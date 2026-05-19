Hansi Flick'in ondan çok etkilendiği söyleniyor: FC Barcelona'da hücum hattı için muhteşem bir geri dönüş hamlesi mi olacak?

Abde'nin Blaugrana geçmişi var. 2021'den 2023'e kadar İspanya şampiyonu takımda forma giydi, ancak burada kendini gösteremedi. Bu süre zarfında Osasuna'ya kiralanmış, ardından Barça onu 7,5 milyon euroya Endülüs'e satmıştı. Katalanların o dönemde sadece yeniden satış payını değil, aynı zamanda geri alım opsiyonunu da güvence altına aldığı söyleniyor. Bu durum, Sevilla'da 2029'a kadar geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen yaz aylarında bir transferi kolaylaştıracaktır.

Geçtiğimiz haftalarda, Barcelona'nın sözde ilgisiyle ilgili çelişkili haberler çıktı. Diğerlerinin yanı sıra, Abde'nin Camp Nou'da yedek oyuncu rolünden memnun olup olmayacağı da soru işareti. Buna ek olarak, Premier Lig'den birkaç kulübün de ona göz diktiği söyleniyor.

Barcelona'nın, forvet pozisyonu için Lewandowski'nin yedeği olmasının yanı sıra bir de hücumcu kanat oyuncusu transfer etmesi muhtemel görünüyor. Bu konuda, şu ana kadar Manchester United'dan kiralık olarak oynayan Marcus Rashford'un geleceğinin nasıl şekilleneceği belirleyici olacak. İngiliz oyuncu kalmak istiyor, ancak 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu, sportif direktör Deco'nun ekibi için çok yüksek görünüyor.