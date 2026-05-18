Hansi Flick, Barcelona'nın Inter'in yıldızı Alessandro Bastoni'yi transfer etmesini istemiyor; teknik direktör yaz transferi için alternatif bir isim talep ediyor
Flick’in Bastoni’ye yönelik taktiksel veto kararı
Bastoni uzun süredir öncelikli bir takviye olarak görülse de, Flick onun teknik açıdan ciddi şüpheler uyandırdığını belirtti. Alman teknik direktör, İtalyan oyuncunun dünya çapındaki kalitesini sorgulamıyor; daha çok, savunmacıların geniş açık alanlarda hareket etmesini gerektiren yüksek tempolu, agresif bir taktik sistemine uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda endişeli.
Matteo Moretto'nun haberlerine göre, sorunun özü Flick'in sahada yüksek bir savunma hattı kurmakta ısrarcı olmasıdır. Böyle bir düzenlemede, stoperlerin üstün bir geri dönüş hızına ve geçişler sırasında etkili bir şekilde geriye koşma yeteneğine sahip olması gerekir. Bastoni, Avrupa'nın en iyi top oynayan savunmacılarından biri olarak kabul edilse de, Flick, onun en üst seviyede ham hız eksikliğini, savunmanın zayıflamasına yol açabilecek yapısal bir risk olarak görüyor.
İşe alım sürecinde Cubarsí faktörü
Pau Cubarsí’nin Barcelona’nın geleceğinin temel taşlarından biri olarak ortaya çıkması, kulübün aradığı oyuncu profilini kökten değiştirdi. Cubarsí’nin oyun stili, üst düzey pozisyon alma, oyun okuma ve pas dağıtma becerileri üzerine kurulu olsa da, o bir “hız canavarı” değil. Flick, genç oyuncunun potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için, rakibin hızlı kontrataklarında arkasındaki boşluğu kapatabilecek fiziksel olarak güçlü ve hızlı bir partnerle eşleştirilmesi gerektiğine inanıyor.
Cubarsí'yi Bastoni ile eşleştirmek — her ikisi de topla çok iyi ancak patlayıcı bir geri dönüş hızından yoksun olan iki oyuncu — Flick'in kaçınmaya kararlı olduğu bir senaryo. Teknik direktör, dengenin bozulması nedeniyle savunmanın açıkta kaldığı geçmişteki taktik hataların tekrarlanmasından çekiniyor. Bu "taktik filtre" artık transfer piyasasındaki fırsatlardan veya oyuncunun ününden daha öncelikli hale geldi ve 70 milyon euro değer biçilen Inter kaptanının transferi için heyecanları bir hayli soğuttu.
Deco’nun ikilemi ve piyasadaki alternatifler
Bu müdahale, Bastoni transferinin zeminini hazırlamak için önemli bir zaman harcayan sportif direktör Deco'yu zor bir durumda bırakıyor. Deco, bu transferi prestij ve teknik açıdan hâlâ değerli bulsa da, şu anda teknik direktör koltuğunda Flick'in sözü kanundur. Kulüp, artık Cubarsí'nin zekâ odaklı oyun stilini dengeleyecek daha uygun bir profile sahip stoperleri izlemeye yöneliyor.
Bu karar, Barcelona'da yaşanan daha geniş çaplı bir değişimi yansıtıyor. Artık her potansiyel transfer, Flick'in stilinin özel taleplerine uygunluk açısından sıkı bir değerlendirmeden geçmek zorunda. Kulüp, "kaotik" transfer politikasından uzaklaşarak, savunma biriminin yüksek pres taleplerini karşılayacak kadar uyumlu olmasını sağlamaya çalışıyor.
Flick, 2028 yılına kadar görevde kalacak
Barcelona, Flick’in uzun vadeli geleceğini resmen garantiledi; Alman teknik direktör, kendisini Haziran 2028’e kadar kulüpte tutacak bir sözleşme uzantısı imzaladı. Eski Bayern Münih teknik direktörü, Katalan devini yeniden baskın bir güce dönüştürdü ve şu ana kadar geçirdiği etkileyici iki yıllık görev süresi boyunca beş kupa kazandı.