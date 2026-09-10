Barcelona, Avrupa’daki serüvenine yağmur altındaki Camp Nou’da Eredivisie ekibi Feyenoord’u 5-1 gibi acımasız bir skorla yenerek başladı. İleri uçta görev yapan Raphinha, klas iki golüyle takımına öncülük ederken, yaz transfer döneminde gelen Gabriel Jesus ile Karim Adeyemi de ağları havalandırdı. Konuk ekipte Sem Steijn ise maçın sonlarında teselli golünü attı.

Ancak geceye damga vuran isim, Avrupa futbol tarihini yeniden yazan Yamal oldu. 19 yaşındaki oyuncu iki asist yaptı ve 77. dakikada müthiş bir frikik golü atarak kariyerindeki Şampiyonlar Ligi gol katkısı sayısını 21’e çıkardı (11 gol, 10 asist). Böylece Mbappe’nin daha önceki 20’lik seviyesini geride bırakarak, turnuva tarihinde bir genç olarak en fazla gol katkısı yapan oyuncu rekorunun tek sahibi oldu.

19 yaş 58 günlük olan İspanyol milli oyuncu ayrıca, Avrupa’nın en büyük sahnesinde bir La Liga kulübü adına doğrudan frikikten gol atan en genç futbolcu oldu ve daha önce Arda Guler ile Sergio Aguero’ya ait olan rekorları geride bıraktı.







