Hansi Flick, Barcelona'nın Sevilla galibiyetinde tarihi sözleşme yenilemesini kutlayan Raphinha'ya övgüler yağdırdı

Flick, bu maçta Raphinha’yı santrfor olarak görevlendirdi; daha önce onu daha sık sahte dokuz olarak kullanmıştı. Bu karar, teknik ekip adına tam anlamıyla bir ustalık hamlesi oldu; oyuncunun daha tehlikeli bölgelerde parlamasını sağlayan taktiksel bir değişiklik olarak öne çıktı. Flick, bu geçişin kadronun hücum üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için yardımcı ekibi tarafından alınan ortak bir karar olduğunu açıkladı.

“Bu, teknik ekibin aldığı bir karardı. Orada kimin oynayabileceğini değerlendirdik ve oyuncularla konuştuk” diye açıkladı. Oyuncunun da artan sorumluluk altında başarılı olduğu görülüyor; teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu maçlardan sonra 9 numara olarak oynamaktan çok mutlu.”