Medya, eski Bayern Münih teknik direktörünü 25 Ekim'de oynanacak El Clasico hakkında da konuşturmaya çalıştı. Muhabirler özellikle, Madrid'in son dönemde yaşadığı tartışmaların merkezinde yer alan Vinicius Junior'ın maçta oynayıp oynayamayacağı konusunda Flick'in görüşünü öğrenmek istiyordu. Vinicius Junior kısa süre önce olay yaratan bir doğrudan kırmızı kart görmüş ve Villarreal karşısında 1-0 kazanılan çekişmeli maçta topsuz alanda Nathan Saliba'nın saçını çektiği için bir golü iptal edilmişti.

Ancak Flick, rakibinin yıldız oyuncusu hakkında ne taktiksel bir değerlendirme yapmak ne de duygusal bir tepki vermek istiyordu. Yaklaşan bir maç varken iki hafta sonrasına ilişkin konuşmakla ilgilenmediğini, soruyu kısa ve alaycı bir yanıtla geçiştirerek gösterdi. “Bunu bana iki hafta sonra sorabilirsiniz,” dedi ve Santiago Bernabeu'daki karşılaşmaya dair daha fazla spekülasyona şimdilik son verdi.