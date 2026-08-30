Hansi Flick, Barcelona'nın harika çocuğu Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı; genç yıldız Rayo Vallecano maçı öncesinde yeniden gülümsemeye başladı

Flick, Yamal'ın formu ve fizik durumu konusunda Barcelona taraftarlarını rahatlatmaya çalıştı ve 19 yaşındaki oyuncunun mutlak en iyi seviyesine dönmeye çok yakın olduğunu vurguladı. Genç kanat oyuncusu, nisan ayında yaşadığı ciddi hamstring sakatlığının ardından sezona zorlu bir başlangıç yapması nedeniyle yoğun biçimde mercek altına alınmıştı. Elche karşısındaki etkisiz açılış maçına rağmen Yamal, Athletic Bilbao'ya karşı alınan son galibiyette tartışılmaz kalitesinden kesitler sundu ve teknik direktörü, Blaugrana Rayo Vallecano deplasmanına hazırlanırken gidişatın artık net şekilde yukarı yöneldiğine inanıyor.

Pazartesi günü Rayo Vallecano'ya karşı oynanacak La Liga maçı öncesinde basın mensuplarına konuşan Alman teknik adam, genç oyuncunun gidişatına ilişkin uzun vadeli endişeleri hızla reddetti. Flick, muhabirlere şu ifadeleri kullandı: "Herkesin Lamine'in nasıl olduğu, nasıl gittiği konusunda endişelendiğini biliyorum. Ve tabii ki, durumuna bakın, büyük bir sakatlığın ardından bir Dünya Kupası oynadı. Şimdi üç haftalık tatilin ardından geri dönüyor... ayrıca ilk maç belki de onun en iyi maçı değildi. Ama şunu söyledim, maça başlamasından çok mutluydum ve takım için çalıştı."