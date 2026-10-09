Flick, milli takım aralarının ve sıkışık fikstürün ideal olmadığını kabul ederken, uzun vadeli zararları önlemek için kilit yıldızlarının iş yükünü yönetmesi gerektiğini söyledi. Modern futbolcular üzerindeki baskının çok büyük olduğuna, özellikle de milli maçlar için gereken seyahatler söz konusu olduğunda bunun daha da arttığına dikkat çeken Flick, iki hafta içinde oynanacak beş maçlık bu yoğun süreçte kadrosunun sağlığını korumaya kararlı olduğunu belirtti.

"Milli takımı konuştuk... herhangi bir oyuncu için bu, kariyer açısından bir başarıdır. Raphinha her zaman yüzde 100'ünü veriyor. Avustralya'da, 30.000 kilometre uzakta oynamanın gerekli olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor... ama hazırlık maçlarını seçmek zorundayız ve bu Avrupa'da mümkün değil," dedi Flick.

"Uluslar Ligi ile bu da mümkün değil. Oyuncular üzerinde çok fazla baskı var. Durumu olduğu gibi kabul etmeliyiz; bu en iyisi değil, ideal değil, ama ben bunu değiştiremem. İş yükünü yönetmek zorundayım."