Hansi Flick'in onayıyla Barcelona, Marcus Rashford'un ikinci kiralık transferi için Manchester United ile görüşüyor

Flick, Rashford'u bir sezon daha Barcelona'da tutmayı öngören bir planı onayladı. Teknik direktör, Rashford'un son dönemde düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanmasına rağmen, forvetin taktiksel düzenindeki değerinden hâlâ emin. Daha önceki haberlerde Old Trafford'a dönüş ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülse de, Flick'in desteği kulübün tutumunu onu İspanya'da tutma yönünde değiştirdi.

Bu karar, Rashford'un Barcelona'nın ligdeki üstün performansına katkıda bulunmasının ardından alındı. Rashford, Getafe'yi 2-0 yendikleri son maçta sezonun 13. golünü attı. Rashford'un da Premier League'e dönmek yerine Katalonya'da kalmayı tercih ettiği bildiriliyor.