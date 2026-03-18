AFP
Çeviri:
Hansi Flick, Barcelona'nın Newcastle'ı adeta yerle bir etmesini sağlayan devre arası talimatlarını açıkladı
Katalanların üstünlüğü öncesinde kaotik bir ilk yarı
Maç çılgın bir tempoda başladı. Raphinha 6. dakikada skoru açtı, ancak Anthony Elanga 15. dakikada skoru eşitledi. Marc Bernal, Katalan devinin üstünlüğünü kısa sürede yeniden sağladı, ancak Elanga bir kez daha gol atarak skoru 2-2'ye getirdi. İlk yarı bitmeden hemen önce, Lamine Yamal'ın penaltı golü ev sahibi takıma 3-2'lik üstünlük sağladı. Toplamda skor oldukça yakındı ve devre arasında iki takım arasında çok az fark vardı, ancak ikinci yarı tamamen Barça'nın hakimiyetinde geçti. Fermin Lopez 51. dakikada golü buldu, ardından Robert Lewandowski 56. ve 61. dakikalarda arka arkaya iki gol attı. Raphinha 72. dakikada ikinci golünü atarak muhteşem bir 7-2 galibiyet ve toplamda 8-3'lük bir zaferi garantiledi.
İkinci yarıdaki yükselişin sırrı
Basın mensuplarına konuşan Flick, takımın performansını değiştiren ve soyunma odasında talep ettiği taktiksel düzenlemeleri ayrıntılı olarak açıkladı. Teknik direktör, belirleyici müdahalesini şöyle anlattı: “İlk yarıda çok direkt oynadık. Onlar kontratakta iyiler ve biz iyi bir performans gösteremiyorduk. İkinci yarıda maçı daha iyi kontrol etmeyi başardık.
"İlk yarı çok zorluydu. Rakibin baskı yapacağını biliyorduk. İki gol attık ama çok inişli çıkışlı bir maçtı. Skoru 3-2'ye getirdik ve devre arasında oyunculara sürekli ileriye doğru bastırmamız gerektiğini söyledim. Onlara rakibe baskı yapmamız, topu kontrol etmemiz ve fırsat bulduğumuzda arkasına sızmamız gerektiğini söyledim. Ve bu taktik işe yaradı."
Lewandowski'ye övgü ve La Masia'nın gururu
Alman teknik direktör, 41 farklı Şampiyonlar Ligi rakibine gol atarak Lionel Messi'nin rekorunu kıran tecrübeli forveti Lewandowski'nin önemine de değindi.
Flick, "Durum kolay değildi çünkü o ve Ferran Torres, attıkları gollerle değerlendiriliyorlar" dedi. "Yine gol attığı için mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gol attığı için memnunum. Takımımızda bizim için çok önemli birçok oyuncu var. O deneyimli bir oyuncu ve harika bir golcü."
LaLiga ve Atlético Madrid'e odaklanmak
Barcelona, ligin zirvesinde rahat bir konumda bulunurken dikkatini yeniden La Liga'ya çevirdi. Takım, bu hafta sonu Rayo Vallecano'yu ağırlayacak ve 4 Nisan'da Atlético Madrid ile karşılaşacak. Diego Simeone'nin takımı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki bir sonraki rakibi; ilk maç, ligdeki karşılaşmalarından sadece birkaç gün sonra oynanacak.
Flick, "Bir sonraki tur çok zor olacak" uyarısında bulundu. "Adım adım, maç maç ilerlemeliyiz. Geçen sezon böyle yaptık ve bu sezon da bunu yapmaya çalışacağız."
Reklam