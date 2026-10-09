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Hansi Flick, Gabriel Jesus tam ilk 11’de başlamaya hazırlanırken Raphinha’daki aksilik nedeniyle Barcelona’daki endişeleri yatıştırdı
Flick, Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili endişeleri küçümsedi
Barcelona, La Liga'ya Spotify Camp Nou'da döneceği karşılaşma öncesinde kısa vadeli bir engelle karşı karşıya. Getafe maçı öncesinde medyaya konuşan Flick, Raphinha'nın önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceğini doğruladı. Brezilyalı kanat oyuncusu, şu anda ligin zirvesinde yer alan takımın önemli bir parçası oldu, ancak teknik ekip önceki fiziksel problemleri nedeniyle temkinli bir yaklaşım benimsiyor.
"Geçirdiği görüntüleme testleri ciddi bir sakatlık göstermedi, ancak geçen yıl üç sakatlık yaşadığı için ona karşı tepki vermemiz ve endişelenmemiz gerekiyor. Onunla ilgileneceğiz. Yarın forma giyemeyecek, İstanbul'da Galatasaray'a karşı oynanacak maçta da olmayacak," diye açıkladı Flick.
- Getty Images Sport
Yoğun fikstür trafiği içinde iş yükünü yönetmek
Flick, milli takım aralarının ve sıkışık fikstürün ideal olmadığını kabul ederken, uzun vadeli zararları önlemek için kilit yıldızlarının iş yükünü yönetmesi gerektiğini söyledi. Modern futbolcular üzerindeki baskının çok büyük olduğuna, özellikle de milli maçlar için gereken seyahatler söz konusu olduğunda bunun daha da arttığına dikkat çeken Flick, iki hafta içinde oynanacak beş maçlık bu yoğun süreçte kadrosunun sağlığını korumaya kararlı olduğunu belirtti.
"Milli takımı konuştuk... herhangi bir oyuncu için bu, kariyer açısından bir başarıdır. Raphinha her zaman yüzde 100'ünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamanın gerekli olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor... ama hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve bu Avrupa'da mümkün değil," dedi Flick.
"Uluslar Ligi ile bu da mümkün değil. Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz; bu en iyisi değil, ideal değil, ama ben bunu değiştiremem. İş yükünü yönetmek zorundayım."
Gabriel Jesus ilk 11’de başlamaya hazırlanıyor
Raphinha'nın yokluğunda, Jesus'un önemli bir etki yaratmasının önü açıldı. Flick, eski Arsenal forvetinin maça ilk 11'de başlayarak hücum hattına liderlik etmeye hazır olduğunu doğruladı. Alman teknik adam, golcünün takıma uyumundan ve son antrenmanların ardından fiziksel durumundan etkilendi. Flick, "Düşüncemiz onun ilk 11'de başlaması yönünde, çok gelişti. Çok iyi uyum sağladı. En güçlü yanı ceza sahası içi. İyi çalıştı. Ondan gördüklerimi beğeniyorum" dedi.
Teknik direktör ayrıca kaleci durumuna da değindi ve kadroda daha tecrübeli başka seçenekler bulunmasına rağmen kalede Joan Garcia'nın görev yapacağını doğruladı. "Liva (Dominik Livakovic) ve Tek (Wojciech Szczesny) seçenekler, ancak bence Joan iyi durumda ve başlayacak" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Frenkie de Jong'un iyileşme sürecine dair güncellemeler
Frenkie de Jong sahalara dönmeye yaklaşırken, orta saha Blaugrana için konuşulmaya devam eden bir konu olmaya devam ediyor. Hollandalı milli oyuncu, uzun süredir devam eden bir ayak bileği sorununu atlatmak için çalışmalarını sürdürüyordu ve Getafe ya da Galatasaray'a karşı oynanacak yakın maçlarda forma giymeyecek olsa da dönüşü sonunda ufukta göründü. Flick, orta saha oyuncusunun Real Betis ile oynanacak maçta yeniden kadro için düşünülebileceğini söyledi.
Teknik direktör, "Belki Betis'e karşı orada olacak. Süreç iyi ilerliyor, ağrısı yok ama zamana ihtiyacı var ve biz de ona bunu vereceğiz" dedi.
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