FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA Sports
Adhe Makayasa

Çeviri:

Hansi Flick, İspanya ile Mısır arasındaki maçta yaşanan İslamofobik tezahüratların ardından Lamine Yamal’ın ırkçılık karşıtı mesajına destek verdi

H. Flick
L. Yamal
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
İspanya - Mısır
İspanya
Mısır
Hazırlık Maçları

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya'nın Mısır ile oynadığı son hazırlık maçını gölgeleyen "kabul edilemez" İslamofobik tezahüratların ardından, Lamine Yamal'ın güçlü ırkçılık karşıtı mesajını destekledi. Müslüman olan 18 yaşındaki kanat oyuncusu, RCDE Stadyumu'ndaki seyircilerin inancına yönelik aşağılayıcı tezahüratlar yapması üzerine duyduğu tiksintiyi dile getirmiş ve bu olay, yerel Katalan polisinin resmi bir soruşturma açmasına neden olmuştu.

  • Polis, İslam karşıtı taciz vakasını soruşturuyor

    Barselona'daki yerel yetkililer, Salı günü İspanya ile Mısır arasında oynanan ve golsüz berabere biten maç sırasında yaşanan "İslamofobik ve yabancı düşmanı" tezahüratlarla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Seyircilerin konuk takıma hakaret içeren şarkılar söylediği ve devre arası namazları sırasında ıslık çaldığı bildirildi; bu da Yamal'ı derinden etkileyen düşmanca bir atmosfer yarattı. Bu tacizler kişisel olarak ona yönelik olmasa da, genç oyuncu sosyal medyayı kullanarak dini alay aracı olarak kullanan failleri "cahil" ve "ırkçı" olarak kınadı.

    • Reklam
    Flick, kültürel bir değerlendirme talep ediyor

    Barcelona'nın Atletico Madrid'e yapacağı kritik La Liga deplasmanı öncesinde konuşan Flick, yıldız oyuncusunun kapsayıcılık konusundaki tutumuna tam destek verdi. Alman teknik direktör, nefret söylemini ortadan kaldırmak ve entegrasyon değerlerini teşvik etmek için futbol camiasının birleşmesi gerektiğini vurguladı.

    Basın toplantısında milli maç arası sonrası yaşanan gelişmelere değinen Flick, şunları söyledi: “Bence mesajı çok netti. Her gün futbolu yaşıyor ve soluyoruz ve entegrasyon ve kapsayıcılık değerlerini teşvik etmeliyiz. Azınlığın bunu anlamaması sinir bozucu. Bu durumu iyileştirmek için düşünmeli ve çalışmalıyız. Ne futbolda ne de hayatta ırkçılığa yer yoktur. Asla. Hepimiz bu konuda bir arada olmalı ve ten rengi, din veya kökeni ne olursa olsun birbirimize saygı duymalıyız.”

  • Hükümet ve oyuncuların tepkisi

    Olayların yankıları bölgesel yönetimin en üst kademelerine kadar ulaştı; Katalonya Spor Bakanı Berni Alvarez, bu nefret söyleminin kasıtlı niteliğini spor için "büyük bir geri adım" olarak nitelendirdi.

    İspanya milli takımında 25 kez forma giyen ve Euro 2024 zaferinde kilit rol oynayan Yamal, kimliğini yeniden teyit ederken daha fazla saygı çağrısında bulundu. Duygusal bir Instagram paylaşımında şunları söyledi: "Ben Müslümanım, Elhamdülillah. Dün stadyumda 'zıplamayan Müslüman' sloganı duyuldu. Rakip takımda oynadığımı ve bunun bana karşı kişisel bir şey olmadığını biliyorum, ancak bir Müslüman olarak bu, saygısızlık ve tahammül edilemez bir şey olmaktan çıkmıyor. Tüm fanatiklerin böyle olmadığını anlıyorum, ancak bu tür şeyler söyleyenlere şunu söylemek istiyorum: Sahada bir dini alay konusu yapmak, sizi cahil ve ırkçı insanlar yapar. Futbol, insanların kim oldukları veya neye inandıkları nedeniyle onlara saygısızlık etmek için değil, keyif almak ve teşvik etmek içindir."

    Atletico'ya üçlü sınav yaklaşıyor

    Barcelona, ligin bitimine dokuz maç kala Real Madrid'in dört puan önünde yer alıyor; ancak Yamal, önümüzdeki 10 gün içinde Atlético ile oynayacağı üç maçın da dahil olduğu zorlu bir fikstürü atlatmak zorunda. Bu zorlu maraton, hafta sonu Metropolitano'ya yapılacak deplasmanla başlayacak, dört gün sonra Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı ve ardından şehir rakibi Espanyol ile La Liga karşılaşması gelecek. Flick'in takımı, 14 Nisan'daki rövanş maçında Diego Simeone'nin adamlarıyla oynayacağı bu yüksek riskli üçlemenin sonuna gelecek.