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Hansi Flick, Barcelona'nın yeni transferi Rodri'yi Blaugrana'nın İspanyol millî oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından dünyanın en iyi 6 numarası olarak övdü
Flick, Rodri'nin dünyanın en iyi defansif orta sahası olduğunu söyledi
Manchester City'nin eski ön liberosu, Katalan devine transferini resmen tamamladı ve Flick, bu transferin önemine ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Pek çok kişi onun pas menziline ve hat kırma becerisine odaklanırken, Barcelona teknik direktörü savunmaya katkısını ve fiziksel özelliklerini de en az bunlar kadar hayati unsurlar olarak gösterdi.
Transfer kesinleştikten sonra Barcelona'nın medyasına konuşan Flick, övgüsünü daha da ileri taşıyarak yeni transferi modern futbolda kendi pozisyonunun altın standardı olarak nitelendirdi. Alman teknik adam, “O, her takıma özel bir şey katan harika bir oyuncu ve benim için onu burada görmek müthiş. Bence 6 numara pozisyonunda belki de en iyisi. Oyunu kontrol edebilir ama savunmada da yardımcı olur. Hava toplarındaki ikili mücadeleleri kazanabilir, bu da bizim için çok önemli ve elbette her oyuncunun seviyesini yükseltir” dedi.
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Barcelona teknik direktörü, Rodri'nin kalitesine ikna oldu
Flick, Rodri için beklentileri yüksek tutmakta vakit kaybetmedi. Bu transfer konusunda perde arkasında mutlak bir fikir birliği olduğunu açıkladı. İspanyol oyuncuyu yeniden La Liga'ya getirme konusundaki kararlılık, sportif departmandaki herkes tarafından paylaşıldı ve bu da onun Barcelona projesi için öncelikli bir hedef olduğunu gösterdi.
Teknik direktörün Rodri'nin yeteneklerine ilişkin değerlendirmesi son derece övgü doluydu ve onu futbol hiyerarşisinin en üstüne yerleştirdi. Flick, "Onu kadromuza katmak bizim için harika bir fırsattı, bu yüzden hepimiz yüzde 100 emindik çünkü o fantastik bir oyuncu" dedi.
İyileşme takvimi ve antrenmanlara entegrasyon
Rodri kısa süre önce sırtından ameliyat oldu ve bu durum, sezonun başlangıcında hemen forma giyip giyemeyeceğine dair bazı soru işaretleri yarattı. Ancak oyuncunun kendisi, Katalonya'da hızlı bir başlangıç yapmak konusunda yüksek düzeyde kararlılık ve istek ortaya koydu. Başlamaya hevesli olmasına rağmen, kulübün herhangi bir aksiliği önlemek için yeni yatırımına temkinli yaklaşması bekleniyor.
Resmi tanıtımı sırasında, yeni transfer fiziksel durumuna ilişkin olumlu bir güncelleme verdi ve uzun bir süre sahalardan uzak kalacağı fikrini reddetti. "Şu anda oynamaya hazırım. Operasyon ciddi bir şey değildi, ayakta tedavi kapsamında yapılan bir işlemdi" dedi. "Umarım yarın normal şekilde antrenman yapabilirim. Teknik direktörün uygun göreceği neyse o. Sadece transferi sonuçlandırmam ve mümkün olan en kısa sürede Hansi'nin emrine girmem gerekiyor."
- Getty Images
Joan Gamper Kupası ve ilk maç beklentileri
Taraftarlar yeni yıldızlarını sahada görmek için sabırsızlansa da, onun Barcelona formasıyla ilk maçına çıkması için biraz daha beklemeleri gerekebilir. Kulüp şu anda her yıl düzenlenen Joan Gamper Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor ve bu yılki rakip Mısır'ın devi Al-Ahly. Maç, Camp Nou'daki geleneksel sezon açılışı niteliği taşısa da Rodri'nin bu hazırlık maçında riske edilmesi pek olası görünmüyor. Flick, dostluk maçındaki sembolik bir ilk maçtan ziyade tam bir iyileşme sürecine ve adaptasyon dönemine öncelik veriyor.
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