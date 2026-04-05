Hansi Flick, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin son dakikada attığı golle Atlético Madrid'i mağlup etmesinin ardından Lamine Yamal'ın öfkeli tepkisini açıklıyor

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Flick, takım içinde bir anlaşmazlık ya da daha derin bir taktiksel sorun olduğu yönündeki iddiaları hemen reddetti. Alman teknik direktör, oyuncunun yaşadığı hayal kırıklığının tamamen kendisinin yüksek kişisel standartlarından kaynaklandığını vurguladı. Flick gazetecilere şunları söyledi: "Kızgın olması normal, çünkü çok çaba sarf etti, hedefe ulaşamadı ve birçok fırsatı kaçırdı."

DAZN ile yaptığı maç sonrası röportajda Flick, takım içinde kalıcı bir sorun olmadığını da açıkça belirtti. "Biraz üzgündü. Bu normal. Gol atmak ve asist yapmak istiyor. Bunlar maçın sonuçları. İyi oynamadığımız için oldu. Soyunma odasında konuştuk ve her şey yolunda. Bu duygusal bir oyun," diye ekledi eski Bayern Münih teknik direktörü.