknik direktör kadrosundaki yedek oyuncuların gelişimi konusunda iyimserliğini korudu.

  • Dönüş yapan şampiyonlar başarısız oldu

    Geçen hafta sonu Real Madrid karşısında şampiyonluğu garantileyen Flick, Mendizorrotza'da kadroda sekiz değişiklik yaptı ve stoper Álvaro Cortés'e A takımdaki ilk maçına çıkma fırsatı verdi. Marcus Rashford ve Dani Olmo'nun katkılarıyla maçın başlarında üstünlüğü ele geçiren takım, yoğunluk eksikliği nedeniyle ilk yarı bitmeden hemen önce İbrahim Diabate'nin kusursuz vole vuruşuyla Alavés'in öne geçmesine engel olamadı. Ev sahibi takım, ikinci yarıda kahramanca savunma yaparak ligde kalma mücadelesinde hayati öneme sahip 3 puanı aldı ve Barcelona'nın etkileyici 12 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-ALAVES-BARCELONAAFP

    Flick, rekor kovalamacasının sona erdiğini kabul etti

    Barcelona teknik direktörü, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını kabul etse de, yoğun maç takvimi sırasında kadrosunda rotasyon yapmanın olumlu yönlerine odaklanmayı tercih etti. Flick şunları söyledi: "Sonuçtan hayal kırıklığına uğradım, ancak küme düşmemek için mücadele eden bir takıma karşı oynadığımız için bunu kabul etmeliyiz. Kolay olmadı.

    "Çok motive olmuş bir takım gördüm. En çok oynayan oyuncuların sürelerini iyi yönettik. İlk yarıda maçı kontrol ettik, ancak onlar çok agresif bir şekilde saldırdı. Bu normal. Hücumda her zamanki kadar iyi değildik, ancak gördüklerimden memnunum. 100 puana ulaşmak artık mümkün değil, ancak oyunculara hoşuma giden şeyler gördüğümü söyledim."



  • La Masia'dan çıkan genç yeteneğe övgüler

    Flick, ilk kez forma giyen Cortes'in performansından ve diğer altyapı oyuncularının etkisinden özellikle övgüyle bahsetti. Flick şöyle konuştu: “Alvaro harika bir maç çıkardı, [Xavi] Espart oyuna iyi girdi, Tommy [Marques] biraz süre aldı, [Marc] Bernal geri döndü ve iyi bir seviyede oynuyor. [Marc] Casado'nun oynaması önemliydi.”

    Alman teknik direktör, ilk kez forma giyen oyuncunun bireysel performansını övdü: “Bu onun ilk maçıydı ve gerçekten çok iyiydi. Güçlü forvetlere karşı hava topu mücadelelerini kazandı. Topla kendinden emin bir görüntü sergiledi. Ona antrenmanlarda yaptığı gibi oynamasını söyledim ve çok gelişti. Altı haftadır bizimle birlikte.

    "Genç oyunculardan görmek istediğim şey bu, Barca Atletic'te bunu hak ettiklerini göstermeleri. Yol bu. La Masia ile özel bir bağ var. Yıllardır birlikte oynuyorlar. Bu farklı, gerçekten fantastik bir şey."

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sezon finali yaklaşıyor

    Flick, tecrübeli oyuncuların sürelerini gençlerin takıma entegrasyonu ile dengelemeye devam ederken, Barcelona son iki haftada hücum ritmini yeniden yakalamaya çalışacak. Son şampiyon, 17 Mayıs’ta Real Betis’i konuk edecek, ardından altı gün sonra Valencia deplasmanında sezonu tamamlayacak. Şampiyonluk şansı çoktan garantilendiği için, odak noktası yaz transfer dönemi ve ardından gelecek olan sezon öncesi hazırlık turu öncesinde kadro derinliğini değerlendirmek yönünde kayıyor.

La Liga
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET