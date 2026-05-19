Cadena SER radyo istasyonu, Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick'in bu forvetten oldukça etkilendiğini bildiriyor.
Çeviri:
Hansi Flick'in ondan çok etkilendiği söyleniyor: FC Barcelona'da hücum hattı için muhteşem bir geri dönüş hamlesi mi olacak?
Buna göre Flick, Pazar günü Camp Nou'da Betis'e karşı 3-1 kazanılan maçta Abde'yi yakından izlemiş ve ondan olumlu bir izlenim edinmiş.
24 yaşındaki oyuncu özellikle ilk yarıda büyük bir performans sergiledi ve Barcelona'nın sağ bekçisi Jules Kounde'ye birçok kez zor anlar yaşattı. Abde ayrıca bir gol de attı, ancak bu gol ofsayt nedeniyle sayılmadı. Genel olarak güçlü bir sezon geçiriyor ve 42 resmi maçta şimdiden 27 puan topladı.
Ez Abde, 2023 yılında FC Barcelona'dan Betis'e transfer oldu
Abde'nin Blaugrana geçmişi var. 2021'den 2023'e kadar İspanya şampiyonu takımda forma giydi, ancak burada kendini gösteremedi. Bu süre zarfında Osasuna'ya kiralanmış, ardından Barça onu 7,5 milyon euroya Endülüs'e satmıştı. Katalanların o dönemde sadece yeniden satış payını değil, aynı zamanda geri alım opsiyonunu da güvence altına aldığı söyleniyor. Bu durum, Sevilla'da 2029'a kadar geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen yaz aylarında bir transferi kolaylaştıracaktır.
Geçtiğimiz haftalarda, Barcelona'nın sözde ilgisiyle ilgili çelişkili haberler çıktı. Diğerlerinin yanı sıra, Abde'nin Camp Nou'da yedek oyuncu rolünden memnun olup olmayacağı da soru işareti. Buna ek olarak, Premier Lig'den birkaç kulübün de ona göz diktiği söyleniyor.
Barcelona'nın, forvet pozisyonu için Lewandowski'nin yedeği olmasının yanı sıra bir de hücumcu kanat oyuncusu transfer etmesi muhtemel görünüyor. Bu konuda, şu ana kadar Manchester United'dan kiralık olarak oynayan Marcus Rashford'un geleceğinin nasıl şekilleneceği belirleyici olacak. İngiliz oyuncu kalmak istiyor, ancak 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu, sportif direktör Deco'nun ekibi için çok yüksek görünüyor.
Ez Abdes'in bu sezonki performans verileri
Maçlar Goller Asistler Sarı Kartlar 42 14 13 4