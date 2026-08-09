Getty Images Sport
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Hansi Flick, Ferran Torres'un ayrılık söylentilerini küçümsedi; Barcelona yıldızı PSG'ye transferi değerlendiriyor
Flick, transfer spekülasyonları yerine dinlenmeyi önceliklendiriyor
Torres şu anda Katalan ekibiyle olan sözleşmesinin son yılına giriyor. 26 yaşındaki oyuncunun, Fransız devleriyle kişisel şartlarda anlaşmasının ardından Barcelona'ya PSG'ye katılmak istediğini söylediğine dair haberlerin çıkmasıyla durum giderek daha acil bir hâl aldı. Flick, görüşmeler konusunda kamuoyu önünde mesafesini korusa da, özellikle yeni La Liga sezonu öncesinde kadroyu ve mali hesapları yeniden dengelemeye çalışırken Paris'ten önemli bir teklif gelmesi hâlinde kulüp harekete geçmek zorunda kalabilir.
Flick, Torres'le ilgili artan belirsizliğe değindi; bu sırada forvetin Nou Camp'tan ayrılmak istediğine dair haberler de gündemdeydi. Alman teknik direktör, Udine'deki sezon öncesi bir maçın ardından konuşurken, eski Manchester City oyuncusunun Ligue 1'e gitme ihtimali hakkında doğrudan soru aldı. Flick temkinli bir tavır sergileyerek, "Oyuncuların tatiline saygı duyuyorum ve bilgim yok" dedi.
- Getty Images Sport
Araujo'nun yeni bir meydan okuma istediğini kabul ederek
Flick, son haftalarda geleceği yoğun tartışmalara konu olan Ronald Araujo'nun durumuna da değindi; Uruguaylı milli oyuncu bir sezonluğuna kiralık olarak Liverpool'a katılmaya hazırlanıyor. Teknik direktör, Araujo'nun fiziksel özelliklerinden övgüyle söz etti ancak savunmacının başka bir yerde yeni bir meydan okuma arıyor olabileceğini ima etti.
"Ronald harika bir insan ve müthiş bir oyuncu. Gücü var, hızı var ve topla da çok iyi," dedi Flick. Ancak olası bir transfer konusunda kaçınılmazlık hissi taşıdığını da kabul ederek, "Bence o da yeni bir şey yapmak istiyor. Yazık, geçmişte bir şey oldu ve bence o da değişiklik yapmak istedi" ifadelerini kullandı.
Transfer piyasasında sabır
Odak olası ayrılıklarda kalmaya devam ederken, Flick gelecek transferlerle ilgili spekülasyonları daha da artırmamaya özen gösterdi. Alman teknik adam, kulübün her zaman gelişmenin yollarını aradığını ancak piyasada belli bir sabır seviyesini korumaları gerektiğini vurguladı. "Her zaman gelişmeyi ve ihtiyaç duyduğumuz oyuncuları kadroya katmayı konuşuyoruz, ancak sakin olmalıyız" dedi.
"Bu hafta birçok oyuncu geliyor; bu alışılmadık ve tuhaf bir sezon öncesi dönemi. Oyuncuların tatillerine saygı duymak zorundayız ve bu sezon öncesi dönemi normal değil. Milli ara verene kadar bunu yönetmemiz gerekecek; o zamana kadar yüzde 100'de olmayacağız."
- Getty Images Sport
Kadro değişiklikleri ve zorlu ayrılıklar
Flick dönemi geçişi, teknik direktörün Marc Casado ve Roony Bardghji'nin ayrılıkları hakkında konuşmasıyla birlikte, şimdiden bazı zorlu kadro kararlarına sahne oldu. Flick, oyunculara kendi birincil planlarında yer almadıklarını söylemenin görevindeki daha zorlayıcı yönlerden biri olduğunu kabul etti. Flick, "Her sezonun sonunda değişiklikler olur, bu normal. Zor, ama kararlar vermek zorundasınız. Geçen sezonun sonunda da, İngiltere'de de onlarla konuştum ve onlara tavsiyemi verdim" dedi.
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