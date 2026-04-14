FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Oliver Maywurm

Çeviri:

Hansi Flick'in tam da bu konuda şikayet ettiği söyleniyor! Barcelona'nın Atlético Madrid'e konuk olacağı rövanş maçı öncesinde Metropolitano'daki çim saha tartışmalara yol açıyor

FC Barcelona, Atlético Madrid'in stadyumundaki çimlere yönelik tepkileriyle görünüşe göre istenen etkiyi yaratamadı.

İspanyol basınının haberlerine göre, UEFA Barça'nın endişelerini dikkate aldı ve Metropolitano Stadyumu'ndaki çim sahasının uzunluğunu inceledi. Ancak bu sahanın Avrupa Futbol Federasyonu'nun kurallarına uygun olduğu belirtiliyor.


  • Bu nedenle Atlético, Salı akşamı oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı öncesinde çimleri bir kez daha biçmek zorunda kalmayacak. Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, Pazartesi günü yapılan son antrenmanda Metropolitano'daki çimlerin uzunluğunu olumsuz bulmuştu. Alman teknik adam, orada bulunan bir UEFA delegesine de tam olarak bu konuyla ilgili şikayette bulunmuş.

    Bunun üzerine Barcelona, UEFA'ya resmi bir itirazda bulunmasa da, her iki kulübün temsilcileriyle yapılan zorunlu toplantıda çimlerle ilgili endişelerini dile getirdi. Bunun üzerine UEFA'nın protokole atıfta bulunarak Katalanlara, gerekirse çimlerin kesileceğine dair güvence verdiği bildirildi.

  FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del Rey

    Barcelona'nın itirazı sonuçsuz kaldı: Atlético'nun sahası kurallara uygun görünüyor

    2,6 santimetre uzunluğundaki çim, en fazla 3 santimetreye kadar izin veren UEFA tüzüğüne uygun olduğu için, Atlético saat 21:00'de başlayacak maç öncesinde başka bir önlem almak zorunda kalmayacak.

    Barça için zemin koşulları daha da önemli, çünkü Blaugrana, Atlético karşısında oyun üstünlüğünü ortaya koymak istiyor. Çim ne kadar kısa olursa (Camp Nou'da çim uzunluğu geleneksel olarak sadece 2,3 santimetredir), Lamine Yamal ve arkadaşları topu o kadar iyi dolaştırabilir.

    Yılın başında, Koke ve Antoine Griezmann gibi iki tanınmış Atletico oyuncusu bile kendi stadyumlarındaki çimden şikayet etmişti. Colchoneros'a göre, kış aylarındaki soğuk hava ile ilgili sorunlar artık giderilmiş durumda.

  • Barcelona, Atlético'yu yenmeyi hedefliyor: "Bir mucizeye ihtiyacımız yok"

    Barcelona, geçen hafta Atlético'ya karşı aldığı 0-2'lik acı ilk maç yenilgisinin ardından muhteşem bir geri dönüş yapmayı umuyor. "Durumu tersine çevirebilecek birçok oyuncumuz var ve bu yüzden takımımıza büyük güven duyuyorum," dedi hücum yıldızı Lamine Yamal Pazartesi günü iyimser bir tavırla. Flick ise şunları vurguladı: "Mucizeye ihtiyacımız yok, sadece iyi bir maça ihtiyacımız var. Kalitemiz var. Bunu değiştirebilecek oyunculara sahibiz. Elbette mücadele etmeliyiz, ancak özel olan şeye odaklanmalıyız."

    Barça, ilk maçta iç saha oyuncusu Pau Cubarsi'nin devre arifesinde kırmızı kart görmesi nedeniyle bir buçuk devre boyunca eksik oynadı. Atletico'nun gollerini Julian Alvarez ve Alexander Sörloth attı.

    Barcelona, bu sezon Copa del Rey'de de Atletico karşısında bir geri dönüş ummuştu, ancak o zaman da umutlar boşa çıkmıştı. Kupa yarı finalinde, LaLiga lideri Şubat ortasında Madrid'de oynanan ilk maçı 0-4 kaybetmişti. Mart başında oynanan rövanş maçında Flick'in takımı geri dönüşü yakalamış gibi görünse de, sonuçta 3-0'lık bir galibiyetle yetinmek zorunda kaldı ve Atleti finale yükseldi.

  • Şampiyonlar Ligi, çeyrek final rövanş maçlarının yayını

    Tarih

    Maç

    Yayın

    14 Nisan Salı (21:00)

    FC Liverpool - PSG

    Amazon Prime

    14 Nisan Salı (21:00)

    Atletico Madrid - FC Barcelona

    DAZN

    15 Nisan Çarşamba (21:00)

    FC Bayern - Real Madrid

    DAZN

    15 Nisan Çarşamba (21:00)

    FC Arsenal - Sporting Lizbon

    DAZN

