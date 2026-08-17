Teknik direktörün açıklamaları, İsviçre ekibi Basel karşısında St. Jakob's Park'ta alınan verimli 5-2'lik galibiyetin ardından geldi. Karşılaşmada, Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana ilk kez sahaya çıkan ve penaltıdan gol atan İspanya sansasyonu Lamine Yamal da dahil olmak üzere birkaç önemli isim yeniden takıma döndü. Flick, genel olarak performanstan memnundu; özellikle de sezon öncesindeki daha önceki çalışmalara kıyasla. Ancak hâlâ ince ayar gerektiren alanları da hızlıca işaret etti.

"Bizim için iyi bir testti; Basel iyi oynadı," diye açıkladı Flick. "Onlara karşı oynamak kolay değildi. Belki ilk yarıda, gerek pozisyon alma gerekse topsuz oyunda istediğimiz kadar hızlı oynayamadık. Geliştirmemiz gereken şey bu. Potansiyelimiz var ve bu testten memnunum."

Sahadaki gelişmesi gereken noktalara dikkat çekmesine rağmen teknik direktör, kadronun perde arkasında her gün ortaya koyduğu çalışmanın kendisine iyimser olmak için fazlasıyla neden verdiğini vurguladı.

"En önemli şey nasıl antrenman yaptığımız, kalite ve yoğunluk, ve bu çok iyi," diye ekledi Flick. "Takımın seviyesini görebiliyorum ve en çok önemli olan da bu. Bu maçı da antrenmanları da analiz edeceğiz. Ayrıca bu hafta bir maçımız var, bu yüzden göreceğiz."