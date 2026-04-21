Çeviri:
Hansi Flick, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından geleceği hakkında 'tamamen dürüst' bir açıklama yaptı
Yönetici, sözleşme konusundaki belirsizliğe değindi
Flick, Salı günü Barcelona'nın Celta Vigo ile oynayacağı lig maçı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi; bu, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético Madrid'e yenilmesinden bu yana düzenlediği ilk basın toplantısı oldu. Mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar süren 61 yaşındaki teknik direktör, göreviyle ilgili spekülasyonlar sürerken bu fırsatı değerlendirerek niyetini netleştirdi. 2024'te göreve gelen Flick, Blaugrana'yı dönüştürdü, ilk sezonunda iç sahada üçlü kupayı kazandı ve Ocak 2026'da İspanya Süper Kupası'nı korudu. Barça, La Liga şampiyonluğunu da korumaya devam ediyor ve sadece yedi maç kala Real Madrid'in dokuz puan önünde yer alıyor.
Uzun vadeli taahhüt
Alman teknik direktör, soyunma odasındaki eşsiz uyumun Barcelona'yı hem ailesi hem de profesyonel kariyerinin son bölümü için ideal bir ortam haline getirdiğine inanmaya devam ediyor. Kulübün Avrupa'daki hedeflerinin farkında olan Flick, bu sezonun hedeflerine ulaşıldıktan sonra Camp Nou'daki kalış süresini uzatmak istediğini doğruladı.
Sözleşmesinin yenilenmesi ve kulüpteki genel mutluluğuna değinen Flick, şunları söyledi: "Planım sözleşmemi yenilemek. Tamamen dürüstüm. Bu, kariyerimin son adımı olacak. Kendimi harika hissediyorum. Sözleşmemi yenilemek istiyorum, ancak şu anda bunu konuşmanın zamanı değil.
"Milli takımda ve Bayern'de harika zamanlar geçirdim... ama burada etrafımdaki her şeyin en iyisi olduğunu hissediyorum. Her şeye, kariyerime ve aileme baktığımda çok mutluyum. Hislerim harika: soyunma odasındaki atmosfer fantastik... Şampiyonlar Ligi bir motivasyon kaynağı. Kulübün ve taraftarların hayali. Birlikte hareket etmeli ve tekrar tekrar denemeliyiz... umarım çok yakında gerçekleşir."
AB'den ayrılma üzerine düşünceler
Avrupa kupalarından erken elenmenin acısına rağmen Flick, takımın gösterdiği çaba ve gelecek için çıkarılacak dersler konusunda duyduğu gururu açıkça dile getirdi. Bu hayal kırıklığının, genç takımın gelişmesi için bir itici güç olması gerektiğini vurguladı.
Flick şunları söyledi: "Her sezon bir yolculuktur. Böyle bir yenilgi alabilirsiniz... Takım genç. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek acı vericiydi. Ancak önümüzdeki maçlarda ve gelecek sezon da elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bu bizi motive etmelidir. Gelişmeliyiz. Takımımla gurur duyuyorum. Şimdi La Liga'ya odaklandık; avantajımız var, ama henüz bitmedi. Kolay olmayacak. En iyi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Herkes takımla gurur duyuyor çünkü her şeylerini verdiler. Ama bu acı verici."
Dikkatler Celta Vigo'ya çevrildi
Barcelona, Çarşamba akşamı Camp Nou'da Celta Vigo'yu ağırlayacak ve rakibi Real Madrid'e karşı sahip olduğu önemli puan farkını korumayı hedefliyor. Flick'in takımı, Avrupa kupalarından sonra yaşanan yorgunluktan çabucak toparlanabilirlerse, şampiyonluklarını korumak için en büyük favori konumunda. Teknik direktör, takımın ligdeki üstünlüğünü sürdürmesini sağlamak için genç kadrosunu zorlu bir maç maratonunda yönetmek zorunda.