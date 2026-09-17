AFP
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Hansi Flick'in gol makinesi! Barcelona, 7-2'lik farklı galibiyette gol rekorlarını parçalarken Raphinha da sezonun tarihi başlangıcında Lionel Messi'nin kilometre taşlarını yakaladı
Katalonya'da tarihi bir başlangıç
Hansi Flick, Barcelona'yı La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedi galibiyetlik benzeri görülmemiş bir seriye taşıyarak, Katalan devi için yeni bir çıta belirledi. Bu sezondan önce Barcelona, resmi maçlardaki ilk yedi karşılaşmasını hiç kazanmamıştı; daha önce 1929-30, 1960-61 ve 2018-19 sezonlarında üst üste altı galibiyette kalmıştı.
La Liga şampiyonu, yurt içindeki kusursuz performansını yıkıcı bir hücum gücüyle birleştiriyor. Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyet ve Racing Santander'e karşı ligde elde edilen 7-2'lik ezici zafer, gol sayılarını 33'e çıkardı. ESPN'e göre bu, Barcelona'nın görkemli tarihinde bir sezonun ilk yedi maçında 30 gol barajını ilk kez aştığı anlamına geliyor.
- ZUMA Press Wire
GOAT seviyesindeki sayılara ulaşmak
Saha içinde takım futboluyla konuşurken, dikkat çekici istatistikler dramatik bir taktik değişimi ortaya koyuyor. Bu hücum patlamasının fitilini ateşleyen isim Raphinha oldu; Brezilyalı oyuncu, Flick yönetiminde sahte dokuz rolündeki yeni pozisyonunda adeta parladı. Racing Santander karşısında ikisi penaltıdan olmak üzere hat-trick yapan Brezilyalı, toplam gol sayısını tüm kulvarlarda 11'e çıkardı.
Bu müthiş form, 29 yaşındaki oyuncuyu kulüp efsaneleriyle aynı seviyeye taşıyor. ESPN'e göre, Messi'nin bunu 2017-18 sezonunda başarmasından bu yana La Liga'daki ilk altı maçında dokuz gol atan ilk oyuncu o oldu. Ayrıca Raphinha, Pichichi Trophy yarışının ilk bölümünde Real Madridli Kylian Mbappe'nin iki gol önünde bulunuyor.
Son 60 yıla bakıldığında, Barcelona'nın ilk yedi maçında en az dokuz gol atan sadece Messi ve Ronaldo Nazario vardı. Brezilyalı kanat oyuncusu, çıktığı yedi maçın altısında fileleri havalandırarak Katalonya'daki en büyük hücum tehdidi olduğunu net biçimde ortaya koydu.
Rakibi boğmak
Flick’in taktik planı, rakipler oyuna yerleşemeden maçların fişini çekmek için erken ve bunaltıcı bir baskıya dayanıyor. Barcelona, yedi maçının altısında ilk golü attı; sadece Rayo Vallecano, Blaugrana ağları sarsılmadan önce onların savunmasını aşmayı başardı.
Raphinha, Levante galibiyetinde görüldüğü gibi gol atamadığında bile etkisini iki kritik asistle güçlü şekilde hissettiriyor. Kolektif savunma çabası da son derece sağlam oldu; Athletic Club, Valencia ve Elche gibi takımları rahat geçen ekip, sadece yedi gol yedi.
- Pressinphoto
Sevilla'da zorlu bir sınav
Tarihi bir kilometre taşı geride bırakılmışken, Barcelona artık hemen zorlu iç saha takvimine yeniden odaklanmak zorunda. Acımasız fikstür, Flick'in ekibine rekor kıran başlangıçlarını kutlamak için hiç zaman tanımıyor.
Katalan devi, cumartesi günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Sevilla ile karşılaşmak üzere Endülüs'e gidiyor. Bu olağanüstü galibiyet serisini uzatmak için Barcelona'nın, İspanyol futbolunun en zorlu atmosferlerinden birinde acımasız yoğunluğunu sürdürmesi gerekecek.
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