Hansi Flick, Barcelona'nın Atlético Madrid karşısında "genellikle daha iyi bir takım" olduğunu belirterek, iki gol farkını kapatmak için hücumda "cesaret" gösterilmesi gerektiğini vurguladı

İlk maçın hayal kırıklığı yaratan sonucunun ardından teknik direktör, dikkatini tamamen Diego Simeone’nin dirençli savunma düzenini aşmak için gerekli olan zihinsel ve taktiksel ayarlamalara yöneltti.

Flick, kulübün bir üst tura çıkabilmesi için yüksek tempolu, cesur bir oyun stiline dönmenin şart olduğunu vurguladı. İspanya'nın başkentinde kendilerini bekleyen düşmanca ortamı kabul eden teknik direktör, takımından korkusuz bir kolektif çaba gösterdi.

"Stadyumdaki atmosfer inanılmaz olacağı için, bu maçın onlarla oynadığımız önceki maçlardan tamamen farklı olacağını hissediyorum. Taraftarlar neye ihtiyaçları olduğunu biliyor ve bizim için zor olacak, ancak takımıma ve başarabileceğimize inanıyorum. Bu mümkün, neden olmasın? Odaklanmamız gereken şey bu," dedi.

"Atletico'ya karşı oynayacağımızı biliyorum, çok iyi oyunculara sahip bir takım ve çok güçlü savunma yapmamız gerekecek ama aynı zamanda hücumda da cesur olmalıyız, hücum etmeli, baskı yapmalı ve her fırsatı değerlendirmeliyiz. Son maça bakarsanız, belki de aramızdaki en büyük fark buydu. Belki yarın tamamen farklı olur ve bu beni mutlu eder."