AFP
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Hansi Flick, Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'in hakem kararlarına yönelik şikâyetleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı
Flick, İstanbul seyahatine odaklanmayı sürdürüyor
Barcelona Teknik Direktörü Flick, Real Madrid'in derbide Atletico Madrid'e yenilmesinin ardından “felaket hakem yönetimini” ve gösterilmeyen kırmızı kartları kınayan sert açıklaması üzerine, kulüp içinde büyüyen rahatsızlıklar hakkında yorum yapmayı kesin bir dille reddetti. Flick, La Liga'da sık sık manşetlere taşınan kulüpler arası söz düellosuna girmek yerine mesafesini korumayı tercih etti.
Tartışma, millî aradan önce Real Madrid'in Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği maçta yaşanan bir dizi pozisyondan kaynaklanıyor. Bunların başında Cristian Romero'nun Jude Bellingham'ın dizine tehlikeli biçimde basması ve Kang-in Lee'nin Fede Valverde'ye yaptığı kontrolsüz müdahale geliyor. Real Madrid, bu pozisyonlarda doğrudan kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini savunuyor.
“Umarım bir gün diğer takımlar hakkındaki soruları asla yanıtlamadığımı öğrenirsiniz. Galatasaray ile oynamak üzereyiz. Galatasaray'a saygı gösterelim, stat harika, atmosfer...” diye konuştuğunu Mundo Deportivo aktardı.
- Getty Images Sport
Clasico'nun dikkat dağıttığı görüşü reddedildi
Medya, eski Bayern Münih teknik direktörünü 25 Ekim'de oynanacak El Clasico hakkında da konuşturmaya çalıştı. Muhabirler özellikle, Madrid'in son dönemde yaşadığı tartışmaların merkezinde yer alan Vinicius Junior'ın maçta oynayıp oynayamayacağı konusunda Flick'in görüşünü öğrenmek istiyordu. Vinicius Junior kısa süre önce olay yaratan bir doğrudan kırmızı kart görmüş ve Villarreal karşısında 1-0 kazanılan çekişmeli maçta topsuz alanda Nathan Saliba'nın saçını çektiği için bir golü iptal edilmişti.
Ancak Flick, rakibinin yıldız oyuncusu hakkında ne taktiksel bir değerlendirme yapmak ne de duygusal bir tepki vermek istiyordu. Yaklaşan bir maç varken iki hafta sonrasına ilişkin konuşmakla ilgilenmediğini, soruyu kısa ve alaycı bir yanıtla geçiştirerek gösterdi. “Bunu bana iki hafta sonra sorabilirsiniz,” dedi ve Santiago Bernabeu'daki karşılaşmaya dair daha fazla spekülasyona şimdilik son verdi.
Türk devleri için hazırlık
Barcelona, dünya futbolunun en zorlu atmosferlerinden birinde önemli bir sonuç almak için 22 kişilik kadrosuyla İstanbul'a geldi. Raphinha ve Frenkie de Jong Türkiye'de olmayacak. Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Galatasaray'a karşı oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Real Madrid ve Vinicius Jr hakkındaki soruları yanıtlamayı reddetti. Sakat Andreas Christensen ve Roony Bardghji de Türkiye'de olmayacak. Sakatlıklar nedeniyle birkaç önemli oyuncusundan yoksun olsa da Barcelona'da herkesin maça odaklandığı görülüyor.
Barcelona, Feyenoord'u 5-1 mağlup ederek başladığı Şampiyonlar Ligi'ndeki etkileyici performansını sürdürmek istiyor. Galatasaray ise Sporting CP'ye 3-1 yenildiği zorlu ilk maçın ardından toparlanmayı hedefliyor.
- Getty Images Sport
Flick'in takımını zorlu bir fikstür bekliyor
Barcelona, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. La Liga'daki ilk 8 maçının tamamını kazanarak 24 puan toplayan Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid ise 18 puanla şu anda dördüncü sırada yer alıyor.
Galatasaray ile oynayacağı maçın ardından Barcelona, cumartesi günü La Liga'da Real Betis'e konuk olacak. Ardından 20 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşılaşmak için Paris'e gidecek ve sonrasında El Clasico'da Real Madrid'i ağırlayacak.
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