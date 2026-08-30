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FC Barcelona v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

Hansi Flick, Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı; genç yıldız Rayo Vallecano maçı öncesinde yeniden gülümsemeye başladı

L. Yamal
H. Flick
Barcelona
La Liga

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal'a tam güven duyduğunu ifade etti ve genç yıldızın dünya klasında formunu hızla yeniden bulduğunu söyledi. Alman teknik adam, kanat oyuncusunun zorlu bir iyileşme süreci ile yüksek baskılı uluslararası futbol döneminin ardından sonunda yeniden gülümsemeye başladığını belirtti.

  • Sakatlıktan ve milli takım görevinin ardından uzun dönüş yolu

    Flick, Yamal'ın formu ve fizik durumu konusunda Barcelona taraftarlarını rahatlatmaya çalıştı ve 19 yaşındaki oyuncunun mutlak en iyi seviyesine dönmeye çok yakın olduğunu vurguladı. Genç kanat oyuncusu, nisan ayında yaşadığı ciddi hamstring sakatlığının ardından sezona zorlu bir başlangıç yapması nedeniyle yoğun biçimde mercek altına alınmıştı. Elche karşısındaki etkisiz açılış maçına rağmen Yamal, Athletic Bilbao'ya karşı alınan son galibiyette tartışılmaz kalitesinden kesitler sundu ve teknik direktörü, Blaugrana Rayo Vallecano deplasmanına hazırlanırken gidişatın artık net şekilde yukarı yöneldiğine inanıyor.

    Pazartesi günü Rayo Vallecano'ya karşı oynanacak La Liga maçı öncesinde basın mensuplarına konuşan Alman teknik adam, genç oyuncunun gidişatına ilişkin uzun vadeli endişeleri hızla reddetti. Flick, muhabirlere şu ifadeleri kullandı: "Herkesin Lamine'in nasıl olduğu, nasıl gittiği konusunda endişelendiğini biliyorum. Ve tabii ki, durumuna bakın, büyük bir sakatlığın ardından bir Dünya Kupası oynadı. Şimdi üç haftalık tatilin ardından geri dönüyor... ayrıca ilk maç belki de onun en iyi maçı değildi. Ama şunu söyledim, maça başlamasından çok mutluydum ve takım için çalıştı."

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  • Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Rekabetçi dakikalarla form tutmak

    Yamal'ın rehabilitasyon sürecinin kritik bir parçası, ilk 11'e kademeli olarak yeniden entegre edilmesi oldu. Flick, kanat oyuncusunun maçları tamamlama önemini vurguladı. Alman teknik adam, genç oyuncunun Athletic karşısındaki fiziksel performansından özellikle cesaret aldı; Yamal bu maçta karşılaşmanın tamamında sahada kalmayı başardı.

    Flick sözlerini şöyle sürdürdü: "Bilbao'ya karşı 90 dakika oynadı. Ve şu anda onun için sahada 90 dakika geçirmek de iyi. Onu bazı pozisyonlarda gerçekten bu en üst seviyede gördük. Bunu bugün antrenman seansında göremediniz ama ben gördüm ve mükemmeldi. Herkes Lamine'i seviyor ve o iyi bir yolda. Ona destek olmamız gerekiyor ve bunu yapıyoruz."

  • Barcelona'nın gözbebeği için psikolojik destek

    Oyununun fiziksel yönlerinin ötesinde Flick, yıldız öğrencisinin mental durumu hakkında da konuştu. Elche karşısındaki sezon açılış maçının ardından Yamal gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşamış görünüyordu ve bu da moral durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Ancak son günlerde antrenman tesislerindeki hava önemli ölçüde değişti. Flick, 19 yaşındaki oyuncunun antrenmanlarda çok daha mutlu göründüğünü hızlıca vurguladı; bu, özgüven ve yaratıcı özgürlükle beslenen bir oyuncu için kritik bir unsur.

    "Elbette oyuncuların gülümsediğini görmek her zaman iyidir ama her gün aynı gün değildir. Ben de her gün gülümsemiyorum, durum böyle" diye ekledi Flick.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Kadro derinliği ve santrfor durumu

    Gündem Yamal üzerinde yoğunlaşmayı sürdürürken Flick, özellikle hücum hattı olmak üzere kadrodaki genel dengeye de değindi. Barcelona sezona Raphinha'nın geçici bir 9 numara olarak görev yapmasıyla başladı. Bunun nedeni, kulübün Atletico Madrid'den Julian Alvarez'i transfer edememesi oldu. Öncelikli santrfor hedefini kaçırmasına rağmen Flick, elindeki seçeneklerden ve transfer döneminin kapanmasına yaklaşılırken takımın her alanda rekabetçi kalmasını sağlamak için kulübün sportif direktörünün perde arkasında yürüttüğü çalışmalardan memnun olduğunu belirtiyor.

    "Elbette takımımdan memnunum, Deco takımı güçlendirmek için bunun üzerinde çalışıyor. Baskımız yok," dedi Flick.

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