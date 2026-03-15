Hansi Flick, Barcelona'nın Sevilla ile oynadığı maçta Lamine Yamal'ı yedek bırakma kararını açıkladı
Yamal'ın iş yükünü yönetme
Maçın başlamasından önce konuşan Flick, oyuncunun son haftalarda yoğun bir şekilde sahada yer almasını gerekçe göstererek bu karar hakkında açık sözlü davrandı.
Flick, DAZN'e yaptığı açıklamada, "Lamine çok fazla süre aldı ve bu hafta üç maçımız var, ona dinlenme fırsatı vermeliyiz" dedi. Bu karar, Barça'nın hücum oyununda kilit bir rol üstlenen 17 yaşındaki oyuncuya yönelik koruyucu bir yaklaşımı vurguluyor.
Barcelona'yı zorlu bir program bekliyor
Yamal'ın kadro dışı bırakılması, yoğun maç takvimini idare etmeye çalışan Barcelona'nın daha geniş kapsamlı bir rotasyon stratejisinin bir parçası. Çarşamba günü Newcastle United ile oynanacak hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi rövanş maçı yaklaşırken, Flick, kilit oyuncularının hem lig hem de Avrupa mücadeleleri için dinç kalmasını sağlamak amacıyla kadro derinliğine öncelik veriyor.
Flick, kulübün ivmesini korumak istiyorsa hata yapma lüksünün olmadığını belirterek, önümüzdeki günlerin önemini vurguladı. "Bu çok önemli bir hafta," diye belirtti Flick. "Bugünden Pazar gününe kadar ara vermeden üç maçımız var ve üçünü de kazanmak zorundayız. Hedefimiz bu; elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."
Bardghji’nin Sevilla Karşısında Fırsatı
Yamal'ın yedek kulübesinde kalmasıyla birlikte, Roony Bardghji ve Dani Olmo, Robert Lewandowski'ye destek olmak üzere hücum hattına dahil edildi. Eric Garcia, Newcastle'daki ilk maçta aşırı yük nedeniyle forma giyemediği için yedek kulübesinde yer alırken, genç oyuncu Xavi Espart da sağ bek pozisyonunda ilk kez ilk 11'de yer alıyor.
Stadyumda kapasiteyi 62.000'e çıkaracak ek koltuk bölümlerinin açılmasıyla atmosferin elektrikleneceği tahmin ediliyor. Flick şunları ekledi: "Bugün taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Atletico Madrid maçında harika bir atmosfer yaşamıştık, umarım bugün de öyle olur. Bu desteğe sahip olmak çok önemli."
Makine dairesinde işlerin aksamaması
Hücum ve savunmada önemli değişiklikler yaşanırken, Flick orta sahada istikrarı tercih etti. Marc Bernal ve Pedri, sürpriz bir galibiyet peşinde olan Sevilla karşısında oyunun temposunu kontrol etmekle görevlendirilmiş olarak ikili oyunlarını sürdürüyor.
Alman teknik adamın gençlik ve tecrübeyi harmanlaması, sakatlıklar ve yoğun maç programı nedeniyle zor durumda olan kadronun mevcut durumunu yansıtıyor.
Yamal'ın "stratejik olarak dinlendirilmesi" nedeniyle, golcü vuruşlarda Olmo, Raphinha ve Lewandowski gibi isimlerin omuzlarına büyük bir yük biniyor.
Reklam