Hansi Flick, Barcelona'nın Sevilla ile oynadığı maçta Lamine Yamal'ı yedek bırakma kararını açıkladı

Yamal'ın kadro dışı bırakılması, yoğun maç takvimini idare etmeye çalışan Barcelona'nın daha geniş kapsamlı bir rotasyon stratejisinin bir parçası. Çarşamba günü Newcastle United ile oynanacak hayati önem taşıyan Şampiyonlar Ligi rövanş maçı yaklaşırken, Flick, kilit oyuncularının hem lig hem de Avrupa mücadeleleri için dinç kalmasını sağlamak amacıyla kadro derinliğine öncelik veriyor.

Flick, kulübün ivmesini korumak istiyorsa hata yapma lüksünün olmadığını belirterek, önümüzdeki günlerin önemini vurguladı. "Bu çok önemli bir hafta," diye belirtti Flick. "Bugünden Pazar gününe kadar ara vermeden üç maçımız var ve üçünü de kazanmak zorundayız. Hedefimiz bu; elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."