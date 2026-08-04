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Hansi Flick, İspanya'nın yaz zaferinin ardından Barcelona'da dünya şampiyonu egolarını yönetmeyi anlattı
İspanya, Dünya Kupası'nda tarihi zafere ulaştı
İspanya, birkaç hafta önce Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup etti. Taktiksel gerilim ve fiziksel mücadeleyle öne çıkan finalde, Ferran Torres İspanya'nın kahramanı oldu. İkinci yarıda oyuna giren Barcelona forveti, 106. dakikada attığı sert şutla adını İspanyol futbol tarihine yazdırdı. Bu zafer, İspanya'nın Dünya Kupası'ndaki ikinci şampiyonluğu oldu; 2010'da Güney Afrika'da kazandığı kupaya bir yenisini ekledi ve büyük uluslararası başarıları kapsayan ender bir koleksiyonu tamamladı. Torres'in yanı sıra İspanya kadrosunda en az yedi Barcelona oyuncusu daha bulunuyor: Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo ve Lamine Yamal. Bu başarı, kariyerlerinin zirvesine ulaştıklarını hissedebilecekleri yönünde endişeleri artırdı.
- Getty Images
Flick, kadrodaki egoları yönetmekten etkilenmiyor
Blaugrana'nın çekirdek kadrosundan birkaç isim dünya şampiyonu olarak geri dönerken, Katalan devinin üzerindeki ilgi hiç olmadığı kadar arttı. Ancak Bayern Münih'in eski teknik direktörü, bu özgüven artışını soyunma odası yönetimi açısından bir engel değil, olumlu bir gelişme olarak görüyor. Flick, kadrodaki egoları yönetme görevine fazlasıyla hazır olduğunu vurguladı.
"Şampiyonlar asla durmaz. Nasıl şampiyonluk kazanacaklarını bilirler ve bu önemlidir. Bu şampiyonluk onlara daha fazla özgüven vermeli. Çok çalışıp her gün odaklandığınızda, bu özel bir şeye dönüşür. Bizim bu yıl ulaşmak istediğimiz şey de bu," diyen Flick, Saint George’s Park'taki basın toplantısında konuştu.
Yeni bir 9 numara arayışı
Takımın mentalitesi etrafındaki olumlu havaya rağmen Flick, ekibin şu anda karşı karşıya olduğu teknik eksiklikler konusunda açık konuştu. Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sonunda ayrılması, santrfor pozisyonunda hâlâ yeterince doldurulamayan önemli bir boşluk bıraktı. Kulüp kanat oyuncuları transfer ederek piyasada aktif olsa da, uzman bir "dokuz numara" eksikliği teknik heyetin birincil endişesi olmayı sürdürüyor. Flick ayrıca Torres ve Paris Saint-Germain'in ilgisine dair haber bekliyor.
"Bu takıma bağlı. Beklememiz gerekiyor. Deco'ya tamamen güveniyorum ve bir şey yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu aynı zamanda Ferran'a da bağlı. Ne yapacağımızı göreceğiz," dedi Flick.
- Getty Images Sport
Sakatlık aksiliklerinin ve kadro uyumunun üstesinden gelmek
Yeni sezon hazırlıkları, İngiliz ekibinin yeterli sayıda oyuncuya sahip olmaması nedeniyle Preston North End ile oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesiyle de görüldüğü üzere, sorunsuz geçmedi. Ayrıca Frenkie de Jong'un sakatlığı orta sahada bir boşluk yarattı, ancak Flick bu konuda görece sakin görünüyor. Teknik direktör, yerine bir orta saha oyuncusu bulmak için aceleyle transfer pazarına yönelmek yerine, kadrosunun iç gelişimine ve geri dönen oyuncuların takıma entegrasyonuna odaklanıyor.
Flick'in yöntemlerine ve oyuncularına olan güveni açıkça görülüyor, ancak asıl sınav rekabetçi maçlar başladığında verilecek. Dünya şampiyonu ağırlıklı bir kadronun beklentilerini yönetirken kulübün mali ve yapısal kısıtlamaları arasında yol almak hassas bir dokunuş gerektiriyor. Flick, "Sıkı çalışıp her gün odaklandığınızda, sonunda bu özel bir şeye dönüşür" sözleriyle noktaladı.
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