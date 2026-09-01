Getty Images Sport
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Hansi Flick, Barcelona'nın Rayo Vallecano'yu dağıtarak kusursuz başlangıcını sürdürmesinin ardından Raphinha'yı "inanılmaz" olarak niteledi
Barcelona kusursuzluğunu sürdürüyor
Barcelona, pazartesi gecesi La Liga sezonundaki kusursuz başlangıcını sürdürdü; erken geri düşmesine rağmen Spotify Camp Nou'da oynanan yedi gollü nefes kesen maçta Rayo Vallecano'yu darmadağın etti. Hansi Flick'in takımı, teknik adamın görevdeki ilk döneminin alametifarikası hâline gelen hücum akıcılığını bir kez daha sergilerken, Raphinha ve Lamine Yamal ikişer gol kaydetti. Bu galibiyet, Katalan devinin dokuzda dokuz yaparak 9 puanla zirvede kalmasını sağladı ve takımın erken dönem şampiyonluk adayları arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.
- Getty Images
Flick, Raphinha'nın liderliğinden etkilendi
Raphinha açısından bakıldığında, attığı iki golle toplamını üç maçta beş gole çıkardı. Brezilyalı oyuncu, yeni sezonun başlangıcından bu yana her maçta ağları havalandırdı. Flick, Raphinha'ya duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Eski Leeds United oyuncusunun çalışma temposunu ve teknik kalitesini öne çıkaran Flick, zorlu anlarda takımı ileri taşıma becerisinin, 90 dakikanın tamamını izlemeyenlere skorun düşündürebileceğinden daha çekişmeli geçen bir maçta belirleyici unsur olduğunu vurguladı.
"Elbette onun bu performansını bekliyordum; o dünya çapında bir futbolcu. Onu her zaman takımımda isterim. Ve kaptan olması da onun için iyi. Bugün beni mutlu eden birçok şey oldu; bazı oyuncular henüz yeni geldi ve yüksek seviyede performans gösteriyor. Takım ruhu da harika. Bazı alanlarda gelişmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız," dedi Flick.
Gol yağmuruna rağmen olgunluk çağrısı
Flick, hücumdaki üretkenlikten memnun olsa da, takımın doğal hücum içgüdüsünün zaman zaman gereksiz risklere yol açabileceğine dikkat çekti. Flick, maçın ardından taktik bakış açısını anlattı. Teknik direktör, karşılaşmanın ilk bölümünün yüksek seviyede oynandığını vurgularken, 90 dakikanın tamamında tam bir hakimiyet kurulamamasının gelişime açık bir nokta olduğunu belirtti.
"İlk yarıda harika oynadık. Gole iyi tepki verdik; bu, olabilecek bir şeydi" diyen Flick, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahamızda oyunu daha iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Topa daha fazla sahip olmalıyız. Bazı oyuncularımız için öne çıkıp hücum etmek bizim zihniyetimizde var ama bazen oyunun temposunu düşürmek gerekiyor."
- Getty Images Sport
Kazanan momentumu sürdürmek
İlk üç maçından üç galibiyet çıkaran Barcelona, La Liga'nın zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor. Şimdi odak noktası, pazar günü Valencia ile karşılaşacakları Mestalla deplasmanına çevrildi. Flick'in transfer döneminin son günlerinde ek takviyeler aramasının pek olası görünmemesi, mevcut grupla yola devam etmekten memnun olduğunu gösteriyor. Olası son dakika hamleleri sorulduğunda ise şüpheci yaklaşımını korudu: "Başka gelişmeler olur mu bilmiyorum, sanmıyorum. Ama göreceğiz. Sanmıyorum."
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