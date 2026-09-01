Raphinha açısından bakıldığında, attığı iki golle toplamını üç maçta beş gole çıkardı. Brezilyalı oyuncu, yeni sezonun başlangıcından bu yana her maçta ağları havalandırdı. Flick, Raphinha'ya duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Eski Leeds United oyuncusunun çalışma temposunu ve teknik kalitesini öne çıkaran Flick, zorlu anlarda takımı ileri taşıma becerisinin, 90 dakikanın tamamını izlemeyenlere skorun düşündürebileceğinden daha çekişmeli geçen bir maçta belirleyici unsur olduğunu vurguladı.

"Elbette onun bu performansını bekliyordum; o dünya çapında bir futbolcu. Onu her zaman takımımda isterim. Ve kaptan olması da onun için iyi. Bugün beni mutlu eden birçok şey oldu; bazı oyuncular henüz yeni geldi ve yüksek seviyede performans gösteriyor. Takım ruhu da harika. Bazı alanlarda gelişmemiz gerekiyor ve bunu yapacağız," dedi Flick.