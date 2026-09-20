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Hansi Flick, Barcelona'nın Sevilla galibiyetinde tarihi sözleşme yenilemesini kutlayan Raphinha'ya övgüler yağdırdı
Flick, Barcelona'nın yeni liderinin etkisini övdü
Flick, Sanchez Pizjuan'da alınan kritik deplasman galibiyetinin ardından büyük memnuniyetini dile getirdi; bu sonuç, La Liga'nın zirvesindeki yerlerini sağlamlaştırdı. İlk yarı Katalan devi için zorlu geçse de, Flick'in devre arasında yaptığı taktiksel dokunuşlar ikinci yarıdaki baskın performansın yolunu açtı.
Bu geri dönüşün merkezinde ise durdurulamayan Raphinha vardı; Brezilyalı yıldız, kampanyaya yaptığı olağanüstü başlangıcı klinik bir hat-trick'le sürdürdü. Flick, bu sezon sahte dokuz rolüne kusursuz şekilde uyum sağlayan Brezilyalı için övgü dolu sözler kullandı. "Seviyesi son derece yüksek. Kalitesini biliyoruz ve çok mutluyum. Gol atma konusunda harika, ama topsuz oyunda da öyle," diyerek Raphinha'yı övdü Flick.
- Getty Images Sport
Merkez santrfor rolüne geçiş, Raphinha'nın kilidini açıyor
Flick, bu maçta Raphinha’yı santrfor olarak görevlendirdi; daha önce onu daha sık sahte dokuz olarak kullanmıştı. Bu karar, teknik ekip adına tam anlamıyla bir ustalık hamlesi oldu; oyuncunun daha tehlikeli bölgelerde parlamasını sağlayan taktiksel bir değişiklik olarak öne çıktı. Flick, bu geçişin kadronun hücum üretkenliğini en üst düzeye çıkarmak için yardımcı ekibi tarafından alınan ortak bir karar olduğunu açıkladı.
“Bu, teknik ekibin aldığı bir karardı. Orada kimin oynayabileceğini değerlendirdik ve oyuncularla konuştuk” diye açıkladı. Oyuncunun da artan sorumluluk altında başarılı olduğu görülüyor; teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu maçlardan sonra 9 numara olarak oynamaktan çok mutlu.”
Blaugrana için mükemmel kaptan
Teknik direktörün Raphinha’ya duyduğu hayranlık saha ile sınırlı kalmadı; Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini 2030’a kadar uzatarak uzun vadeli geleceğini kulübe bağladığı yönündeki son haberi de kutladı. Sportif direktör Deco, bu hafta sonu anlaşmayı sonuçlandırdı ve Camp Nou’da taraftarların sevgilisi hâline gelen kritik bir değeri güvence altına aldı. Flick, bu yenilemenin kulübün gelecekteki projeleri adına bir niyet beyanı olduğuna inanıyor.
Flick, "Kulüp için en iyi karar bu. Taraftarlarla ve takımla ne kadar güçlü bir bağ kurduğu nedeniyle. Bu takım ve bu kulüp için mükemmel kaptan o. Bu sezon inanılmazdı" dedi.
- Getty Images
Tarihi dönüm noktaları ve uzun vadeli bir bağlılık
Eski Leeds United oyuncusu, sözleşme yenilemesini adını rekorlar kitaplarına yazdırarak kutladı. Bu sezon ligde şimdiden 12 gole ulaşan Raphinha, Lionel Messi'nin bile sezonun ilk bölümündeki gol atma hızını geride bıraktı. Hatta 21. yüzyılda, La Liga'da sezonun ilk yedi haftasında yalnızca Cristiano Ronaldo daha fazla gol atmayı başardı; Portekizli yıldız, 2014-15 sezonunda 13 kez ağları havalandırmıştı.
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