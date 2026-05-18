Hansi Flick, Barcelona'nın Inter'in yıldızı Alessandro Bastoni'yi transfer etmesini istemiyor; teknik direktör yaz transferi için alternatif bir isim talep ediyor

Bastoni uzun süredir öncelikli bir takviye olarak görülse de, Flick onun teknik açıdan ciddi şüpheler uyandırdığını belirtti. Alman teknik direktör, İtalyan oyuncunun dünya çapındaki kalitesini sorgulamıyor; daha çok, savunmacıların geniş açık alanlarda hareket etmesini gerektiren yüksek tempolu, agresif bir taktik sistemine uyum sağlayıp sağlayamayacağı konusunda endişeli.

Matteo Moretto'nun haberlerine göre, sorunun özü Flick'in sahada yüksek bir savunma hattı kurmakta ısrarcı olmasıdır. Böyle bir düzenlemede, stoperlerin üstün bir geri dönüş hızına ve geçişler sırasında etkili bir şekilde geriye koşma yeteneğine sahip olması gerekir. Bastoni, Avrupa'nın en iyi top oynayan savunmacılarından biri olarak kabul edilse de, Flick, onun en üst seviyede ham hız eksikliğini, savunmanın zayıflamasına yol açabilecek yapısal bir risk olarak görüyor.