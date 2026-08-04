Blaugrana'nın çekirdek kadrosundan birkaç isim dünya şampiyonu olarak geri dönerken, Katalan devinin üzerindeki ilgi hiç olmadığı kadar arttı. Ancak Bayern Münih'in eski teknik direktörü, bu özgüven artışını soyunma odası yönetimi açısından bir engel değil, olumlu bir gelişme olarak görüyor. Flick, kadrodaki egoları yönetme görevine fazlasıyla hazır olduğunu vurguladı.

"Şampiyonlar asla durmaz. Nasıl şampiyonluk kazanacaklarını bilirler ve bu önemlidir. Bu şampiyonluk onlara daha fazla özgüven vermeli. Çok çalışıp her gün odaklandığınızda, bu özel bir şeye dönüşür. Bizim bu yıl ulaşmak istediğimiz şey de bu," diyen Flick, Saint George’s Park'taki basın toplantısında konuştu.