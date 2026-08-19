Manchester City'nin eski ön liberosu, Katalan devine transferini resmen tamamladı ve Flick, bu transferin önemine ilişkin düşüncelerini açıkça dile getirdi. Pek çok kişi onun pas menziline ve hat kırma becerisine odaklanırken, Barcelona teknik direktörü savunmaya katkısını ve fiziksel özelliklerini de en az bunlar kadar hayati unsurlar olarak gösterdi.

Transfer kesinleştikten sonra Barcelona'nın medyasına konuşan Flick, övgüsünü daha da ileri taşıyarak yeni transferi modern futbolda kendi pozisyonunun altın standardı olarak nitelendirdi. Alman teknik adam, “O, her takıma özel bir şey katan harika bir oyuncu ve benim için onu burada görmek müthiş. Bence 6 numara pozisyonunda belki de en iyisi. Oyunu kontrol edebilir ama savunmada da yardımcı olur. Hava toplarındaki ikili mücadeleleri kazanabilir, bu da bizim için çok önemli ve elbette her oyuncunun seviyesini yükseltir” dedi.