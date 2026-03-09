Hansi Flick, Barcelona seçimleri öncesinde Joan Laporta'yı hedef alan Xavi'nin patlayıcı röportajına diplomatik bir yanıt verdi

Halka açık bir çatışmadan kaçınmayı tercih eden eski Bayern Münih teknik direktörü, tüm özel meselelerini göz kamaştırıcı medya spot ışıklarından tamamen uzak tutma konusundaki güçlü arzusunu vurguladı. Flick, medyaya sakin bir tavırla hitap ederek, daha fazla manşetlere konu olmak için geçmişteki etkileşimlerinin ayrıntılarını açıklamayacağını açıkça belirtti. "Gerçeği biliyorum ve bunu kendime saklayacağım. Burada söylemeyeceğim" diyerek, özürün niteliği ve tam zamanlaması hakkındaki spekülasyonlara ani bir son verdi.

Teknik direktör, bu tür iletişimlere ilişkin kişisel sınırları hakkında ayrıntılı olarak konuştu. "Xavi ile profesyonel meslektaşız ve iyi bir ilişkimiz var. Onu ziyaret ettim, vardığımda görüştük, ama bu özel bir konu," diye açıkladı Flick. "Bu, eşimle konuştuğumda olduğu gibi, özel bir konu. Ve ben bunun hakkında konuşmuyorum. Gerçeği bildiğim için hiçbir şey hakkında yorum yapmıyorum."