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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP
Muhammad Zaki
Çeviri:

Hansi Flick'in gol makinesi! Barcelona, 7-2'lik farklı galibiyette gol rekorlarını parçalarken Raphinha da sezonun tarihi başlangıcında Lionel Messi'nin kilometre taşlarını yakaladı

Barcelona
Raphinha
L. Messi
H. Flick
Barcelona - Racing Santander
Racing Santander
La Liga
Şampiyonlar Ligi

Barcelona, Hansi Flick yönetiminde resmen yeni bir hakimiyet dönemine girdi; Alman teknik adam, Katalan devini durdurulamaz bir gol makinesine dönüştürdü. Racing Santander karşısında alınan yıkıcı 7-2’lik galibiyetin ardından Katalan ekibi, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Takımın yıldızı Raphinha da kulübün tarih kitaplarını yeniden yazarken Lionel Messi’yi yakaladı.

  • Katalonya'da tarihi bir başlangıç

    Hansi Flick, Barcelona'yı La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde üst üste yedi galibiyetlik benzeri görülmemiş bir seriye taşıyarak, Katalan devi için yeni bir çıta belirledi. Bu sezondan önce Barcelona, resmi maçlardaki ilk yedi karşılaşmasını hiç kazanmamıştı; daha önce 1929-30, 1960-61 ve 2018-19 sezonlarında üst üste altı galibiyette kalmıştı.

    La Liga şampiyonu, yurt içindeki kusursuz performansını yıkıcı bir hücum gücüyle birleştiriyor. Feyenoord karşısında alınan 5-1'lik farklı galibiyet ve Racing Santander'e karşı ligde elde edilen 7-2'lik ezici zafer, gol sayılarını 33'e çıkardı. ESPN'e göre bu, Barcelona'nın görkemli tarihinde bir sezonun ilk yedi maçında 30 gol barajını ilk kez aştığı anlamına geliyor.


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  • imago-sport-1083406125.jpgZUMA Press Wire

    GOAT seviyesindeki sayılara ulaşmak

    Saha içinde takım futboluyla konuşurken, dikkat çekici istatistikler dramatik bir taktik değişimi ortaya koyuyor. Bu hücum patlamasının fitilini ateşleyen isim Raphinha oldu; Brezilyalı oyuncu, Flick yönetiminde sahte dokuz rolündeki yeni pozisyonunda adeta parladı. Racing Santander karşısında ikisi penaltıdan olmak üzere hat-trick yapan Brezilyalı, toplam gol sayısını tüm kulvarlarda 11'e çıkardı.

    Bu müthiş form, 29 yaşındaki oyuncuyu kulüp efsaneleriyle aynı seviyeye taşıyor. ESPN'e göre, Messi'nin bunu 2017-18 sezonunda başarmasından bu yana La Liga'daki ilk altı maçında dokuz gol atan ilk oyuncu o oldu. Ayrıca Raphinha, Pichichi Trophy yarışının ilk bölümünde Real Madridli Kylian Mbappe'nin iki gol önünde bulunuyor.

    Son 60 yıla bakıldığında, Barcelona'nın ilk yedi maçında en az dokuz gol atan sadece Messi ve Ronaldo Nazario vardı. Brezilyalı kanat oyuncusu, çıktığı yedi maçın altısında fileleri havalandırarak Katalonya'daki en büyük hücum tehdidi olduğunu net biçimde ortaya koydu.


  • Rakibi boğmak

    Flick’in taktik planı, rakipler oyuna yerleşemeden maçların fişini çekmek için erken ve bunaltıcı bir baskıya dayanıyor. Barcelona, yedi maçının altısında ilk golü attı; sadece Rayo Vallecano, Blaugrana ağları sarsılmadan önce onların savunmasını aşmayı başardı.

    Raphinha, Levante galibiyetinde görüldüğü gibi gol atamadığında bile etkisini iki kritik asistle güçlü şekilde hissettiriyor. Kolektif savunma çabası da son derece sağlam oldu; Athletic Club, Valencia ve Elche gibi takımları rahat geçen ekip, sadece yedi gol yedi.


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    Sevilla'da zorlu bir sınav

    Tarihi bir kilometre taşı geride bırakılmışken, Barcelona artık hemen zorlu iç saha takvimine yeniden odaklanmak zorunda. Acımasız fikstür, Flick'in ekibine rekor kıran başlangıçlarını kutlamak için hiç zaman tanımıyor.

    Katalan devi, cumartesi günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda Sevilla ile karşılaşmak üzere Endülüs'e gidiyor. Bu olağanüstü galibiyet serisini uzatmak için Barcelona'nın, İspanyol futbolunun en zorlu atmosferlerinden birinde acımasız yoğunluğunu sürdürmesi gerekecek.

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