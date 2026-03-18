Hansi Flick, Barcelona'nın Newcastle'ı adeta yerle bir etmesini sağlayan devre arası talimatlarını açıkladı

Basın mensuplarına konuşan Flick, takımın performansını değiştiren ve soyunma odasında talep ettiği taktiksel düzenlemeleri ayrıntılı olarak açıkladı. Teknik direktör, belirleyici müdahalesini şöyle anlattı: “İlk yarıda çok direkt oynadık. Onlar kontratakta iyiler ve biz iyi bir performans gösteremiyorduk. İkinci yarıda maçı daha iyi kontrol etmeyi başardık.

"İlk yarı çok zorluydu. Rakibin baskı yapacağını biliyorduk. İki gol attık ama çok inişli çıkışlı bir maçtı. Skoru 3-2'ye getirdik ve devre arasında oyunculara sürekli ileriye doğru bastırmamız gerektiğini söyledim. Onlara rakibe baskı yapmamız, topu kontrol etmemiz ve fırsat bulduğumuzda arkasına sızmamız gerektiğini söyledim. Ve bu taktik işe yaradı."