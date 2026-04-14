Bu nedenle Atlético, Salı akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde çimleri bir kez daha biçmek zorunda kalmayacak. Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, Pazartesi günü yapılan son antrenmanda Metropolitano'daki çimlerin uzunluğunu olumsuz bulmuştu. Alman teknik adam, orada bulunan bir UEFA delegesine de tam olarak bu konuyla ilgili şikayette bulunmuş.

Bunun üzerine Barcelona, UEFA'ya resmi bir itirazda bulunmasa da, her iki kulübün temsilcileriyle yapılan zorunlu toplantıda çimlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Bunun üzerine UEFA'nın protokole atıfta bulunarak Katalanlara, gerekirse çimlerin kesileceğine dair güvence verdiği bildirildi.