Hansi Flick, Barcelona'nın Atlético Madrid karşısında "genellikle daha iyi bir takım" olduğunu belirterek, iki gol farkını kapatmak için hücumda "cesaret" gösterilmesi gerektiğini vurguladı
Atlético'nun üstünlüğü zorlu bir görev yaratıyor
Barcelona, geçen hafta Spotify Camp Nou'da oynanan ilk maçta Atlético Madrid'in 2-0'lık net galibiyetinin ardından zor bir durumda bulunuyor. Bu ilk karşılaşma Katalanlar için felaketle sonuçlandı; Pau Cubarsi kırmızı kartla oyundan atıldıktan sonra Julian Alvarez muhteşem bir serbest vuruş golüyle konuk takıma iki gollük üstünlük sağladı.
Salı günü Metropolitano'da zorlu bir görev bekliyor olsa da Flick, takımının durumu tersine çevirecek kaliteye sahip olduğundan emin. Alman teknik direktör, proaktif bir yaklaşımın önemini vurguladı ve takımının bu karşılaşmalarda tarihsel olarak üstün olduğunu, büyük bir taktiksel cesaret sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Flick, korkusuz bir hücum performansı istiyor
İlk maçın hayal kırıklığı yaratan sonucunun ardından teknik direktör, dikkatini tamamen Diego Simeone’nin dirençli savunma düzenini aşmak için gerekli olan zihinsel ve taktiksel ayarlamalara yöneltti.
Flick, kulübün bir üst tura çıkabilmesi için yüksek tempolu, cesur bir oyun stiline dönmenin şart olduğunu vurguladı. İspanya'nın başkentinde kendilerini bekleyen düşmanca ortamı kabul eden teknik direktör, takımından korkusuz bir kolektif çaba gösterdi.
"Stadyumdaki atmosfer inanılmaz olacağı için, bu maçın onlarla oynadığımız önceki maçlardan tamamen farklı olacağını hissediyorum. Taraftarlar neye ihtiyaçları olduğunu biliyor ve bizim için zor olacak, ancak takımıma ve başarabileceğimize inanıyorum. Bu mümkün, neden olmasın? Odaklanmamız gereken şey bu," dedi.
"Atletico'ya karşı oynayacağımızı biliyorum, çok iyi oyunculara sahip bir takım ve çok güçlü savunma yapmamız gerekecek ama aynı zamanda hücumda da cesur olmalıyız, hücum etmeli, baskı yapmalı ve her fırsatı değerlendirmeliyiz. Son maça bakarsanız, belki de aramızdaki en büyük fark buydu. Belki yarın tamamen farklı olur ve bu beni mutlu eder."
Orta saha kondisyon testleri kadro derinliğini ortaya koyuyor
Kulüp, bu hayati karşılaşma öncesinde birkaç önemli orta saha oyuncusunun sağlık durumunu takip ederken, kadro derinliği ciddi bir sınava tabi tutulacak. Marc Bernal’ın durumu hâlâ büyük bir soru işareti olsa da, Frenkie de Jong ve Gavi’nin forma giyme olasılığı konusunda iyimserlik artıyor. Diğer yandan Cubarsi elbette cezalı, kanat oyuncusu Raphinha ve savunma oyuncusu Andreas Christensen ise sakatlık nedeniyle kadroda yer almayacak.
"Frenkie, Bernal'ın altında oynadığından daha iyi oynuyor. Bugün nasıl bir performans göstereceğini göreceğiz, ancak onun için zor olacak. Frenkie ilk 11'de bile başlayabilir; bunu bu öğleden sonra karar vereceğiz," dedi.
"Gavi elbette oynayabilir. O, bu takıma ve kulübe her şeyini veren bir oyuncu ve sahada korkusuz, bu da çok iyi bir şey. Bakacağız. İlk on birde başlayıp başlamayacağını antrenmandan sonra göreceğiz."
Tüm gözler Metropolitano'daki büyük karşılaşmada
Merakla beklenen rövanş maçı, heyecan dolu bir karşılaşma olacağa benziyor. Barcelona, geriye düşmüş olduğu skoru tersine çevirmeyi başarırsa, çok arzulanan Şampiyonlar Ligi yarı final biletini garantileyecek ve sezonun gidişatını önemli ölçüde olumlu yönde etkileyecektir. Öte yandan, turu geçememesi durumunda kulüp, tüm dikkatini kalan lig maçlarına yöneltmek zorunda kalacaktır.
"Zihniyet ve tutum önemlidir," diye ekledi Flick. "Yarın, her olumlu unsur önemli olacak. Bunu başarabileceğimize inanmalıyız ve bence takım doğru yolda. Atletico'ya karşı oynadığımız maçlarda genellikle daha iyi bir takımız."