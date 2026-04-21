Hansi Flick, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından geleceği hakkında 'tamamen dürüst' bir açıklama yaptı

Alman teknik direktör, soyunma odasındaki eşsiz uyumun Barcelona'yı hem ailesi hem de profesyonel kariyerinin son bölümü için ideal bir ortam haline getirdiğine inanmaya devam ediyor. Kulübün Avrupa'daki hedeflerinin farkında olan Flick, bu sezonun hedeflerine ulaşıldıktan sonra Camp Nou'daki kalış süresini uzatmak istediğini doğruladı.

Sözleşmesinin yenilenmesi ve kulüpteki genel mutluluğuna değinen Flick, şunları söyledi: "Planım sözleşmemi yenilemek. Tamamen dürüstüm. Bu, kariyerimin son adımı olacak. Kendimi harika hissediyorum. Sözleşmemi yenilemek istiyorum, ancak şu anda bunu konuşmanın zamanı değil.

"Milli takımda ve Bayern'de harika zamanlar geçirdim... ama burada etrafımdaki her şeyin en iyisi olduğunu hissediyorum. Her şeye, kariyerime ve aileme baktığımda çok mutluyum. Hislerim harika: soyunma odasındaki atmosfer fantastik... Şampiyonlar Ligi bir motivasyon kaynağı. Kulübün ve taraftarların hayali. Birlikte hareket etmeli ve tekrar tekrar denemeliyiz... umarım çok yakında gerçekleşir."