Hansi Flick, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın saha kenarındaki son tepkisinin ardından 'duygusal' oyuncuyu şiddetle savundu

Barcelona’nın hazırlık sürecini çevreleyen atmosfer, hafta sonu La Liga’da Atlético Madrid’e karşı kazanılan maçın ikinci yarısında oyundan alınmasına Yamal’ın gösterdiği duygusal tepkiyle ilgili tartışmalarla şekilleniyor. İspanya milli takım oyuncusu, bu sezon birkaç kez oyundan alınmasına öfkeyle tepki gösterdi; ancak Flick, henüz 18 yaşında elit futbol dünyasında yol alan dünya çapında bir yetenek için bu tür bir tutkunun doğal olduğu konusunda ısrarcı.

Ona tam destek veren Flick, şunları söyledi: “Unutmamamız gereken şey, Lamine’nin 18 yaşında olduğu. O inanılmaz bir oyuncu. Bazen yaptıklarını görüyorsunuz ve bu muhteşem oluyor – özellikle bire bir durumlarda. Ama o sadece 18 yaşında. Bazen onu oyundan çıkardığımda üzülüyor, belki de dört ya da beş savunmacıyı geçip şut atmaya çalıştığı için. Hayal kırıklığına uğramış olabilir. Duygusal bir oyuncu ve bu normal. Onu destekliyoruz. Büyümesine yardımcı oluyoruz. Ona göz kulak olmalıyız. Harika bir oyuncu olduğu için herkesin onu izlediğini biliyorum. Ama o daha 18 yaşında. Hepimiz hata yaparız. Onu her zaman koruyacağız. Gelecekte en iyisi olacak.”