Hansi Flick, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin son dakikada attığı golle Atlético Madrid'i mağlup etmesinin ardından Lamine Yamal'ın öfkeli tepkisini açıklıyor
Yamal’ın Metropolitano’da gözle görülür bir şekilde yaşadığı hayal kırıklığı
Robert Lewandowski'nin son dakikada attığı galibiyet golüyle Barça'nın liderlik farkını 7 puana çıkarmasına rağmen, genç süperstar Yamal coşkulu kutlamalara katılmadı. Televizyon kameraları, galibiyet golü atıldığında genç oyuncunun sırtını sahaya dönük halini yakaladı; daha sonra ise kaleci antrenörü Jose Ramon de la Fuente eşliğinde sahadan ayrılırken kollarını salladığı görüldü. 18 yaşındaki kanat oyuncusunun, takım arkadaşları zaferi kutlarken, sahadan çıkarken Barça teknik direktörü Flick'i bir an için görmezden geldiği ve doğrudan soyunma odasına yöneldiği bildirildi. Onun tepkisi, başkentte geçirilen zorlu bir gecenin ardından takımda hakim olan genel coşkuyla tam bir tezat oluşturdu.
Flick olayı önemsiz gösteriyor
Maç sonrası açıklamalarda bulunan Flick, takım içinde bir anlaşmazlık ya da daha derin bir taktiksel sorun olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Alman teknik direktör, oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığının tamamen kendisinin yüksek kişisel standartlarından kaynaklandığını vurguladı. Flick gazetecilere şunları söyledi: "Kızgın olması normal, çünkü çok çaba sarf etti, hedefe ulaşamadı ve birçok fırsatı kaçırdı."
DAZN ile yaptığı maç sonrası röportajda Flick, takım içinde kalıcı bir sorun olmadığını da açıkça belirtti. "Biraz üzgündü. Bu normal. Gol atmak ve asist yapmak istiyor. Bunlar maçın sonuçları. İyi oynamadığımız için oldu. Soyunma odasında konuştuk ve her şey yolunda. Bu duygusal bir oyun," diye ekledi eski Bayern Münih teknik direktörü.
Maçın gidişatı ve şampiyonluk yarışı
Maç, 39. dakikada Giuliano Simeone'nin ev sahibi takım adına açılış golünü atmasıyla başlayan adeta bir rollercoaster gibiydi. Manchester United'dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford, sadece üç dakika sonra skoru eşitledi ve takımlar devreye berabere girdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Nico Gonzalez'in kırmızı kart görmesi, Diego Simeone'nin takımını ikinci yarıyı 10 kişi oynamaya zorladı. Barça, 88. dakikada Joao Cancelo'nun şutunun ardından Lewandowski'nin ribaundu değerlendirmesiyle bu avantajı gole çevirdi.
Bu sonuçla Barcelona, Real Madrid'in Mallorca'ya karşı aldığı mağlubiyetten yararlanarak, sadece sekiz maç kala önemli bir yedi puanlık fark açtı. Flick, galibiyetin önemini kabul etmekle birlikte temkinli davranarak, "Maçı kontrol ettik. Bunlar çok önemli üç puan. Sekiz maç kaldı, henüz hiçbir şey bitmedi ve işimizi yapmalıyız." dedi.
Dikkatler Şampiyonlar Ligi'ne yöneliyor
Barcelona'nın bu dramın etkisinde kalacak pek vakti yok, zira dikkatler hemen Avrupa kupalarına yöneliyor. Flick, hızlı bir toparlanma gerekliliğine dikkat çekerek, takımın fiziksel olarak dinlenip toparlanması gerektiğini belirtti. "Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmak ve mümkün olan en iyi şekilde sahaya çıkmak için üç günümüz var," dedi. Çarşamba günü Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi kapsamında Atlético ile oynanacak bir başka kritik karşılaşma yaklaşırken, Flick genç yıldızının yaşadığı hayal kırıklığını maçı kazandıracak bir performansa dönüştürmesini umuyor.