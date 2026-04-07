Hansi Flick, Barcelona’nın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Marcus Rashford’a net bir uyarıda bulundu

Flick, Rashford'un uyum sürecinin olumlu seyrettiğini ancak Atleti'nin kanat oyuncularının oluşturduğu özel tehditlerin, forvetlerinden tam bir savunma kararlılığı gerektirdiğini belirtti. Takım olarak gösterilecek çabadan daha azı, Barça'nın savunma hattını savunmasız bırakabilir.

Maç öncesi basın toplantısında Rashford hakkında soru sorulduğunda Flick, "Mesele sadece top varken pres yapmak değil; sonuçta savunma da yapmak zorundasınız" diye uyardı. "Ama o işini iyi yapıyor ve uyum sağladı. Atletico ile oynayacağız ve onlar kanatlardan çok iyi."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Kendi stilimiz var ve nasıl oynamak istediğimizi biliyoruz. Pres yapmadığımızda rakibin boşluk bulması daha kolay oluyor. Bunu ilk golde gördük; topa baskı yapmadık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz, bu herkesin oynamak istediği fantastik bir turnuva."