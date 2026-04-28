Hansi Flick'in onayıyla Barcelona, Marcus Rashford'un ikinci kiralık transferi için Manchester United ile görüşüyor
Flick, ertelemeyi onayladı
Flick, Rashford'u bir sezon daha Barcelona'da tutmayı öngören bir planı onayladı. Teknik direktör, Rashford'un son dönemde düzenli olarak ilk 11'de yer almakta zorlanmasına rağmen, forvetin taktiksel düzenindeki değerinden hâlâ emin. Daha önceki haberlerde Old Trafford'a dönüş ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülse de, Flick'in desteği kulübün tutumunu onu İspanya'da tutma yönünde değiştirdi.
Bu karar, Rashford'un Barcelona'nın ligdeki üstün performansına katkıda bulunmasının ardından alındı. Rashford, Getafe'yi 2-0 yendikleri son maçta sezonun 13. golünü attı. Rashford'un da Premier League'e dönmek yerine Katalonya'da kalmayı tercih ettiği bildiriliyor.
Kredi koşullarının müzakere edilmesi
Barcelona, orijinal sözleşmede yer alan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Bunun yerine kulüp, finansal sınırlarını aşmamak ve aynı zamanda hücum gücünü korumak amacıyla ikinci bir kiralama anlaşmasına öncelik veriyor. Manchester United kalıcı bir transferde ısrar ederse, Barcelona muhtemelen önemli bir fiyat indirimi talep edecek. Transfer uzmanı Florian Plettenburg, müzakerelerin mevcut durumunu ayrıntılı olarak aktardı.
Pletternberg, X'te "Barcelona'nın Marcus Rashford için ikinci bir kiralama için bastırdığını anlıyorum" diye yazdı. "Manchester United ile görüşmeler devam ediyor. Barcelona şu anda 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemiyor - ideal olarak ikinci bir kiralama, aksi takdirde ücreti düşürmek için pazarlık yapmak istiyor. Her halükarda, Rashford kalmalı. Hansi Flick tarafından onaylandı."
Taktiksel rol ve performans
Yeni bir transfer arayışı, kulüp yönetiminin yön değiştirmesine işaret ediyor. Rashford’un bahar aylarında azalan rolü, özellikle de kadroda yerini sağlamlaştırmış oyuncuların yerini almakta zorlanırken, kariyerinin kulüpte sona erdiği yönünde söylentilere yol açmıştı. Ancak Flick, Rashford’un birçok turnuvada kadro rotasyonu için hâlâ faydalı olan özel bir fiziksel profile ve çok yönlülüğe sahip olduğuna inanıyor.
Rashford, bu sezon 45 maçta 13 gol ve 13 asistle, ilk 11'de yer alıp almamasına rağmen verimliliğini kanıtladı. Barcelona, Flick'in rehberliğinde geçireceği tam bir hazırlık dönemi sayesinde forvetin, kulüpteki ilk aylarında sergilediği istikrarlı formuna kavuşmasını umuyor. Oyuncu, Camp Nou'daki uzun vadeli projede yer aldığını kanıtlamak için motivasyonunu koruyor.
Manchester United’ın transfer ikilemi
Manchester United, sözleşmesinin son aşamasına gelen kendi altyapısından yetişen oyuncuyla ilgili bir karar vermek zorunda. Kulüp, yaz transferleri için acil olarak kaynak yaratmak zorunda olduğundan, oyuncunun piyasa değerinin düşmesini önlemek amacıyla kalıcı bir satış yapmayı tercih ediyor. Söylentilere göre United, zorunlu satın alma maddesi içermeyen bir kiralama anlaşmasına sıcak bakmıyor.
Devam eden görüşmelerde, United'ın sermaye ihtiyacını ve Barcelona'nın kısıtlı bütçesini karşılayacak bir uzlaşma aranıyor. Rashford için La Liga'da kalmak en olası sonuç gibi görünüyor, zira Old Trafford'daki acil planlarda yer alması pek olası değil. Her iki kulübün de transfer bütçelerini kesinleştirebilmesi için yaz transfer dönemi başlamadan önce bir çözüme varılması bekleniyor.