Hansi Flick, İspanya ile Mısır arasındaki maçta yaşanan İslamofobik tezahüratların ardından Lamine Yamal’ın ırkçılık karşıtı mesajına destek verdi

Olayların yankıları bölgesel yönetimin en üst kademelerine kadar ulaştı; Katalonya Spor Bakanı Berni Alvarez, bu nefret söyleminin kasıtlı niteliğini spor için "büyük bir geri adım" olarak nitelendirdi.

İspanya milli takımında 25 kez forma giyen ve Euro 2024 zaferinde kilit rol oynayan Yamal, kimliğini yeniden teyit ederken daha fazla saygı çağrısında bulundu. Duygusal bir Instagram paylaşımında şunları söyledi: "Ben Müslümanım, Elhamdülillah. Dün stadyumda 'zıplamayan Müslüman' sloganı duyuldu. Rakip takımda oynadığımı ve bunun bana karşı kişisel bir şey olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bu, saygısızlık ve tahammül edilemez bir şey olmaktan çıkmıyor. Tüm fanatiklerin böyle olmadığını anlıyorum, ancak bu tür şeyler söyleyenlere şunu söylemek istiyorum: Sahada bir dini alay konusu yapmak, sizi cahil ve ırkçı insanlar yapar. Futbol, insanların kim oldukları veya neye inandıkları nedeniyle onlara saygısızlık etmek için değil, keyif almak ve teşvik etmek içindir."