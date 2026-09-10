Getty Images Sport
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Hansi Flick, Barcelona yıldızı Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu kırarken Ballon d’Or için "özel" Lamine Yamal'a destek verdi
Yamal, Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı
Barcelona, Avrupa’daki serüvenine yağmur altındaki Camp Nou’da Eredivisie ekibi Feyenoord’u 5-1 gibi acımasız bir skorla yenerek başladı. İleri uçta görev yapan Raphinha, klas iki golüyle takımına öncülük ederken, yaz transfer döneminde gelen Gabriel Jesus ile Karim Adeyemi de ağları havalandırdı. Konuk ekipte Sem Steijn ise maçın sonlarında teselli golünü attı.
Ancak geceye damga vuran isim, Avrupa futbol tarihini yeniden yazan Yamal oldu. 19 yaşındaki oyuncu iki asist yaptı ve 77. dakikada müthiş bir frikik golü atarak kariyerindeki Şampiyonlar Ligi gol katkısı sayısını 21’e çıkardı (11 gol, 10 asist). Böylece Mbappe’nin daha önceki 20’lik seviyesini geride bırakarak, turnuva tarihinde bir genç olarak en fazla gol katkısı yapan oyuncu rekorunun tek sahibi oldu.
19 yaş 58 günlük olan İspanyol milli oyuncu ayrıca, Avrupa’nın en büyük sahnesinde bir La Liga kulübü adına doğrudan frikikten gol atan en genç futbolcu oldu ve daha önce Arda Guler ile Sergio Aguero’ya ait olan rekorları geride bıraktı.
- Getty Images Sport
Flick ve Raphinha, Yamal'a övgüler yağdırdı: "Özel"
Hem kulübünde hem de milli takımda yıldızlaştığı bir yılın ardından Yamal, bu hafta başında Ballon d'Or için belirlenen 30 kişilik kısa listeye alındı. Feyenoord karşısındaki farklı galibiyetin ardından basının karşısına çıkan Flick, genç yıldızının, kazanan gelecek ay Londra'da açıklandığında futbolun en büyük bireysel ödülünü sonuna kadar hak ettiğini söyledi.
"Elbette, o benim oyuncum, Barcelona'nın oyuncusu," diyen Flick, muhabirlere konuştu. "Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor. Benim için bu harika. Her maçta onun özel olduğunu görebiliyorsunuz. Kimse onda olan bu özelliğe sahip değil. Bence bunu hak ediyor."
Raphinha da takım arkadaşına övgüde bulunurken, maç sırasında genç oyuncunun motivasyonunu diri tutmak için özellikle çaba göstermesi gerektiğini açıkladı. "İşler istediği gibi gitmediğinde konsantrasyonunu ne zaman kaybettiğini biliyorum," diye konuşan Brezilyalı kaptan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu motive etmeye çalışıyordum. Gol atmasına çok sevindim, eminim o gole ihtiyacı vardı."
Barcelona, Avrupa’da erken bir mesaj veriyor
Flick'in ekibi, yeni sezondaki ilk beş maçında toplam 22 gol attı ve bu da 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için ciddi bir mücadele verebileceklerine dair yeni bir iyimserlik yarattı.
Alman teknik adam, özellikle takımının bitmek bilmeyen baskısından memnun kaldı ancak sezonun bir sprint değil maraton olduğunu oyuncularına hatırlatmakta da gecikmedi.
"Gördüklerimin büyük bölümünü beğeniyorum ama geliştirmemiz gereken durumlar da görüyorum" diyen Flick, şöyle devam etti: "Oyuncularımın sahada yaptıklarından gerçekten çok mutluyum ama her zaman gelişebilirsiniz. Sonuna kadar uzun bir yol var. Bence çok sıkı, gerçekten çok ağır çalışıyoruz. Herkesin gelişmek için bu açlığı var... Felsefemiz için bu yoğunluğa ihtiyacımız var."
- Getty Images Sport
Yamal ve arkadaşları için sıradaki durak Levante deplasmanı
İlk üç Avrupa puanını hanesine güvenli şekilde yazdıran Barcelona, rotasını hemen yeniden iç sahadaki görevlerine çevirecek. Lig lideri ekip bu hafta sonu Levante deplasmanına çıkacak; burada Liga'daki kusursuz galibiyet serisini beş maça çıkarmayı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek.
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