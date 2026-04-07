AFP
Çeviri:
Hansi Flick, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın saha kenarındaki son tepkisinin ardından 'duygusal' oyuncuyu şiddetle savundu
- Getty Images
Nesiller boyu yeteneği korumak
Barcelona’nın hazırlık sürecini çevreleyen atmosfer, hafta sonu La Liga’da Atlético Madrid’e karşı kazanılan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasına Yamal’ın gösterdiği duygusal tepkiyle ilgili tartışmalarla şekilleniyor. İspanya milli takım oyuncusu, bu sezon birkaç kez oyundan alınmasına öfkeyle tepki gösterdi; ancak Flick, henüz 18 yaşında elit futbol dünyasında yol alan dünya çapında bir yetenek için bu tür bir tutkunun doğal olduğu konusunda ısrarcı.
Ona tam destek veren Flick, şunları söyledi: “Unutmamamız gereken şey, Lamine’nin 18 yaşında olduğu. O inanılmaz bir oyuncu. Bazen yaptıklarını görüyorsunuz ve bu muhteşem oluyor – özellikle bire bir durumlarda. Ama o sadece 18 yaşında. Bazen onu oyundan çıkardığımda üzülüyor, belki de dört ya da beş savunmacıyı geçip şut atmaya çalıştığı için. Hayal kırıklığına uğramış olabilir. Duygusal bir oyuncu ve bu normal. Onu destekliyoruz. Büyümesine yardımcı oluyoruz. Ona göz kulak olmalıyız. Harika bir oyuncu olduğu için herkesin onu izlediğini biliyorum. Ama o daha 18 yaşında. Hepimiz hata yaparız. Onu her zaman koruyacağız. Gelecekte en iyisi olacak.”
- AFP
Farklı bir kıtasal zorluk
Barça’nın La Liga’da Atlético’yu yenmesine rağmen Flick, Şampiyonlar Ligi maçlarının iç saha karşılaşmalarına kıyasla tamamen farklı bir zorluk ve yoğunluk getirdiğini hemen vurguladı. Blaugrana’nın psikolojik bir avantajı olup olmadığı sorulduğunda Alman teknik direktör şöyle açıkladı: “Durum farklı. Tamamen değil, ama farklı. Şampiyonlar Ligi farklı bir turnuva. Ben böyle görüyorum. Fantastik oyunculara sahip zorlu bir rakibe karşı oynuyoruz. Bir sonraki tura yükselmek istiyoruz.”
Simeone'nin duvarını yıkmak
Flick, ilk maç öncesinde Diego Simeone’nin takımını alt etmenin zorluğuna vurgu yaparak, hem takımın yapısını hem de zihinsel dayanıklılığını öne çıkardı. Ayrıca disiplin ve maçın fiziksel yapısına ilişkin endişelere değindi ve takımın üzerinde çalıştığı belirli taktiksel fikirlerden bahsetti.
Atletico'nun güçlü yanları ve Barcelona'nın yaklaşımı hakkında daha ayrıntılı bilgi veren Flick, şunları ekledi: "Atletico zorlu bir takım. Doğru bir tutuma sahipler, hızlı oyuncuları var ve sahada güçlüler. Cumartesi günü birkaç oyuncuyu dinlendirdiler ve yine de iyi oynadılar. Atletico'ya karşı iki gol atmak kolay değil. Söyleyebileceğim tek şey bu. Her zaman zorlu bir maç olur. Maç çok heyecanlı geçecek. İyi bir sonuç almaya çalışacağız, ancak orada oynamamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Performansımıza ve yaptıklarımıza odaklanmalıyız. Kendi oyunumuza odaklanmalıyız. Benim görmek istediğim şey bu."
- Getty Images Sport
Yamal, tarihe bir sayfa daha yazmayı hedefliyor
Barcelona, ilk maçı kendi sahasında oynayacak ve Avrupa kupalarında üst üste 13 maçtır kalesini gole kapatamama gibi endişe verici bir gidişatı sona erdirmeyi hedefliyor. Tüm gözler Yamal’ın üzerinde olacak; bu oyuncu, gol atması veya asist yapması halinde, tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 gol katkısına ulaşan en genç oyuncu olarak Erling Haaland’ı geride bırakacak.