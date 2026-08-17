Getty Images Sport
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Hansi Flick, Katalan devi Barcelona yönetimine net transfer mesajı gönderdi; kulüp Rodri için dudak uçuklatan bir anlaşmaya vardı
Flick, Rodri gelişmesine rağmen daha fazla takviye istiyor
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, piyasadaki büyük bir gelişmenin doğrulanmasına rağmen kulübün yaz dönemi çalışmalarının henüz bitmediğini öne sürdü. Katalan devinin, Rodri'yi Manchester City'den transfer etmek için 65 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardığı bildirildi.
Orta sahaya yapılan bu önemli yatırıma rağmen Flick, transfer döneminin son tarihi öncesinde kadronun daha fazla revizyona ihtiyaç duyduğu konusunda ısrarcı. kulübün kendi medya kanallarına konuşan eski Bayern Münih patronu, daha fazla yeni yüze duyduğu isteği açıkça dile getirdi. Flick, "Bence birkaç oyuncuya daha ihtiyacımız var" dedi.
- Getty Images Sport
Dostane başarı, Flick'in taktiksel evrimini besliyor
Teknik direktörün açıklamaları, İsviçre ekibi Basel karşısında St. Jakob's Park'ta alınan verimli 5-2'lik galibiyetin ardından geldi. Karşılaşmada, Dünya Kupası'nı kazanmasından bu yana ilk kez sahaya çıkan ve penaltıdan gol atan İspanya sansasyonu Lamine Yamal da dahil olmak üzere birkaç önemli isim yeniden takıma döndü. Flick, genel olarak performanstan memnundu; özellikle de sezon öncesindeki daha önceki çalışmalara kıyasla. Ancak hâlâ ince ayar gerektiren alanları da hızlıca işaret etti.
"Bizim için iyi bir testti; Basel iyi oynadı," diye açıkladı Flick. "Onlara karşı oynamak kolay değildi. Belki ilk yarıda, gerek pozisyon alma gerekse topsuz oyunda istediğimiz kadar hızlı oynayamadık. Geliştirmemiz gereken şey bu. Potansiyelimiz var ve bu testten memnunum."
Sahadaki gelişmesi gereken noktalara dikkat çekmesine rağmen teknik direktör, kadronun perde arkasında her gün ortaya koyduğu çalışmanın kendisine iyimser olmak için fazlasıyla neden verdiğini vurguladı.
"En önemli şey nasıl antrenman yaptığımız, kalite ve yoğunluk, ve bu çok iyi," diye ekledi Flick. "Takımın seviyesini görebiliyorum ve en çok önemli olan da bu. Bu maçı da antrenmanları da analiz edeceğiz. Ayrıca bu hafta bir maçımız var, bu yüzden göreceğiz."
La Liga açılışı öncesinde kadro yönetimi
Yurt içi sezon hızla yaklaşırken Flick, geri dönen yıldızlarının iş yükünü dikkatle yönetiyor. Teknik direktör, Basel ile oynanan hazırlık maçında rotasyon stratejisini büyük ölçüde oyuncuların fiziksel durumunun belirlediğini anlattı. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazı oyuncular beş gün önce geldi ve Elche maçına hazırlanmak zorundayız; kimin ilk 11'de başlayabileceğini, kimin 90 dakikanın tamamında oynayabileceğini düşünmemiz gerekiyor ve sadece beş değişiklik yapabiliyoruz. Tüm bunlar bu maçı nasıl yönetmek istediğimizi etkiliyor."
Bu maç, yeni gelen oyuncuların potansiyellerini göstermesi için bir platform işlevi gördü. Karim Adeyemi, Raphinha'nın pasında skoru açtı, genç transfer Jesse Bisiwu ise oyuna sonradan girip attığı geç gollerle manşetleri süsledi. Flick, grubun gidişatı konusunda iyimserliğini koruyor, ancak mevcut kadro derinliğinin birden fazla kulvarda geçecek zorlu bir sezon için yeterli olmayabileceğini vurgulamayı sürdürüyor; bu nedenle de takıma katılacak Rodri'yi desteklemek adına ilave transfer konusundaki ısrarını devam ettiriyor.
- Getty Images Sport
Joan Gamper Kupası için ivme kazanıyor
Barcelona şimdi sezon öncesi hazırlıklarının son aşamasına geçiyor; bu süreç, Mısır devi Al-Ahly ile prestijli Joan Gamper Trophy karşılaşmasıyla tamamlanacak. Bu maç, 23 Ağustos'ta Elche karşısında başlayacak resmi mücadeleler öncesinde Flick'in taktik düzenlemelerini denemesi için son fırsat olacak.
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