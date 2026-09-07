Getty Images Sport
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Hansi Flick, dört maçta 17 gol atmasına rağmen Barcelona'nın hâlâ tanınmış bir 9 numaraya ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor
Mestalla'daki farklı galibiyet kusursuzluğu korudu
Barcelona, pazar günü Mestalla'da acımasız bir performans sergileyerek ev sahibini 5-0'lık net bir galibiyetle dağıttı. Lamine Yamal iki gol atarken, Fermin Lopez, Raphinha ve Pedri de skora katkı yaptı ve takımın La Liga'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu farklı galibiyet, Real Madrid'in Real Betis karşısında aldığı sürpriz yenilginin ardından puan tablosunun tepesinde üç puanlık bir fark yarattı.
- AFP
Teknik direktör, klasik bir santrfor talep ediyor
Takımının ligdeki ilk dört maçında 17 gol atmasına tanıklık etmesine rağmen teknik direktör, kadronun hâlâ acil olarak özel bir santrfora ihtiyaç duyduğunu savundu. Valencia karşısında alınan farklı galibiyetin ardından, üretken formlarının transfer önceliklerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Flick, Barca Blaugranes aracılığıyla şu yanıtı verdi: "Bu düşüncemizi değiştirmiyor. Normalde gerçek bir 9 numaraya ihtiyacımız var, bu açık. Ama hücumda, ayrıca orta sahada da çok büyük kalitemiz var, herkes gol atabilir."
Ölümcül saldırı boşluğu maskeliyor
Yaz transfer döneminde Julian Alvarez'i kadrosuna katamaması, Anthony Gordon, Yamal ve Raphinha'nın etkileyici formuyla şu ana kadar gölgede kaldı. Mestalla'daki tek taraflı mücadelede Gabriel Jesus da oyuna sonradan girerek Barcelona formasıyla ilk maçına çıktı; Valencia ise ikinci yarıda Liverpool'dan kiralanan Harvey Elliott'u sahaya sürdü. Ayrıca bu karşılaşma, Barcelona orta sahasının merkezinde £65 milyonluk flaş transfer Rodri'nin ilk kez ilk 11'de başladığı maç oldu.
- Getty Images Sport
Avrupa açılışı ivmeyi test ediyor
Flick'in dikkati şimdi hızla kıtaya çevriliyor; Barcelona, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki açılış maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u ağırlayacak. Hafta içindeki zorlu Avrupa fikstürünün başlamasıyla birlikte kadro rotasyonu ve fiziksel dayanıklılık mercek altına alınacak. Katalan devi, kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışırken, tanınmış bir santrfor olmadan bu yüksek skorlu ivmeyi korumak en önemli sınav olarak öne çıkıyor.
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