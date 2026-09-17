Hansi Flick, Barcelona'yı La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedi galibiyetlik benzeri görülmemiş bir seriye taşıyarak, Katalan devi için yeni bir çıta belirledi. Bu sezondan önce Barcelona, resmi maçlardaki ilk yedi karşılaşmasını hiç kazanmamıştı; daha önce 1929-30, 1960-61 ve 2018-19 sezonlarında üst üste altı galibiyette kalmıştı.

La Liga şampiyonu, yurt içindeki kusursuz performansını yıkıcı bir hücum gücüyle birleştiriyor. Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyet ve Racing Santander'e karşı ligde elde edilen 7-2'lik ezici zafer, gol sayılarını 33'e çıkardı. ESPN'e göre bu, Barcelona'nın görkemli tarihinde bir sezonun ilk yedi maçında 30 gol barajını ilk kez aştığı anlamına geliyor.



