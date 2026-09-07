Hansi Flick, dört maçta 17 gol atmasına rağmen Barcelona'nın hâlâ tanınmış bir 9 numaraya ihtiyaç duyduğunda ısrar ediyor

Takımının ligdeki ilk dört maçında 17 gol atmasına tanıklık etmesine rağmen teknik direktör, kadronun hâlâ acil olarak özel bir santrfora ihtiyaç duyduğunu savundu. Valencia karşısında alınan farklı galibiyetin ardından, üretken formlarının transfer önceliklerini değiştirip değiştirmediği sorulduğunda Flick, Barca Blaugranes aracılığıyla şu yanıtı verdi: "Bu düşüncemizi değiştirmiyor. Normalde gerçek bir 9 numaraya ihtiyacımız var, bu açık. Ama hücumda, ayrıca orta sahada da çok büyük kalitemiz var, herkes gol atabilir."