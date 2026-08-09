Torres şu anda Katalan ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giriyor. 26 yaşındaki oyuncunun, Fransız devleriyle kişisel şartlarda anlaşmasının ardından Barcelona'ya PSG'ye katılmak istediğini söylediğine dair haberlerin çıkmasıyla durum giderek daha acil bir hâl aldı. Flick, görüşmeler konusunda kamuoyu önünde mesafesini korusa da, özellikle yeni La Liga sezonu öncesinde kadroyu ve mali hesapları yeniden dengelemeye çalışırken Paris'ten önemli bir teklif gelmesi hâlinde kulüp harekete geçmek zorunda kalabilir.

Flick, Torres'le ilgili artan belirsizliğe değindi; bu sırada forvetin Nou Camp'tan ayrılmak istediğine dair haberler de gündemdeydi. Alman teknik direktör, Udine'deki sezon öncesi bir maçın ardından konuşurken, eski Manchester City oyuncusunun Ligue 1'e gitme ihtimali hakkında doğrudan soru aldı. Flick temkinli bir tavır sergileyerek, "Oyuncuların tatiline saygı duyuyorum ve bilgim yok" dedi.