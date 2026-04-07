Hansi Flick, Barcelona’nın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Marcus Rashford’a net bir uyarıda bulundu
Flick, savunmada daha fazla azim istiyor
Blaugrana teknik direktörü, Şampiyonlar Ligi yarı finallerine kalmak için bireysel yeteneklerin tek başına yeterli olmayacağını açıkça belirtti. Atlético ile oynanacak ilk maç öncesinde Alman teknik adam, Rashford’un geri koşarak geçiş anlarında takıma destek vermesi gerektiğini vurguladı.
Çalışma temposu tartışmaya açık değildir
Flick, Rashford'un uyum sürecinin olumlu seyrettiğini ancak Atleti'nin kanat oyuncularının oluşturduğu özel tehditlerin, forvetlerinden tam bir savunma kararlılığı gerektirdiğini belirtti. Takım olarak gösterilecek çabadan daha azı, Barça'nın savunma hattını savunmasız bırakabilir.
Maç öncesi basın toplantısında Rashford hakkında soru sorulduğunda Flick, "Mesele sadece top varken pres yapmak değil; sonuçta savunma da yapmak zorundasınız" diye uyardı. "Ama o işini iyi yapıyor ve uyum sağladı. Atletico ile oynayacağız ve onlar kanatlardan çok iyi."
Flick sözlerine şöyle devam etti: "Kendi stilimiz var ve nasıl oynamak istediğimizi biliyoruz. Pres yapmadığımızda rakibin boşluk bulması daha kolay oluyor. Bunu ilk golde gördük; topa baskı yapmadık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyoruz, bu herkesin oynamak istediği fantastik bir turnuva."
Barça için dönüm noktası
61 yaşındaki teknik direktör, takımın son dönemdeki gelişimine de değindi; Şubat ortasında Girona'ya karşı La Liga'da alınan 2-1'lik yenilginin bir dönüm noktası olduğunu belirterek, genç oyuncularının bundan çıkaracakları çok ders olduğunu vurguladı.
"Girona maçından sonra daha iyi bir seviyede oynadık," diye açıkladı. "Takımımız çok genç. İki stoperimiz, [Pau] Cubarsí ve Gerard [Martin], harika bir iş çıkarıyorlar, ancak bazı durumlarda doğru kararı verememeleri normal. Onlar genç ve bu seviyeye uyum sağlamaları zor."
Şimdi ne olacak?
Atletico ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçının ardından Barça, dikkatini La Liga'da Espanyol ile oynayacağı Katalan derbisine çevirecek. Blaugrana, 30 maçta topladığı 76 puanla şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Real Madrid'in yedi puan önünde bulunuyor. Rashford, Manchester United'dan Barça'ya kalıcı olarak transfer olmak için çabalarken, her iki maçta da kilit bir rol oynamayı umuyor.