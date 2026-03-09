Getty/GOAL
Çeviri:
Hansi Flick, Barcelona seçimleri öncesinde Joan Laporta'yı hedef alan Xavi'nin patlayıcı röportajına diplomatik bir yanıt verdi
Xavi, Barça'nın geçiş sürecinde Flick'in özür dilediğini açıkladı
Flick, selefi Xavi'nin La Vanguardia'ya verdiği patlayıcı röportajın ardından temkinli bir tutum sergiledi. Barça'nın St James' Park'ta Newcastle ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde Flick, Xavi'nin teknik direktörlük geçişiyle ilgili iddiaları hakkında soru soruldu.
Xavi, kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştı: "Kulüp benim menajerlik görevim sırasında onunla görüşüp görüşmediğini sorduğumda, kulüp benim görevime son verme kararını çoktan vermiş olmasına rağmen kimse bana bunu doğrudan söylememişti. O özür diledi, iki saatten fazla konuştuk, harikaydı. Kulüp ona bana hiçbir şey söylememesini söyledi, bu yüzden özür dilemek için evime geldi. O iyi bir adam, çok onurlu ve iyi gittiği için mutluyum."
- AFP
Flick, Barcelona'nın önceki teknik direktörüne yanıt verdi
Halka açık bir çatışmadan kaçınmayı tercih eden eski Bayern Münih teknik direktörü, tüm özel meselelerini göz kamaştırıcı medya spot ışıklarından tamamen uzak tutma konusundaki güçlü arzusunu vurguladı. Flick, medyaya sakin bir tavırla hitap ederek, daha fazla manşetlere konu olmak için geçmişteki etkileşimlerinin ayrıntılarını açıklamayacağını açıkça belirtti. "Gerçeği biliyorum ve bunu kendime saklayacağım. Burada söylemeyeceğim" diyerek, özürün niteliği ve tam zamanlaması hakkındaki spekülasyonlara ani bir son verdi.
Teknik direktör, bu tür iletişimlere ilişkin kişisel sınırları hakkında ayrıntılı olarak konuştu. "Xavi ile profesyonel meslektaşız ve iyi bir ilişkimiz var. Onu ziyaret ettim, vardığımda görüştük, ama bu özel bir konu," diye açıkladı Flick. "Bu, eşimle konuştuğumda olduğu gibi, özel bir konu. Ve ben bunun hakkında konuşmuyorum. Gerçeği bildiğim için hiçbir şey hakkında yorum yapmıyorum."
Seçim gürültüsünü saptırmak
Bu yorumların zamanlaması, kulübün başkanlık seçimlerinden sadece birkaç gün önce gelmesi ve Joan Laporta'nın yönetim kurulunu hedef aldığı izlenimi vermesi nedeniyle yangına körükle gitmiş oldu. Gazeteciler, Katalan ikonunun takımın Avrupa umutları için bu kadar kritik bir haftada konuşmasının yanlış olup olmadığını sorduğunda, Flick bu karmaşık konu hakkında yargıda bulunmayı reddetti.
"Bunu söylemesi gereken kişi o, ben değilim" diyerek konuyu ustaca geçiştirdi. Spor direktörü Deco'nun belirsiz geleceği hakkında da sorular soruldu ve Flick sabırla şöyle yanıtladı: "Öncelikle beklememiz gerekiyor. İlk günden itibaren Deco ve Bojan Krkic ile çok rahat çalışıyorum. Sadece birinci takımı değil, La Masia'dan gelen oyuncuları, yedek takımı da analiz ediyoruz... Geldiğimde Marc Casado, Marc Bernal, Gerard Martin hakkında konuştuk... Ve hepimizin aynı fikirdeyiz. Hepimiz biriz. Gelecek için bir takım oluşturduk."
- AFP
Odak noktası St James' Park'a kayıyor
Saha dışında süregelen dikkat dağınıklığına rağmen Flick, takımının İngiltere'deki spor mücadelesine tamamen odaklanmasını sağlamaya kararlı. Alman teknik adam, takımın ortak hedefinin kesinlikle değişmediğini vurgulayarak, Katalonya'daki siyasi gürültüyü geride bıraktıklarını belirtti.
Magpies ile yapılacak karşılaşmaya bakarken, teknik direktör maçın büyük önemini vurguladı. "Bu, sezonumuzun en önemli haftalarından biri. Maçlara odaklanmalıyız," diye hatırlattı Flick basına. "Her şeyin yolunda gitmesini ve yüzde yüz performans göstermemizi istiyoruz. Newcastle'ı çok saygı duyuyorum, rekabeti saygı duyuyorum ve buna odaklanmalıyız."
Reklam